Mostra de Venise : les stars enflamment le tapis rouge, les images

MOSTRA DE VENISE 2021. Les premières stars sont arrivées à la Mostra de Venise. Retrouvez les plus beaux looks du tapis rouge ainsi que les informations pratiques sur le festival.

[Mis à jour le 2 septembre 2021 à 10h03] Penelope Cruz, Virginie Efira, Pedro Almodovar, Isabelle Huppert... les stars défilent sur le tapis rouge de la Mostra de Venise depuis la cérémonie d'ouverture, le 1er septembre 2021. La Cité des Doges vivra au rythme du septième art jusqu'au 11 septembre, et a déjà débuté le bal de la sélection officielle avec la projection de Madres Paralelas, dernier drame de Pedro Almodovar. Le programme des projections de la journée et des jours suivants est à retrouver sur le site officiel de la Mostra de Venise, ici.

En compétition pour remporter le Lion d'Or de la Mostra de Venise, notons la présence en sélection officielle du dernier film de Pedro Almodovar ("Madres Paralelas"), de Jane Campion ("Le pouvoir du chien"), de Maggie Gyllenhaal ("The Lost Daughter") ou de Xavier Giannoli ("Illusions perdues"). "Spencer", film de Pablo Larrain sur Lady Diana, sera également présenté au festival de Venise. Hors-compétition, les festivaliers pourront découvrir en avant-première "Le dernier duel" de Ridley Scott, "Last night in Soho" d'Edgar Wright ou encore "Dune" de Denis Villeneuve. Autant de films qui promettent un défilé de star sur le tapis rouge de la Cité des Doges, de Kristen Stewart à Benedict Cumberbatch en passant par Timothée Chalamet.

La Mostra de Venise se déroule chaque année à la fin de l'été. L'édition 2021 du festival international du film de cette ville italienne est prévue du 1er au 11 septembre 2021. Le palmarès de cette 78e édition sera connu le dernier jour du festival.

La sélection officielle 2021 de la Mostra de Venise n'aura rien à envier au Festival de Cannes, quelques mois plus tôt. Parmi les films en compétition, notons des longs-métrages très attendus des cinéphiles : le dernier film de Jane Campion, "Le pouvoir du chien", mais aussi "The Lost Daughter" de Maggie Gyllenhaal et "Madres Paralelas" de Pedro Almodovar. "Spencer" de Pablo Larrain reviendra sur la vie de Lady Diana, incarnée par Kirsten Stewart. Notons également la citation en compétition du film français "Illusions perdues" de Xavier Giannoli et son casting cinq étoiles, mais aussi du drame "Un autre monde" qui réunit Vincent Lindon et Sandrine Kiberlain à l'écran. Ci-dessous, retrouvez la liste complète des films présentés en compétition à la Mostra de Venise en 2021 :

"America Latina", de Damiano et Fabio D'Innocenzo (avec Elio Germano)

"Un autre monde", de Stéphane Brizé (avec Vincent Lindon et Sandrine Kiberlain)

"The Box", de Lorenzo Vigas

"Captain Volkonogov Escaped", de Natalia Merkoulova et Alexeï Tchoupov (avec Youri Borissov et Alexandre Yatsenko)

"The Card Counter", de Paul Schrader (avec Oscar Isaac, Tye Sheridan, Willem Dafoe)

"Competencia oficial", de Mariano Cohn et Gastón Duprat (avec Penelope Cruz, Antonio Banderas)

"L'événement", d'Audrey Diwan (avec Pio Marmaï, Sandrine Bonnaire, Anna Mouglalis)

"Freaks Out", de Gabriele Mainetti (avec Claudio Santamaria, Franz Rogowski)

"Il buco", de Michelangelo Frammartino

"Illusions perdues", de Xavier Giannoli (avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan, Gérard Depardieu, Jeanne Balibar)

"The Lost Daughter", de Maggie Gyllenhaal (avec Olivia Colman, Dakota Johnson, Peter Sarsgaard, Jessie Buckley, Ed Harris, Paul Mescal, Oliver Jackson-Cohen)

"Madres paralelas", de Pedro Almodovar (avec Penelope Cruz, Rossy de Palma, Julieta Serrano)

"La main de Dieu", de Paolo Sorrentino (avec Tony Servillo, Alfonso Perugini)

"Mona Lisa and the blood moon", de Ana Lily Amirpour (avec Jeon Jong-seo, Kate Hudson)

"Ne pas laisser de traces", de Jan P. Matszynski

"On the Job 2 : The Missing 8", d'Erik Matti

"Le Pouvoir du chien", de Jane Campion (avec Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons)

"Qui rido io", de Mario Martone (avec Toni Servillo, Maria Nazionale)

"Reflection", de Valentyn Vasyanovych

"Spencer" de Pablo Larrain (avec Kristen Stewart, Timothy Spall, Sally Hawkins)

"Sundown", de Michel Franco (avec Tim Roth, Charlotte Gainsbourg)

Parmi les films présentés hors-compétition, notons les projections de films très attendus pour la fin de l'année 2021 : c'est le cas de "Dune", de Denis Villeneuve, mais aussi du prochain film de Ridley Scott, "Le Dernier duel". "Last Night in Soho", signé Edgar Wright, sera également présenté hors-compétition à la Mostra de Venise, tout comme le dernier film d'Yvan Attal, "Les Choses humaines". Ridley Scott, Roberto Benigni et Jamie Lee Curtis recevront de leur côté un Lion d'or pour l'ensemble de leur carrière respective.

La Mostra de Venise se déroule sur une dizaine de jours. L'événement débute avec une première projection à 16h00 le 1er septembre 2021, avant la projection à 19h00 du film d'ouverture Madres Paralelas ce même jour. L'événement se clôture le 11 septembre 2021 avec la projection dès 20h00 des différents films récompensés lors de l'événement. Retrouvez le programme complet de la Mostra de Venise sur le site officiel du festival.

Comme c'est le cas pour le Festival de Cannes, la Mostra de Venise récompense les films favoris d'un jury composé de professionnels du septième art international. La 78e édition, qui se tient en 2021, est présidée par le réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho, à qui l'on doit la Palme d'Or et l'Oscar du meilleur film 2020 "Parasite". Pour l'aider à établir un palmarès, il sera accompagné du réalisateur italien Saverio Costanzo ("Hungry Hearts", "L'amie prodigieuse"), de l'actrice franco-belge Virginie Efira (Benedetta, Adieu les cons), de l'actrice britannique Cynthia Erivo ("Harriet", "Les Veuves"), de l'actrice canadienne Sarah Gadon ("A dangerous Method", "Cosmopolis", "Captive"), du réalisateur roumain Alexander Nanau ("L'affaire collective") et de la réalisatrice chinoise Chloé Zhao ("Nomadland", "Les Eternels").

Il est possible de se rendre à la Mostra de Venise en tant que spectateur. Notons que les professionnels du cinéma, mais également la presse, peuvent demander des accréditations pour assister gratuitement aux projections. Le public peut de son côté acheter des tickets pour assister aux projections de certains prix. Les prix varient entre 7 et 50 euros par projection en fonction des salles et des horaires. Il est également possible de souscrire à un abonnement "par salle" : celui-ci peut varier de 35 à 1600 euros en fonction de l'horaire, la salle ou l'emplacement dans la salle. Retrouvez toutes les informations concernant les inscriptions et l'achat de places pour la Mostra de Venise 2021 sur le site officiel du festival.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le dernier festival de la Mostra de Venise s'est tenu en 2020. Cette 77e édition a subi de plein fouet la crise sanitaire liée au coronavirus, proposant une version particulière du festival dans laquelle les gestes barrières et la distanciation sociale était de mise. "Nomadland" a décroché le Lion d'Or, tandis que le Grand prix du jury est revenu à "Nuevo Orden". Ci-dessous, retrouvez le palmarès complet de la dernière Mostra de Venise 2020 :