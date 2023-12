Golden Globes 2024 : un film français nommé pour le prix du Meilleur film, toutes les nominations

Les Golden Globes récompensent chaque année le meilleur du cinéma et de la télévision américaine. Découvrez les nominations de la cérémonie 2024, dans la nuit du 7 et au 8 janvier.

Les Golden Globes inaugurent chaque année la saison des cérémonies de remise de prix. C'est le 7 janvier 2024 que la course aux récompenses débutera à Los Angeles et Hollywood. Ce lundi 11 décembre, les Golden Globes ont révélé l'ensemble des films et séries nommés. Et parmi les titres, on retrouve notamment le film français Anatomie d'une chute, film français réalisé par Justine Triet qui avait déjà obtenu la Palme d'or.

Ce dernier va concourir dans la prestigieuse catégorie du Meilleur film dramatique, face à Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, Oppenheimer de Christopher Nolan ou encore Maestro de Bradley Cooper. Du côté des comédies et des films musicaux, on retrouve également Barbie et Pauvres créatures. Anatomie d'une chute sera également en compétition dans la catégorie du Meilleur film en langue étrangère et dans la catégorie du Meilleur scénario.

Notons que cette cérémonie de remise de prix est particulièrement suivie, puisqu'elle permet d'établir de premiers pronostics avant les Oscars. Cependant, Anatomie d'une chute n'a pas été choisi pour représenter la France aux Oscars, puisque c'est La passion de Dodin Bouffant qui a été sélectionné.

Barbie en tête des nominations

Dans la course aux Golden Globes, d'autres films font figure de grands favoris. C'est le cas de Barbie qui concourt avec 9 nominations. Il devance Oppenheimer de Christopher Nolan, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese et Pauvres créatures de Yorgos Lanthimos, qui ont chacun sept nominations. Notons toutefois que Barbie est en compétition dans la catégorie "comédie et film musical", et non pas dans la catégorie "film dramatique" comme les trois autres. Découvrez ci-dessous les principales nominations aux Golden Globes 2024.

Les nominations des Golden Globes 2024

Meilleur film dramatique

Anatomie d'une chute

Killers of the Flowre Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

The Zone of Interest

Meilleur film comique

Air

American Fiction

Barbie

The Holdovers

May December

Pauvre créature

Meilleur film d'animation

Le garçon et le héron

Elementaire

Spider-Man : Across the Spider-Verse

Suzume

Super Mario Bros., le film

Wish

Meilleur film en langue étrangère

Anatomie d'un chute

Les feuilles mortes

Io Capitano

Past Lives

Society of the Snow

The Zone of Interest

Meilleure actrice dans un film dramatique

Annette Bening dans Insubmersible

Cailee Spaeny dans Priscilla

Carey Mulligan dans Maestro

Greta Lee dans Past Lives

Lily Gladstone dans Killers of the Flower Moon

Sandra Hüller dans Anatomie d'une chute

Meilleur acteur dans un film dramatique

Andrew Scott dans All of us strangers

Barry Keoghan dans Saltburn

Bradley Cooper dans Maestro

Cillian Murphy dans Oppenheimer

Colman Domingo dans Rustin

Leonardo DiCaprio dans Killers of the Flower Moon

Meilleure actrice dans une comédie

Alma Pöysti dans Les feuilles mortes

Emma Stone dans Pauvres créatures

Fantasia Barrino dans La couleur pourpre

Jennifer Lawrence dans No hard feelings

Margot Robbie dans Barbie

Natalie Portman dans May December

Meilleur acteur dans une comédie

Jeffrey Wright dans American Fiction

Joaquin Phoenix dans Beau is Afraid

Matt Damon dans Air

Nicolas Cage dans Dream Scenario

Paul Giamatti dans The Holdovers

Timothée Chalamet dans Wonka

Meilleure actrice dans un second rôle

Danielle Brooks dans La couleur pourpre

Da'Vine Joy Randolph dans The Holdovers

Emily Blunt dans Oppenheimer

Jodie Foster dans Insubmersible

Julianne Moore dans May December

Rosamund Pike dans Saltburn

Meilleur acteur dans un second rôle

Charles Melton dans May December

Mark Ruffalo dans Pauvres créatures

Robert de Niro dans Killers of the Flower Moon

Robert Downey Jr. dans Oppenheimer

Ryan Gosling dans Barbie

Willem Dafoe dans Pauvres créatures

Meilleure réalisation

Bradley Cooper pour Maestro

Celine Song pour Past Lives

Christopher Nolan pour Oppenheimer

Greta Gerwig pour Barbie

Martin Scorsese pour Killers of the Flower Moon

Yorgos Lanthimos pour Pauvres créatures

Meilleure série dramatique

1923

The Crown

The Diplomat

The Last of Us

The Morning Show

Succession

Meilleure série comique

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Jury Duty

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Meilleure mini-série, série anthologique ou téléfilm