Golden Globes : à quelle heure et sur quelle chaîne voir la cérémonie 2023 ?

Les Golden Globes ont lieu dans la nuit du 10 au 11 janvier 2023. Mais à partir de quelle heure et sur quelle chaîne suivre la cérémonie en France ?

Avatar 2, Elvis, Top Gun 2, Glass Onion, Babylon... La compétition des Golden Globes s'annonce rude. Cette édition 2023 est particulièrement importante pour la cérémonie récompensant le meilleur du cinéma et de la télévision américains, après la pandémie mais surtout de nombreux scandales (accusations de racisme, sexisme, corruption) qui ont terni son image.

Les Golden Globes signent leur retour à la télévision américaine ce mardi 10 janvier 2023. Mais en France, comment suivre la cérémonie et découvrir quels films et séries remporteront des prix ? Il va falloir patienter jusqu'à 2 heures du matin dans la nuit du 10 au 11 janvier pour suivre l'événement en direct. Ceux qui auront le courage de veiller cette nuit pour suivre la remise de prix pourront se tourner vers Canal++ qui retransmet la soirée américaine en direct.

Qui sont les favoris des Golden Globes 2023 ?

Cette année, plusieurs films reviennent régulièrement dans la liste des nominations (à voir ci-dessous). Parmi ceux-ci, Avatar : la Voie de l'Eau de James Cameron (deux nominations pour le meilleur film dramatique et le meilleur réalisateur), The Fabelmans de Steven Spielberg (5 nominations) ou encore Babylon de Damien Chazelle (5 nominations). Les Banshees d'Inisherin (8 nominations) et Everything Everywhere All At Once (6 nominations) font figure de grands favoris et caracolent en tête au nombre de nominations en amont des Golden Globes 2023.

Du côté des séries, plusieurs sensations ont été citées par l'académie des Golden Globes. On pense par exemple à Dahmer et Mercredi, deux séries qui ont su créer l'événement sur Netflix. House of the Dragon, retour de la licence Game of Thrones à la télévision, est également nommée deux fois pour HBO. La série The Crown reçoit quatre citations pour son grand retour sur Netflix après le décès de la reine Elizabeth.