César 2023 : animation, hommages... que réserve la 48e cérémonie ?

Les César se déroulent ce vendredi 24 février 2023 à l'Olympia. La 48e cérémonie est retransmise en direct et en clair sur Canal+.

[Mis à jour le 20 février 2023 à 10h17] Dans quelques jours seulement, nous connaitrons le palmarès complet des César 2023. La 48e cérémonie, récompensant le meilleur du cinéma français de l'année écoulée, se déroule ce vendredi 24 février 2023 à l'Olympia. Elle sera retransmise en direct et surtout en clair sur Canal+. Tahar Rahim a été choisi comme président de cette cérémonie. Ce n'est toutefois pas lui qui assurera la présentation, mais collège de maîtres de cérémonies, qui performeront en solo ou en duo durant la soirée. Parmi les célébrités choisies pour animer la soirée, citons Leïla Bekhti, Jérôme Commandeur, Jamel Debbouze, Emmanuelle Devos, Léa Drucker, Eye Haïdara, Alex Lutz, Raphaël Personnaz ou encore Ahmed Sylla.

Parmi les temps forts des César, en dehors des remises de prix, citons la venue du réalisateur américain David Fincher (Seven, Fight Club, Zodiac, The Social Network) pour recevoir un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, remis par Virginie Efira. Un hommage sera également rendu à Jean-Louis Trintignant, décédé le 17 juin dernier. Selon des informations du Parisien, Charlotte Gainsbourg sera également présente pour chanter, en français, durant la cérémonie.

Pour l'heure, L'innocent de Louis Garrel fait la course en tête des nominations avec 11 citations, suivi de La nuit du 12 (10 nominations), En corps et Pacifiction - Tourment sur les îles (9 nominations), tous cités dans la prestigieuse catégorie du Meilleur film. Parmi les films nommés, on retrouve également les longs-métrages Les Amandiers et Novembre, qui cumulent chacun 7 nominations. Le palmarès complet sera connu à l'issue de la soirée, dans la nuit du vendredi au samedi, aux alentours de minuit.