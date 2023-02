César 2023 : "La Nuit du 12", Brad Pitt, interruption… Palmarès et temps forts

CESAR. L'Académie des César a rendu son palmarès vendredi soir. "La Nuit du 12" est le grand gagnant de la soirée. On vous récapitule ce qu'il faut retenir de la 48e cérémonie.

En direct

Recevoir nos alertes live !

07:41 - Noémie Merlant reçoit le César de la Meilleure actrice dans un second rôle Les César récompensent également les comédiens qui jouent un second rôle. Noémie Merlant a remporté la statuette récompensant les actrices pour son rôle dans le film L’innocent. La comédienne avait auparavant été nommée plusieurs fois durant sa carrière, sans jamais remporter de récompense. Dans son discours, elle a tenu à pointer du doigt l’absence notable de femmes réalisatrices nommées cette année.

07:17 - Venue surprise de Brad Pitt C’était une surprise que Canal++ gardait secrète. Brad Pitt est apparu sur la scène des César ce vendredi soir pour décerner à David Fincher le César d’honneur. L’acteur a en effet joué à trois reprises avec le réalisateur américain (Seven, Fight Club, Benjamin Button) et n’a pas manqué de le qualifier de “partner in crime” (partenaire dans le crime, ou complice de toujours). L’acteur n’a pas manqué de saluer la maîtrise de son ami, tout en le titillant sur son extrême rigueur le poussant à recommencer encore et encore ses prises.

06:58 - La cérémonie interrompue, que s’est-il passé ? La 48e cérémonie des César a commencé avec un couac. Vers 21h10, au début de la soirée, la diffusion a été momentanément interrompue. En cause : la montée sur la scène de l’Olympia d’une militante écologiste, portant un t-shirt “761 days lefts” (plus que 761 jours restants). Elle a été évacuée par la sécurité le temps de la coupure, qui a duré quelques minutes, avant que la cérémonie ne reprenne. L’action a été revendiquée par le groupe Dernière rénovation sur Twitter.

06:32 - Virginie Efira remporte son premier César Adorée du public et de la profession, Virginie Efira avait été plusieurs fois nommée mais jamais récompensée aux César. C’est désormais chose faite, puisqu’elle a remporté le César de la Meilleure actrice pour son rôle dans Revoir Paris. Elle y incarnait une victime d’attentat apprenant à se reconstruire.

06:01 - Benoît Magimel sacré Meilleur Acteur Benoît Magimel a marqué l’histoire des César vendredi soir. Le comédien a remporté le prix du Meilleur acteur pour son rôle dans Pacifiction - Tourment sur les îles. Plus impressionnant encore, il remporte son deuxième prix et devient le premier acteur a remporté cette statuette sur deux années consécutives : il avait en effet déjà été sacré Meilleur acteur en 2022, pour son rôle dans le film De son vivant.

05:41 - Déception pour "L’innocent" L’innocent n’est, évidemment, pas reparti les mains vides. Mais le long-métrage de Louis Garrel était nommé à 11 reprises, et faisait figure à ce titre de film favori de cette 48e cérémonie. Cependant, il n’a remporté “que” deux prix : celui du meilleur scénario original et celui de la meilleure actrice dans un second rôle pour Noémie Merlant.

05:20 - Quels films sortent vainqueurs des César 2023 ? En dehors de La Nuit du 12, d’autres films tirent leur épingle du jeu aux César. Saint Omer a remporté le César du Meilleur premier film et Ma famille afghane celui du meilleur film d’animation. L’innocent, Simone, le voyage du siècle, Pacifiction - Tourment sur les îles et A plein temps ont chacun remporté deux prix.