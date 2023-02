César 2023 : pronostics, favoris... Quel palmarès ce soir ?

CESAR. La 48e cérémonie des César est diffusée ce soir, vendredi 24 février, sur Canal+. Des favoris se dégagent-ils ? Nos pronostics sur le palmarès 2023.

[Mis à jour le 24 février 2023 à 9h30] Les César bouclent leurs derniers préparatifs avant de rendre leur palmarès. La 48e cérémonie se déroule ce vendredi 24 février dès 20h45. C'est Canal++ qui se charge traditionnellement de diffuser l'événement, en clair et en direct depuis l'Olympia. Les cinéphiles peuvent donc tous suivre le palmarès et les discours des heureux gagnants. Pourtant, il est difficile de prédire les stars et films qui sortiront victorieux cette année 2023, alors que certains favoris se distinguaient déjà les années précédentes.

Pour le César du Meilleur film, on peut imaginer une victoire de La nuit du 12, drame de Dominik Moll sur un féminicide, même si la comédie L'innocent de Louis Garrel peut tout aussi bien se distinguer (le film est d'ailleurs celui qui cumule le plus de nominations cette année). Le duel devrait également se poursuivre pour le César de la meilleure réalisation, même si Cédric Klapish (En Corps) ou Albert Serra (Pacifiction - Tourment sur les îles) peuvent aussi créer la surprise. La catégorie du Meilleur film d'animation peut autant récompenser Ernest et Célestine ou Le Petit Nicolas : Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?. Le match se jouera également du côté des meilleures révélations féminines, ou Nadia Tereszkiewicz (Les Amandiers) et Rebecca Marder (Une jeune fille qui va bien) vont probablement s'affronter pour le trophée.

A l'inverse, dans d'autres catégories, des favoris se distinguent clairement pour remporter un César cette année. C'est le cas de Benoît Magimel qui pourrait très bien remporter, pour la seconde année consécutive, le César du Meilleur acteur pour Pacifiction - tourment sur les îles. Chez les actrices, Virginie Efira, snobée pour Enfants des autres mais nommée pour Revoir Paris, pourrait être justement récompensée, même si elle fait la course face à Adèle Exarchopoulos (Rien à foutre), Fanny Ardant (Les jeunes amants) ou Juliette Binoche (Ouistreham). Bastien Bouillon, de La Nuit du 12, semble également bien parti pour remporter le César de la Révélation masculine. Enfin, difficile d'imaginer que le César du Meilleur Premier film ne revienne pas à Saint Omer, déjà récompensé lors de la Mostra de Venise et injustement snobé de la catégorie Meilleur film et meilleure réalisation.

Faire des pronostics pour les cérémonies de remise de prix est un exercice périlleux, d'autant plus lorsque les nominations des César 2023 ne donne pas de favoris clairs. On s'est toutefois prêté à ce jeu très subjectif, en essayant d'imaginer les récompenses que souhaiteraient remettre les votants de l'Académie vendredi soir. On imagine ainsi parfaitement une victoire de La Nuit du 12 au César du Meilleur film, le long-métrage étant à la fois très réussi et reposant sur la thématique très forte, celui du meurtre du jeune fille brûlée vive. Pour nous, ce sera le grand vainqueur de la soirée, son acteur principal Bastien Bouillon pouvant remporter également le César du Meilleur espoir masculin. Selon nous, Virginie Efira devrait également se voir décerner le César de la Meilleure actrice pour Revoir Paris, saluant une année exceptionnelle pour la comédienne et, surtout, une carrière qui ne démérite pas. Benoît Magimel pourrait également repartir avec le César du Meilleur acteur pour son rôle dans Pacifiction, ce qui serait historique puisque le comédien serait le premier acteur césarisé sur deux années consécutives.

Côté réalisation, plus difficile de trancher. Novembre, thriller nerveux sur les attentats du 13 novembre, pourrait offrir à Cédric Jimenez son premier César, mais En Corps de Cédric Klapish fait également figure de sérieux concurrent, tout comme Albert Serra (Pacifiction). On s'attend également à voir Saint Omer remporter le César du Meilleur Premier film. Son actrice principale, Guslagie Malanda, pourrait également être sacrée Révélation féminine de l'année, même si Nadia Tereszkiewicz (Les Amandiers) et Rebecca Marder (Une jeune fille qui va bien) font égalemnet figure de favorites. On imagine également As Bestas de Rodrigo Sorogoyen remporter le César du Meilleur film étranger, même si Close de Lukas Dhont peut lui rafler la récompense. Notons toutefois que les votes se clôturent ce 24 février dans la journée, donc rien n'est encore joué !

Le nombre de nominations peut également être un indicateur pour déterminer les favoris des César. Pour cette 48e cérémonie, c'est L'innocent qui fait la course en tête, avec pas moins de 11 citations, surtout dans les catégories reines. Mais La nuit du 12, thriller dramatique de Dominik Moll, n'est pas en reste avec 10 nominations. Les deux films promettent de s'affronter notamment pour le César du meilleur film ou de la meilleure réalisation. Non loin, En corps et Pacifiction - Tourment sur les îles sont également de sérieux concurrents, puisqu'ils cumulent chacun 9 nominations.

Comment vont se dérouler les César 2023 ?

Pour dynamiser un événement en souffrance du point de vue des audiences TV depuis plusieurs années, l'Académie des César a convoqué une myriade de stars pour faire le show. Tahar Rahim a été choisi comme président de cette cérémonie. Ce n'est toutefois pas lui qui assurera la présentation, mais collège de maîtres de cérémonies, qui performeront en solo ou en duo durant la soirée. Parmi les célébrités choisies pour animer la soirée, citons Leïla Bekhti, Jérôme Commandeur, Jamel Debbouze, Emmanuelle Devos, Léa Drucker, Eye Haïdara, Alex Lutz, Raphaël Personnaz ou encore Ahmed Sylla.

Parmi les temps forts des César 2023, en dehors des remises de prix, citons la venue du réalisateur américain David Fincher (Seven, Fight Club, Zodiac, The Social Network) pour recevoir un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, remis par Virginie Efira. Un hommage sera également rendu à Jean-Louis Trintignant, décédé le 17 juin dernier. Selon des informations du Parisien, Charlotte Gainsbourg sera également présente pour chanter, en français, durant la cérémonie.