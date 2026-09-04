Mostra de Venise 2026 : avec 13 minutes de standing ovation, ce film s'impose déjà comme un immense favori
Deux jours seulement après le lancement de la Mostra de Venise, un film s'impose déjà comme l'un des favoris.
Avec treize minutes d'applaudissements à l'issue de sa projection, Wild Horse Nine semble d'ores et déjà s'imposer comme l'un des favoris de cette édition 2026 de la Mostra de Venise. Le Lido a découvert ce jeudi 3 septembre le troisième film de Martin McDonagh (3 Billboards, Les banshees d'Inisherin) et certains médias américains l'annoncent déjà comme un futur concurrent sérieux dans la course aux Oscars, l'année prochaine. Une habitude pour le réalisateur, souvent en compétition pour remporter l'une des précieuses statuettes.
En compétition pour le Lion d'or, Wild Horse Nine se déroule en 1973 et suit deux agents de la CIA, incarnés par John Malkovich et Sam Rockwell. Ils sont tous deux envoyés à l'île de Pâques, avant le coup d'Etat militaire chilien, où ils sont forcés de se débattre avec leur passé et leur présent. A l'issue de la projection, John Malkovich n'a pas caché son émotion, lâchant quelques larmes. Wild Horse Nine sortira en France le 4 novembre 2026... après avoir remporté un prix à Venise ? Réponse le 12 septembre.
La sélection officielle de la Mostra de Venise (2026)
- 15/18 de Cédric Kahn
- A bit of light d'Ali Asgari
- Un bon petit soldat de Stéphane Brizé
- Bucking Fastard de Werner Herzog
- Bunker de Florian Zeller
- Company de Casey Affleck
- Dau d'Ilia Khrjanovski
- The Echo Chamber d'Andrea Pallaoro
- L'Estranea de Paolo Strippoli
- Il fuoco che ti porti dentro d'Edoardo de Angelis
- Ink (film d'ouverture) de Danny Boyle
- Look Back d'Hirokazu Kore-eda
- Mr Nelson, did you kill people de Shinya Tsukamoto
- Naza de Yuval Abraham et Rachel Szor
- Un peu avant minuit de Nicolas Pariser
- Possible Love de Lee Chang-dong
- Primetime de Lance Oppenheim
- Rittorno a Buenos Aires de Marco Bechis
- Succedera Questa Notte de Nanni Moretti
- Wild Horse Nine de Martin McDonagh
- Woman Unknown de May el-Toukhy
Quelles dates pour la Mostra de Venise ?
La Mostra de Venise est un festival de cinéma italien qui récompense chaque année le meilleur du septième art international. Il est également l'occasion de découvrir en avant-première certains des films les plus attendus de la fin d'année, que ça soit des films d'auteur ou des blockbusters. La Mostra de Venise se déroule chaque année à la fin de l'été, entre fin août et début septembre. L'édition 2026 débute le 2 septembre et s'achève le 12 septembre.
Quel est le programme de la Mostra de Venise?
La Mostra de Venise se déroule sur une dizaine de jours. L'événement débute traditionnellement avec une première projection à 16h00 le premier jour du festival, avant la projection en début de soirée du film d'ouverture ce même jour. L'événement se clôture une dizaine de jours plus tard avec le palmarès dévoilé. Retrouvez le programme complet de la Mostra de Venise sur le site officiel du festival.
Le jury de la Mostra de Venise
Comme c'est le cas pour le Festival de Cannes, la Mostra de Venise récompense les films favoris d'un jury composé de professionnels du septième art international. L'actrice et réalisatrice Maggie Gyllenhaal a été choisie comme présidente du jury. Pour l'aider à établir le palmarès, elle sera entouré de la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania, de l'écrivain et historien italien Francesco Casetti, du compositeur britannique Daniel Blumberg, du réalisateur français Xavier Giannoli, de la réalisatrice afghane Shahrbanoo Sadat et du réalisateur hongkongais Johnnie To.
Comment s'inscrire et avoir une accréditation à la Mostra de Venise ?
Il est possible de se rendre à la Mostra de Venise en tant que spectateur. Notons que les professionnels du cinéma, mais également la presse, peuvent demander des accréditations pour assister gratuitement aux projections. Le public peut de son côté acheter des tickets pour assister aux projections de certains prix. Les prix varient entre 7 et 50 euros par projection en fonction des salles et des horaires. Il est également possible de souscrire à un abonnement "par salle" : celui-ci peut varier de 35 à 1600 euros en fonction de l'horaire, la salle ou l'emplacement dans la salle. Retrouvez toutes les informations concernant les inscriptions et l'achat de places pour la Mostra de Venise sur le site officiel du festival.
Quel est le dernier palmarès de la Mostra de Venise (2025) ?
- Lion d'Or : Father Mother Sister Brother de Jim Jarmusch
- Grand prix du jury : La voix de Hind Rajab de Kaouther Ben Hania
- Lion d'Argent du Meilleur réalisateur : Benny Safdie pour The Smashing Machine
- Coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine : Xin Zhilei pour The Sun Rises on Us All
- Coupe Volpi de la meilleure interprétation masculine : Toni Servillo pour La Grazia
- Prix du meilleur scénario : Valérie Donzelli et Gilles Marchand pour A pied d'oeuvre
- Prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir : Luna Wedler pour Silent Friend
- Prix spécial du jury : Pompei, sotto le nuvole de Gianfranco Rosi