César 2023 : suivez le palmarès en direct

CESAR. Les César sont actuellement diffusés en clair et en direct sur Canal+. Suivez la remise de prix et le palmarès en direct.

21:09 - Nadia Tereszkiewicz remporte le César du Meilleur espoir féminin La 48e cérémonie des César débute par la remise du prix de la Meilleure révélation féminine. Ce premier prix de la compétition est remis à Nadia Tereszkiewicz, qui s'est faite remarquer cette année pour son rôle dans le film Les Amandiers. Âgée de 26 ans, la comédienne avait auparavant pu être vue dans Seules les bêtes ou Possessions. Elle sera prochainement au casting du film Mon crime de François Ozon.

21:03 - Le public présent avec Tahar Rahim pour ouvrir la 48 cérémonie des César Tahar Rahim a été choisi comme président de la 48e cérémonie des César. A ce titre, il succède à Jamel Debbouze pour donner un discours d'ouverture de la soirée. L'acteur révélé dans Un prophète raconte son amour pour le cinéma, "école de ma vie, mon meilleur mentor. Il m'a rappelé à regarder l'autre, c'est ton meilleur pote, celui qui te donne envie de connaître ta vocation." Le comédien a invité à monter sur scène des représentants du public pour déclarer l'ouverture de la cérémonie. Une surprise inhabituelle pour la cérémonie, à qui l'on reproche habituellement son entre-soi.

20:58 - Jamel Debbouze interrompu par Juliette Binoche Jamel Debbouze a ouvert la 48e cérémonie des César avec humour et bonne humeur, ne manquant pas d'alpaguer les différentes stars présentes dans le public, notamment la Ministre de la Culture, ou encore en faisant référence aux frasques des cérémonies des années passées, comme la mise à nue de Corinne Masiero ou la gifle donnée par Will Smith à Chris Rock aux Oscars, avant d'évoquer les difficultés rencontrées actuellement par le monde du cinéma... avant de se faire interrompre par Juliette Binoche dans son discours lorsqu'il évoque la nécessité d'ajouter des effets spéciaux et des cascades aux films d'auteurs. Cette interruption de l'actrice n'a pas manqué de déboussoler le premier maître de cérémonie.

20:46 - Les César ont débuté sur Canal+ La soirée des César débute sur Canal++. Celle-ci est dédiée au peuple ukrainien, un an jour pour jour après le début de l'offensive russe en Ukraine. La 48e cérémonie s'ouvre par un montage des films nommés et des séquences fortes, avant l'arrivée de Jamel Debbouze pour ouvrir la soirée. Il explique alors la raison de cette collégiale : "pour l'unité, le partage, la cohésion... Mais aussi parce que personne ne voulait présenter tout seul", débute-t-il avec humour. Le palmarès rythmera ensuite l'événement jusqu'à l'annonce du long-métrage ayant remporté le César du Meilleur film.

20:40 - Qui peut remporter le César de la meilleure révélation ? Les César de la Meilleure révélation masculine et féminine donnent lieu à un duel dont il est difficile de prédire le gagnant. Pour les hommes, le match se joue entre Bastien Bouillon (La Nuit du 12) et Dimitri Doré (Bruno Reidal, confession d’un meurtrier). Du côté des femmes, le prix pourrait revenir à Guslagie Malanda (Saint Omer), Rebecca Marder (Une jeune fille qui va bien) ou Nadia Tereszkiewicz (Les Amandiers). A moins que Mallory Wanecque (Les Pires) ne crée la surprise...

20:29 - Nos favoris et nos pronostics avant la cérémonie Difficile de prédire avec exactitude le palmarès exact des César. Mais on s’est toutefois prêté au jeu. Selon nous, La Nuit du 12 pourrait remporter le César du Meilleur film, tandis que Louis Garrel serait sacré du prix de la Meilleure réalisation avec L’innocent. La victoire de Virginie Efira pour son rôle de victime d’attentat en reconstruction dans Revoir Paris nous semble également une évidence, tandis que Benoît Magimel semble bien parti pour remporter le César du Meilleur acteur pour la seconde année consécutive. Du côté des seconds rôles, on verrait bien Anouk Grinberg (L’innocent) et Bouli Lanners (La Nuit du 12) remporter la statuette, tandis que Saint Omer devrait logiquement remporter le César du Meilleur premier film. Mais les surprises ne sont pas exclues ! Réponse dans quelques heures.

20:17 - Une absence de nominations pour les femmes réalisatrices choquante Chaque année, il y a de grands oubliés dans les nominations des César. Mais l’absence de femmes réalisatrices nommées pour le César de la Meilleure réalisation a beaucoup choqué les spectateurs et les spécialistes, alors que l’égalité homme-femme était revendiquée par l’Académie depuis quelques années. Beaucoup se sont insurgés de l’absence, dans cette catégorie ou dans les autres, des films Les enfants des autres de Rebecca Zlotowski ou Revoir Paris d’Alice Winocour. L’absence d’Alice Diop, réalisatrice de Saint Omer, dans les catégories Réalisation et Meilleur film (il est nommé dans la catégorie Meilleur premier film) alors qu’il a remporté un double prix lors de la Mostra de Venise, a également été critiquée.

20:02 - Où voir les films nommés en streaming ? Il est possible de voir certains des films nommés aux César en streaming, puisqu’ils sont sortis l’année dernière. C’est surtout du côté de la plateforme MyCanal qu’il faut se tourner pour voir La Nuit du 12, En Corps, A plein temps, Les Jeunes amants, As Bestas, Peter von Kant, Coupez !, Une jeune fille qui va bien, Jane par Charlotte ou encore Enquête sur un scandale d’état. Pour voir L’innocent ou Novembre, c’est sur les plateformes d’achat et de location VOD qu’il faut se tourner, tandis que Pacifiction n’est pas encore disponible en streaming.

19:46 - Les votants révèlent leurs votes avant la cérémonie Difficile de prédire les gagnants avant la cérémonie des César. 20 minutes a tenté d’établir une tendance en interrogeant certains membres de l’Académie. Parmi les votants qui se sont exprimés, anonymement bien évidemment, on sent que le match se jouera entre L’innocent et La nuit du 12. Virginie Efira est également la favorite des votants interrogés pour le César de la Meilleure actrice, tandis que Bouli Lanners et Anouk Grinberg peuvent tirer leur épingle du jeu pour les seconds rôles. Le César du Meilleur acteur interroge, entre l’évidence que semble être Benoît Magimel et ceux qui souhaitent plutôt voter pour un acteur n’ayant pas été récompensé l’an dernier, comme Roschdy Zem.