PHOTOS. Festival de Cannes : les stars enflamment le tapis rouge

FESTIVAL DE CANNES 2022. Kristen Stewart, Léa Seydoux, Louis Garrel... Les stars font sensation sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Les temps forts en images.

En direct

Recevoir nos alertes live !

18:32 - Quel programme et quelles stars ce mercredi 25 mai 2022 ? FIN DU DIRECT. L'événement qui agitera Cannes ce mercredi 25 mai 2022 est sans conteste le tapis rouge de "Elvis", film de Baz Luhrmann présenté hors-compétition. Austin Butler y interprète le King et Tom Hanks son manager. Ils sont tous les deux attendus sur le tapis rouge cannois. La projection est programmée pour 18h45. Parmi les films présentés en compétition longs métrages, on peut citer "Leila's Brothers" mais aussi "Des étoiles à midi" de Claire Denis. Pour ce dernier film, Robert Pattinson, Taron Egerton, Joe Alwyn ou encore Margaret Qualley pourraient défiler sur la Croisette.

18:15 - Où suivre la montée des marches de "L'innocent" de Louis Garrel ? La montée des marches de "L'innocent" a débuté. Le film réalisé par Louis Garrel est présenté hors-compétition dans le cadre du 75e anniversaire du Festival de Cannes. Pour l'occasion, de nombreuses célébrités sont attendues sur le tapis rouge ce mardi soir. Pour suivre la montée des marches, les festivaliers peuvent se regrouper autour du Palais des Festivals. Il est également possible de suivre le défilé de stars en direct et à distance en se rendant sur le compte Youtube officiel du Festival de Cannes, qui restransmet l'ensemble de l'événement.

17:55 - Déjà des favoris au palmarès du Festival de Cannes ? Cela fait déjà une semaine que le Festival de Cannes a débuté. Il ne reste plus que quatre jours avant de connaître le palmarès complet et la Palme d'or. Tous les films n'ont pas encore été projetés, il est donc difficile d'avoir une idée précise des films qui pourront remporter un prix samedi. Toutefois, certains films ont suscité l'approbation des critiques et font parler sur la Croisette. C'est le cas de "R.M.N." de Cristian Mungiu, ou encore "Hi-han" (Eo) de Jerzy Skolimowski. "Armaggedon Time" et "La femme de Tchaïkovski" ont également reçu un bon accueil.

17:32 - PHOTOS. Les meilleurs moments du Festival de Cannes en images Le Festival de Cannes a débuté il y a déjà une semaine, et une foule de stars du monde entier ont défilé sur le tapis rouge. L'occasion de parader pour certains, d'immortaliser leurs tenues ou leur couple pour d'autres, ou de présenter les longs-métrages en compétition. Ci-dessous, retrouvez les temps forts du Festival de Cannes, jusque-là, et toutes les célébrités qui ont monté les marches en images. Voir les photos Looks improbables, stars en couples... Temps forts du Festival de Cannes 2022

17:00 - A quelle heure suivre la montée des marches de "L'innocent" ? Ce mardi 24 mai 2022, le Festival de Cannes célèbre son 75e anniversaire. Pour l'occasion, "L'innocent", film réalisé par Louis Garrel avec Roschdy Zem et Noémie Merlant, est projeté au Grand Théâtre Lumière, hors compétition. La montée des marches, qui devrait voir un défilé de plusieurs stars, dont des célébrités françaises, débute à 18h15. Elle est retransmise en direct sur la chaîne Youtube du Festival de Cannes.

16:33 - Quand sort "L'innocent" de Louis Garrel ? Pour célébrer les 75 ans du Festival de Cannes, "L'innocent", film de Louis Garrel, est projeté hors-compétition. Les cinéphiles qui ne sont pas présents sur la Croisette devront toutefois patienter un peu avant de découvrir ce long-métrage dans les salles de cinéma. En effet, cette fiction sur un fils, déterminé à protéger sa mère qui va se marier avec un homme en prison, sera à découvrir sur les grands écrans français le 12 octobre 2022.

15:54 - Pourquoi les frères Dardenne sont des favoris à Cannes ? La projection d'un film de Jean-Pierre et Luc Dardenne à Cannes constitue toujours un événement pour les cinéphiles et les connaisseurs de l'événement. Les frères Dardenne ont déjà remporté de nombreux prix au Festival de Cannes, notamment deux palme d'or. Autant dire que le cinéma des réalisateurs belges est particulièrement apprécié du public cannois, et on peut s'attendre à ce qu'ils repartent avec un prix samedi prochain. S'ils remportent la récompense suprême, ils deviendraient les premiers cinéastes à remporter 3 Palmes d'Or. Il faudra attendre de découvrir le palmarès ce 28 mai 2022 pour vérifier si la bonne étoile cannoise veille toujours sur le cinéma de Jean-Pierre et Luc Dardenne.

15:31 - Luc et Jean-Pierre Dardenne, chouchous de Cannes Un film des frères Dardenne est souvent scruté avec attention au Festival de Cannes. En effet, ils ont été récompensés à plusieurs reprises sur la Croisette. Ils reçoivent en 1999 la Palme d'or pour leur film "Rosetta", puis de nouveau six ans plus tard pour "L'Enfant". En 2008, "Le silence de Lorna" leur permet de décrocher le prix du scénario avant de remporter le grand prix pour "Le gamin au vélo" en 2011. En 2019 enfin, ils ont reçu le prix de la mise en scène pour "Le Jeune Ahmed". Cela fait donc cinq récompenses à Cannes pour Jean-Pierre et Luc Dardenne, dont deux Palme d'or.

15:14 - Les frères Dardenne expliquent leur processus de création Avant de monter les marches du Festival de Cannes, les frères Dardenne se sont exprimés sur leur film en compétition, "Tori et Lokita", au micro de TV Festival ce mardi 24 mai 2022. "On continue d'observer ce qui se passe, on lit les journaux et on écoute les gens, et on se dit 'comment un fait divers peut devenir une fable morale ?', c'est ça qui nous intéresse", précise Jean-Pierre Dardenne pour expliquer leur processus de création. "Tori et Lokita" met en lumière la réalité vécue par les enfants exilés, qui sont les deux protagonistes de leurs films. "Ce sont des enfants qui viennent d'Afrique parce qu'ils espèrent une vie meilleure en Europe", détaille dans un premier temps Luc Dardenne. Son frère, Jean-Pierre, ajout : "Les conditions sont cruelles, certes, mais ce qu'on essaie de montrer dans ce film c'est comment l'amitié résiste à ça. Je pense que ce film peut faire tomber certains préjugés." Le long-métrage sort dans les salles de cinéma en France le 28 septembre 2022.

15:05 - Suivez la montée des marches de "Tori et Lokita" des frères Dardenne La première montée des marches du Festival de Cannes, ce mardi 24 mai 2022, a débuté. Il suffit de se rendre sur le compte Youtube officiel de l'événement pour suivre le tapis rouge qui précède la projection de "Tori et Lokita", le dernier film des frères Dardenne. Ce film est particulièrement attendu puisque les deux réalisateurs sont régulièrement récompensés à Cannes.

14:35 - Des festivaliers quitte la projection du film de David Cronenberg Si "Les crimes du futur" de David Cronenberg n'a pas ému les journalistes qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux, une quinzaine de spectateurs ont préféré quitter la salle au tout début de la projection, rapporte le New York Times. Sur BFM TV, une festivalière explique que le film est "trop choquant. J'ai peur de faire des cauchemars". L'effet semble toutefois avoir gagné moins de spectateurs que ce que le réalisateur annonçait en amont de la projection à Cannes. David Cronenberg s'attendait en effet que les spectateurs quittent la salle dès les 5 premières minutes.

14:12 - De quoi parle "L'innocent" de Louis Garrel ? Louis Garrel fait une apparition au Festival de Cannes ce mardi 24 mai 2022. "L'innocent", son film en tant que réalisateur (et dans lequel il tient également le premier rôle), est projeté hors-compétition dans le cadre de la soirée anniversaire de cette 75e édition. On y suit le quotidien d'Abel, bouleversé lorsqu'il apprend que sa mère va se marier avec un homme en prison. Au casting, on retrouve Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Jean-Claude Pautot et Noémie Merlant.

13:45 - Revivez le photocall des "Crimes du futur" de David Cronenberg Le photocall du Festival de Cannes est l'occasion pour les photographes d'immortaliser les stars présentes sur la Croisette. Elles sont également l'occasion d'apercevoir plus longuement les célébrités venues présenter un film en compétition. Les stars des "Crimes du futur" se sont également pliées à l'exercice avant la conférence de presse ce mardi, retrouvez la vidéo du photocall ci-dessous. C’est parti pour le #Photocall LES CRIMES DU FUTUR (CRIMES OF THE FUTURE) de David CRONENBERG ! #Cannes2022 #Competition https://t.co/9ExlZfDq6T — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 24, 2022

13:10 - De quoi parle le dernier film des frères Dardenne ? Les frères Dardenne présentent ce mardi 24 mai 2022 "Tori Lokita", leur dernier film en compétition au Festival de Cannes. On y suit le quotidien d'un garçon et d'une adolescente, arrivés seuls en Belgique depuis l'Afrique. La sortie dans les salles de cinéma est prévue pour le 28 septembre 2022.