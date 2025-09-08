Mostra de Venise : la française Valérie Donzelli récompensée, le palmarès 2025 complet

La Mostra de Venise a dévoilé son palmarès 2025 samedi 6 septembre.

La 82e édition de la Mostra de Venise a pris fin le 6 septembre 2025. Le jury présidé par Alexander Payne a dévoilé son palmarès complet. C'est Jim Jarmush qui a été sacré du Lion d'Or pour Father Mother Sister Brother. Ce film à sketches se focalise sur les relations entre des adultes et leurs parents, avec un casting composé de Cate Blanchett, Vicky Krieps, Adam Driver, Mayim Bialik, Tom Waits, Charlotte Rampling, Indya Moore et Luka Sabbat. Il sortira en France le 7 janvier 2026.

Dans le reste du palmarès, on retrouve la française Valérie Donzelli, sacrée avec Gilles Marchand du Prix du Meilleur scénario pour A pied d'oeuvre. Benny Safdie a, lui, remporté le Lion d'argent du Meilleur réalisateur pour The Smashing Machine, film dans lequel Dwayne Johnson fait preuve d'une transformation physique impressionnante. Côté interprétation, le festival est venu sacrer Xin Zhiler et Toni Servillo. Ci-dessous, retrouvez le palmarès complet.

La Grazia de Paolo Sorrentino

de Paolo Sorrentino A House of Dynamite de Kathryn Bigelow

A pied d'oeuvre de Valérie Donzelli

Bugonia de Yorgos Lanthimos

Duse de Pietro Marcello

Elisa de Leonardo Di Costanzo

L'Etranger de François Ozon

Father, Mother, Sister, Brother de Jim Jarmusch

Un film fatto per bene de Fanco Maresco

Frankenstein de Guillermo del Toro

Girl de Shu Qi

Jay Kelly de Noah Baumbach

Le Mage du Kremlin d'Oliver Assayas

Aucun autre choix de Park Chan-wook

Orphan de Laszlo Nemes

Silent Friend d'Ildiko Enyedi

The Smashing Machine de Benny Safdie

Sotto le nuvole de Gianfranco Rosi

de Gianfranco Rosi The Sun Rises on Us All de Cai Shangjun

The Testament of Ann Lee de Mona Fastvold

La voix de Hind Rajab de Kaouther Ben Hania

Parmi les films présentés hors compétition en 2025, notons les projections de After the Hunt de luca Guadagnino, Dead Man's Wire de Gus Van Sant ou encore Chien 51 de Cedric Jimenez en clôture. L'actrice américaine Kim Novak va recevoir un Lion d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière.

La Mostra de Venise est un festival de cinéma italien qui récompense chaque année le meilleur du septième art international. Il est également l'occasion de découvrir en avant-première certains des films les plus attendus de la fin d'année, que ça soit des films d'auteur ou des blockbusters. La Mostra de Venise se déroule chaque année à la fin de l'été, entre fin août et début septembre. L'édition 2025 débute le 27 août et s'achève le 6 septembre.

La Mostra de Venise se déroule sur une dizaine de jours. L'événement débute traditionnellement avec une première projection à 16h00 le premier jour du festival, avant la projection en début de soirée du film d'ouverture ce même jour. L'événement se clôture une dizaine de jours plus tard avec le palmarès dévoilé. Retrouvez le programme complet de la Mostra de Venise sur le site officiel du festival.

Comme c'est le cas pour le Festival de Cannes, la Mostra de Venise récompense les films favoris d'un jury composé de professionnels du septième art international. Le jury du festival 2025 est présidé par le réalisateur Alexander Payne (Winter Break, Sideways, Nebraska). Pour établir le palmarès, il est accompagné du réalisateur français Stéphane Brizé, de la réalisatrice italienne Maura Delpero, du réalisateur roumain Cristian Mungiu, du réalisateur iranien Mohammad Rasoulof, de l'actrice et écrivaine Fernanda Torres et de l'actrice chinoise Zhao Tao.

Il est possible de se rendre à la Mostra de Venise en tant que spectateur. Notons que les professionnels du cinéma, mais également la presse, peuvent demander des accréditations pour assister gratuitement aux projections. Le public peut de son côté acheter des tickets pour assister aux projections de certains prix. Les prix varient entre 7 et 50 euros par projection en fonction des salles et des horaires. Il est également possible de souscrire à un abonnement "par salle" : celui-ci peut varier de 35 à 1600 euros en fonction de l'horaire, la salle ou l'emplacement dans la salle. Retrouvez toutes les informations concernant les inscriptions et l'achat de places pour la Mostra de Venise sur le site officiel du festival.