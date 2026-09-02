Mostra de Venise 2026 : stars, films, invités d'honneur... Tout sur la 83e édition

La Mostra de Venise débute sa 83e édition ce mercredi 2 septembre 2026.

C'est le grand jour sur le Lido. La 83e édition de la Mostra de Venise s'ouvre ce mercredi 2 septembre 2026. Jusqu'au 12 septembre, le gratin du cinéma international va défiler pour présenter les films qui vont marquer l'automne. Maggie Gyllenhaal, réalisatrice et actrice américaine (The Dark Knight, The Lost Daughter, The Deuce), a été choisie comme présidente du jury. L'événement s'ouvrira avec la projection de Ink, nouveau film de Danny Boyle, également en compétition.

La sélection compte de nombreux cinéastes français et italiens, à l'instar de Cédric Kahn, Florian Zeller, Stéphane Brizé, Nicolas Pariser et Nanni Moretti. Deux Lions d'or d'honneur seront remis lors de cette édition : l'un à George Clooney, habitué de la Mostra de Venise, célébré pour l'ensemble de sa carrière ; l'autre à l'actrice Ellen Burstyn, actrice de L'exorciste aujourd'hui âgée de 93 ans, et oscarisée en 1975 pour Alice n'est plus ici.

Parmi les autres célébrités qui fouleront le tapis rouge de la Mostra de Venise dans les jours qui suivent, on peut s'attendre à la présence de Kate et Rooney Mara, Orlando Blum, Penélope Cruz et Javier Bardem, Nick Nolte, Valeria Bruni-Tedeschi, Guy Pearce, Jack O'Connell, Georffrey Rush, Melvil Poupaud, Chiara Mastroiani, Robert Pattinson ou encore John Malkovich et Louis Garrell.

15/18 de Cédric Kahn

A bit of light d'Ali Asgari

Un bon petit soldat de Stéphane Brizé

Bucking Fastard de Werner Herzog

de Werner Herzog Bunker de Florian Zeller

Company de Casey Affleck

Dau d'Ilia Khrjanovski

The Echo Chamber d'Andrea Pallaoro

L'Estranea de Paolo Strippoli

Il fuoco che ti porti dentro d'Edoardo de Angelis

Ink (film d'ouverture) de Danny Boyle

Look Back d'Hirokazu Kore-eda

Mr Nelson, did you kill people de Shinya Tsukamoto

Naza de Yuval Abraham et Rachel Szor

Un peu avant minuit de Nicolas Pariser

Possible Love de Lee Chang-dong

Primetime de Lance Oppenheim

Rittorno a Buenos Aires de Marco Bechis

Succedera Questa Notte de Nanni Moretti

Wild Horse Nine de Martin McDonagh

Woman Unknown de May el-Toukhy

La Mostra de Venise est un festival de cinéma italien qui récompense chaque année le meilleur du septième art international. Il est également l'occasion de découvrir en avant-première certains des films les plus attendus de la fin d'année, que ça soit des films d'auteur ou des blockbusters. La Mostra de Venise se déroule chaque année à la fin de l'été, entre fin août et début septembre. L'édition 2026 débute le 2 septembre et s'achève le 12 septembre.

La Mostra de Venise se déroule sur une dizaine de jours. L'événement débute traditionnellement avec une première projection à 16h00 le premier jour du festival, avant la projection en début de soirée du film d'ouverture ce même jour. L'événement se clôture une dizaine de jours plus tard avec le palmarès dévoilé. Retrouvez le programme complet de la Mostra de Venise sur le site officiel du festival.

Comme c'est le cas pour le Festival de Cannes, la Mostra de Venise récompense les films favoris d'un jury composé de professionnels du septième art international. L'actrice et réalisatrice Maggie Gyllenhaal a été choisie comme présidente du jury. Pour l'aider à établir le palmarès, elle sera entouré de la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania, de l'écrivain et historien italien Francesco Casetti, du compositeur britannique Daniel Blumberg, du réalisateur français Xavier Giannoli, de la réalisatrice afghane Shahrbanoo Sadat et du réalisateur hongkongais Johnnie To.

Il est possible de se rendre à la Mostra de Venise en tant que spectateur. Notons que les professionnels du cinéma, mais également la presse, peuvent demander des accréditations pour assister gratuitement aux projections. Le public peut de son côté acheter des tickets pour assister aux projections de certains prix. Les prix varient entre 7 et 50 euros par projection en fonction des salles et des horaires. Il est également possible de souscrire à un abonnement "par salle" : celui-ci peut varier de 35 à 1600 euros en fonction de l'horaire, la salle ou l'emplacement dans la salle. Retrouvez toutes les informations concernant les inscriptions et l'achat de places pour la Mostra de Venise sur le site officiel du festival.