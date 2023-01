Golden Globes 2023 : palmarès, tapis rouge... Les temps forts de la soirée

Les Golden Globes ont dévoilé leur palmarès ce 10 janvier 2023. Plusieurs stars ont fait le déplacement pour assister au sacre de Steven Spielberg et des Banshees d'Inisherin.

La saison des remises de prix a officiellement débuté. Les Golden Globes ont été les premiers à rendre leur palmarès ce mardi 10 janvier 2023, dans une cérémonie qui est à voir en replay sur Canal++. The Fabelmans de Steven Spielberg a été sacré des prix du Meilleur film dramatique et de la Meilleure réalisation, tandis que Les Banshees d'Inisherin a été remporté les prix de la Meilleure comédie et du meilleur scénario. Côté acteurs, ce sont les performances d'Austin Butler dans Elvis et Cate Blanchett dans Tàr qui ont été saluées pour les drames, tandis que Colin Farrell (Les Banshees d'Inisherin) et Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once) ont été sacrés pour les comédies. De quoi préfigurer des prix pour les Oscars, le 12 mars prochain ?

Les Golden Globes récompensent également le meilleur de la télévision américaine. A ce titre, House of the Dragon a remporté le prix de la Meilleure série dramatique, tandis qu'Abbott Elementary est reparti avec celui de la Meilleure série comique. The White Lotus a été sacré dans la catégorie "Meilleure mini-série". Côté interprétations, c'est le jeu de Kevin Costner (Yellowstone), Zendaya (Euphoria), Jeremy Allen White (The Bear), Quinta Brunson (Abbott Elementary) et Evan Peters (Dahmer) qui a été récompensé. On vous détaille le palmarès et les temps forts de la soirée plus bas.

Le palmarès complet des Golden Globes 2023

Meilleur film dramatique : The Fabelmans

: The Fabelmans Meilleur film musical ou comédie : Les Banshees d'Inisherin

: Meilleur acteur dans un film dramatique : Austin Butler (Elvis)

: Austin Butler (Elvis) Meilleure actrice dans un film dramatique : Cate Blanchett ( Tàr )

: Cate Blanchett ( ) Meilleur acteur dans un film musical ou une comédie : Colin Farrell (Les Banshees d'Inisherin)

: Colin Farrell (Les Banshees d'Inisherin) Meilleure actrice dans un film musical ou une comédie : Michelle Yeoh (Everything, Everywhere All at Once)

: Michelle Yeoh (Everything, Everywhere All at Once) Meilleur acteur dans un second rôle : Ke Huy Quan (Everything, Everywhere All at Once)

: Ke Huy Quan (Everything, Everywhere All at Once) Meilleure actrice dans un second rôle : Angela Bassett (Black Panther : Wakanda Forever)

: Angela Bassett (Black Panther : Wakanda Forever) Meilleure réalisation : Steven Spielberg (The Fabelmans)

: Steven Spielberg (The Fabelmans) Meilleur scénario : Martin McDonagh ( Les Banshees d'Inisherin )

: Martin McDonagh ( ) Meilleure musique de film : Justin Hurwitz ( Babylon )

: Justin Hurwitz ( ) Meilleure chanson originale : Naatu Naatu (RRR)

: Naatu Naatu (RRR) Meilleur film d'animation : Pinocchio

: Pinocchio Meilleur film en langue étrangère : Argentina, 1985

: Meilleure série télévisée dramatique : House of the Dragon

House of the Dragon Meilleure série télévisée musicale ou comique : Abbott Elementary

: Abbott Elementary Meilleure mini-série ou meilleur téléfilm : The White Lotus

: The White Lotus Meilleur acteur dans une série télévisée dramatique : Kevin Costner (Yellowstone)

: Kevin Costner (Yellowstone) Meilleure actrice dans une série télévisée dramatique: Zendaya (Euphoria)

Zendaya (Euphoria) Meilleur acteur dans une série télévisée musicale ou comique : Jeremy Allen White (The Bear)

: Jeremy Allen White (The Bear) Meilleure actrice dans une série télévisée musicale ou comique : Quinta Brunson, (Abbott Elementary)

: Quinta Brunson, (Abbott Elementary) Meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm : Evan Peters ( Dahmer)

: Evan Peters ( Meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm : Amanda Seyfried (The Dropout)

: Amanda Seyfried (The Dropout) Meilleur acteur dans un second rôle dans une série : Tyler James Williams (Abbott Elementary)

: Tyler James Williams (Abbott Elementary) Meilleure actrice dans un second rôle dans une série : Julia Garner (Ozark)

: Julia Garner (Ozark) Meilleur acteur dans un second rôle dans une mini-série : Paul Walter Hauser (Black Bird)

: Paul Walter Hauser (Black Bird) Meilleure actrice dans un second rôle dans une mini-série : Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Steven Spielberg sacré aux Golden Globes

Les Golden Globes ont sacré Steven Spielberg et son dernier film, The Fabelmans. Le cinéaste a remporté le prix du Meilleur réalisateur, tandis que son nouveau long-métrage, qui s'inspire de sa propre enfance marqué par sa découverte du cinéma et le divorce de ses parents, a remporté la prestigieuse récompense du Meilleur film dramatique. "Personne ne sait vraiment qui nous sommes jusqu'à ce que nous soyons assez courageux pour le dire à tout le monde", a déclaré le cinéaste en recevant sa récompense ce mardi. Ces récompenses préfigurent un avenir radieux pour le film du réalisateur de 75 ans aux Oscars, même s'il devra très probablement faire concurrence avec Les Banshees d'Inisherin, qui a reçu de son côté le Golden Globe du Meilleur film comique. Rappelons également que Steven Spielberg avait déjà reçu l'an dernier le Golden Globe du Meilleur film musical pour West Side Story. Il a ainsi été sacré deux années de suite, ce qui n'est pas un mince exploit.

De nombreux acteurs récompensés aux golden Globes 2023

Les Golden Globes proposent plusieurs prix d'interprétation pour récompenser les acteurs et actrices films dramatiques, films comiques, les seconds rôles ou encore ceux de séries. Côté films dramatiques, la performance d'Austin Butler dans Elvis a été primée, tout comme celle de Cate Blanchett dans Tàr (sortie cinéma le 25 janvier 2023). Les films comiques ont récompensé Colin Farrell pour son rôle dans Les Banshees d'Inisherin et Michelle Yeoh pour Everything, Everywhere All at Once. Pour les seconds rôles de cinéma, ce sont Ke Huy Quan de Everything, Everywhere All at Once et Angela Bassett pour Black Panther : Wakanda Forever qui ont été primés.