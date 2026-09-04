Mostra de Venise 2026 : avec 13 minutes de standing ovation, ce film s'impose déjà comme un immense favori

Deux jours seulement après le lancement de la Mostra de Venise, un film s'impose déjà comme l'un des favoris.

Avec treize minutes d'applaudissements à l'issue de sa projection, Wild Horse Nine semble d'ores et déjà s'imposer comme l'un des favoris de cette édition 2026 de la Mostra de Venise. Le Lido a découvert ce jeudi 3 septembre le troisième film de Martin McDonagh (3 Billboards, Les banshees d'Inisherin) et certains médias américains l'annoncent déjà comme un futur concurrent sérieux dans la course aux Oscars, l'année prochaine. Une habitude pour le réalisateur, souvent en compétition pour remporter l'une des précieuses statuettes.

En compétition pour le Lion d'or, Wild Horse Nine se déroule en 1973 et suit deux agents de la CIA, incarnés par John Malkovich et Sam Rockwell. Ils sont tous deux envoyés à l'île de Pâques, avant le coup d'Etat militaire chilien, où ils sont forcés de se débattre avec leur passé et leur présent. A l'issue de la projection, John Malkovich n'a pas caché son émotion, lâchant quelques larmes. Wild Horse Nine sortira en France le 4 novembre 2026... après avoir remporté un prix à Venise ? Réponse le 12 septembre.

15/18 de Cédric Kahn

A bit of light d'Ali Asgari

Un bon petit soldat de Stéphane Brizé

Bucking Fastard de Werner Herzog

de Werner Herzog Bunker de Florian Zeller

Company de Casey Affleck

Dau d'Ilia Khrjanovski

The Echo Chamber d'Andrea Pallaoro

L'Estranea de Paolo Strippoli

Il fuoco che ti porti dentro d'Edoardo de Angelis

Ink (film d'ouverture) de Danny Boyle

Look Back d'Hirokazu Kore-eda

Mr Nelson, did you kill people de Shinya Tsukamoto

Naza de Yuval Abraham et Rachel Szor

Un peu avant minuit de Nicolas Pariser

Possible Love de Lee Chang-dong

Primetime de Lance Oppenheim

Rittorno a Buenos Aires de Marco Bechis

Succedera Questa Notte de Nanni Moretti

Wild Horse Nine de Martin McDonagh

Woman Unknown de May el-Toukhy

La Mostra de Venise est un festival de cinéma italien qui récompense chaque année le meilleur du septième art international. Il est également l'occasion de découvrir en avant-première certains des films les plus attendus de la fin d'année, que ça soit des films d'auteur ou des blockbusters. La Mostra de Venise se déroule chaque année à la fin de l'été, entre fin août et début septembre. L'édition 2026 débute le 2 septembre et s'achève le 12 septembre.

La Mostra de Venise se déroule sur une dizaine de jours. L'événement débute traditionnellement avec une première projection à 16h00 le premier jour du festival, avant la projection en début de soirée du film d'ouverture ce même jour. L'événement se clôture une dizaine de jours plus tard avec le palmarès dévoilé. Retrouvez le programme complet de la Mostra de Venise sur le site officiel du festival.

Comme c'est le cas pour le Festival de Cannes, la Mostra de Venise récompense les films favoris d'un jury composé de professionnels du septième art international. L'actrice et réalisatrice Maggie Gyllenhaal a été choisie comme présidente du jury. Pour l'aider à établir le palmarès, elle sera entouré de la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania, de l'écrivain et historien italien Francesco Casetti, du compositeur britannique Daniel Blumberg, du réalisateur français Xavier Giannoli, de la réalisatrice afghane Shahrbanoo Sadat et du réalisateur hongkongais Johnnie To.

Il est possible de se rendre à la Mostra de Venise en tant que spectateur. Notons que les professionnels du cinéma, mais également la presse, peuvent demander des accréditations pour assister gratuitement aux projections. Le public peut de son côté acheter des tickets pour assister aux projections de certains prix. Les prix varient entre 7 et 50 euros par projection en fonction des salles et des horaires. Il est également possible de souscrire à un abonnement "par salle" : celui-ci peut varier de 35 à 1600 euros en fonction de l'horaire, la salle ou l'emplacement dans la salle. Retrouvez toutes les informations concernant les inscriptions et l'achat de places pour la Mostra de Venise sur le site officiel du festival.