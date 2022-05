PHOTOS. Festival de Cannes : Sophie Marceau, Bella Hadid... Défilé de stars

✨ Marches de la soirée du 75éme Anniversaire du Festival et le film L’INNOCENT de LOUIS GARREL #HorsCompetition #Cannes2022 https://t.co/4AUki3lPK9

Le Festival de Cannes a célébré son 75e anniversaire en grandes pompes ce mardi 24 mai 2022. De nombreuses stars venues des quatre coins du monde ont fait le déplacement pour l'occasion et ont défilé sur le tapis rouge. Ci-dessous, vous pouvez revivre cette montée des marches événement en vidéo.

"Elvis" est présenté en avant-première mondiale (et hors-compétition) ce mardi 25 mai 2022. Le film de Baz Luhrmann revient sur la vie de Presley, incarné par Austin Butler, à travers le prisme de sa relation avec son managet, le Colonel Tom Parker, incarné par Tom Hanks. Ce biopic sort en France le 22 juin 2022.

10:16 - Le programme du 25 mai 2022 au Festival de Cannes

Ce mercredi 25 mai 2022, deux films en compétition sont projetés : "Leila's Brothers" de Saeed Roustaee à 15h, et "Stars at Noon" de Claire Denis. La projection événement sera sans conteste celle du film "Elvis" de Baz Luhrmann, prévue pour 18h45. Le film avec Tom Hanks et Austin Butler est présenté hors-compétition à 18h45.