Comment suivre l'annonce des nominations des Oscars 2023 ?

Les nominations de la 95e cérémonie des Oscars seront connues ce mardi 24 janvier. Mais à quelle heure et où suivre en direct l'annonce des films en compétition pour l'édition 2023 ?

La 95e cérémonie des Oscars va bientôt annoncer ses nominations. C'est ce mardi 24 janvier 2023 que l'on connaîtra la liste des films et des professionnels en compétition cette année. L'annonce des nominations 2023 se fait à partir de 14h30 heure française, et sera à suivre en direct en streaming sur le site officiel des Oscars mais aussi sur leurs comptes Twitter, Facebook ou encore sur Youtube. Vous pouvez suivre l'annonce des nominations en direct ci-dessous.

Les votants auront ensuite un mois et demi pour voter pour leurs favoris et choisir les heureux gagnants. La 95e cérémonie des Oscars est en effet prévue pour le dimanche 12 mars 2023 à Los Angeles. Les résultats seront connus, heure française, le lundi 13 mars. Parmi les films attendus dans les nominations, citons entre autres The Fabelmans et Les Banshees d'Inisherin, qui ont chacun obtenu un Golden Globe au début du mois, mais aussi Top Gun : Maverick et Avatar 2 en favoris. Rappelons également que Saint-Omer, film français d'Alice Diop, pourrait être retenu parmi les cinq finalistes pour l'Oscar du Meilleur film international.