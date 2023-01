"House of the Dragon", Steven Spielberg... Le palmarès des Golden Globes 2023

Les Golden Globes ont eu lieu dans la nuit du 10 au 11 janvier 2023. "The Fabelmans" et "Les Banshees d'Inisherin" sont sorties gagnantes côtés films, tandis que "House of the Dragon" et "Abbot Elementary" ont été sacrées côté séries.

[Mis à jour le 11 janvier 2023 à 7h05] Les Golden Globes ont rendu leur palmarès ce mardi 10 janvier 2023. The Fabelmans de Steven Spielberg est sorti gagnante côté film du prix du Meilleur film dramatique et de la Meilleure réalisation, tandis que Les Banshees d'Inisherin a été sacré dans la catégorie film musical ou comédie et a remporté le prix du meilleur scénario. Côté acteurs, ce sont les performances d'Austin Butler dans Elvis et Cate Blanchett dans Tàr qui ont été saluées pour les drames, tandis que Colin Farrell (Les Banshees d'Inisherin) et Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once) ont été sacrés pour les comédies. De quoi préfigurer des prix pour les Oscars, le 12 mars prochain ?

Les Golden Globes récompensent également le meilleur de la télévision américaine. A ce titre, House of the Dragon a remporté le prix de la Meilleure série dramatique, tandis qu'Abbott Elementary est reparti avec celui de la Meilleure série comique. The White Lotus a été sacré dans la catégorie "Meilleure mini-série". Côté interprétations, c'est le jeu de Kevin Costner (Yellowstone), Zendaya (Euphoria), Jeremy Allen White (The Bear), Quinta Brunson (Abbott Elementary) et Evan Peters (Dahmer) qui a été récompensé. Ci-dessous, retrouvez le palmarès complet des Golden Globes 2023.