Mostra de Venise 2026 : stars, films, invités d'honneur... Tout sur la 83e édition
La Mostra de Venise débute sa 83e édition ce mercredi 2 septembre 2026.
C'est le grand jour sur le Lido. La 83e édition de la Mostra de Venise s'ouvre ce mercredi 2 septembre 2026. Jusqu'au 12 septembre, le gratin du cinéma international va défiler pour présenter les films qui vont marquer l'automne. Maggie Gyllenhaal, réalisatrice et actrice américaine (The Dark Knight, The Lost Daughter, The Deuce), a été choisie comme présidente du jury. L'événement s'ouvrira avec la projection de Ink, nouveau film de Danny Boyle, également en compétition.
La sélection compte de nombreux cinéastes français et italiens, à l'instar de Cédric Kahn, Florian Zeller, Stéphane Brizé, Nicolas Pariser et Nanni Moretti. Deux Lions d'or d'honneur seront remis lors de cette édition : l'un à George Clooney, habitué de la Mostra de Venise, célébré pour l'ensemble de sa carrière ; l'autre à l'actrice Ellen Burstyn, actrice de L'exorciste aujourd'hui âgée de 93 ans, et oscarisée en 1975 pour Alice n'est plus ici.
Parmi les autres célébrités qui fouleront le tapis rouge de la Mostra de Venise dans les jours qui suivent, on peut s'attendre à la présence de Kate et Rooney Mara, Orlando Blum, Penélope Cruz et Javier Bardem, Nick Nolte, Valeria Bruni-Tedeschi, Guy Pearce, Jack O'Connell, Georffrey Rush, Melvil Poupaud, Chiara Mastroiani, Robert Pattinson ou encore John Malkovich et Louis Garrell.
La sélection officielle de la Mostra de Venise (2026)
- 15/18 de Cédric Kahn
- A bit of light d'Ali Asgari
- Un bon petit soldat de Stéphane Brizé
- Bucking Fastard de Werner Herzog
- Bunker de Florian Zeller
- Company de Casey Affleck
- Dau d'Ilia Khrjanovski
- The Echo Chamber d'Andrea Pallaoro
- L'Estranea de Paolo Strippoli
- Il fuoco che ti porti dentro d'Edoardo de Angelis
- Ink (film d'ouverture) de Danny Boyle
- Look Back d'Hirokazu Kore-eda
- Mr Nelson, did you kill people de Shinya Tsukamoto
- Naza de Yuval Abraham et Rachel Szor
- Un peu avant minuit de Nicolas Pariser
- Possible Love de Lee Chang-dong
- Primetime de Lance Oppenheim
- Rittorno a Buenos Aires de Marco Bechis
- Succedera Questa Notte de Nanni Moretti
- Wild Horse Nine de Martin McDonagh
- Woman Unknown de May el-Toukhy
Quelles dates pour la Mostra de Venise ?
La Mostra de Venise est un festival de cinéma italien qui récompense chaque année le meilleur du septième art international. Il est également l'occasion de découvrir en avant-première certains des films les plus attendus de la fin d'année, que ça soit des films d'auteur ou des blockbusters. La Mostra de Venise se déroule chaque année à la fin de l'été, entre fin août et début septembre. L'édition 2026 débute le 2 septembre et s'achève le 12 septembre.
Quel est le programme de la Mostra de Venise?
La Mostra de Venise se déroule sur une dizaine de jours. L'événement débute traditionnellement avec une première projection à 16h00 le premier jour du festival, avant la projection en début de soirée du film d'ouverture ce même jour. L'événement se clôture une dizaine de jours plus tard avec le palmarès dévoilé. Retrouvez le programme complet de la Mostra de Venise sur le site officiel du festival.
Le jury de la Mostra de Venise
Comme c'est le cas pour le Festival de Cannes, la Mostra de Venise récompense les films favoris d'un jury composé de professionnels du septième art international. L'actrice et réalisatrice Maggie Gyllenhaal a été choisie comme présidente du jury. Pour l'aider à établir le palmarès, elle sera entouré de la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania, de l'écrivain et historien italien Francesco Casetti, du compositeur britannique Daniel Blumberg, du réalisateur français Xavier Giannoli, de la réalisatrice afghane Shahrbanoo Sadat et du réalisateur hongkongais Johnnie To.
Comment s'inscrire et avoir une accréditation à la Mostra de Venise ?
Il est possible de se rendre à la Mostra de Venise en tant que spectateur. Notons que les professionnels du cinéma, mais également la presse, peuvent demander des accréditations pour assister gratuitement aux projections. Le public peut de son côté acheter des tickets pour assister aux projections de certains prix. Les prix varient entre 7 et 50 euros par projection en fonction des salles et des horaires. Il est également possible de souscrire à un abonnement "par salle" : celui-ci peut varier de 35 à 1600 euros en fonction de l'horaire, la salle ou l'emplacement dans la salle. Retrouvez toutes les informations concernant les inscriptions et l'achat de places pour la Mostra de Venise sur le site officiel du festival.
Quel est le dernier palmarès de la Mostra de Venise (2025) ?
- Lion d'Or : Father Mother Sister Brother de Jim Jarmusch
- Grand prix du jury : La voix de Hind Rajab de Kaouther Ben Hania
- Lion d'Argent du Meilleur réalisateur : Benny Safdie pour The Smashing Machine
- Coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine : Xin Zhilei pour The Sun Rises on Us All
- Coupe Volpi de la meilleure interprétation masculine : Toni Servillo pour La Grazia
- Prix du meilleur scénario : Valérie Donzelli et Gilles Marchand pour A pied d'oeuvre
- Prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir : Luna Wedler pour Silent Friend
- Prix spécial du jury : Pompei, sotto le nuvole de Gianfranco Rosi