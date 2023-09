Grève à Hollywood : bientôt la fin pour les scénaristes ?

Un accord entre les scénaristes en grève et les studios hollywoodiens a été trouvé dimanche 24 septembre. Mais rien n'a encore été conclu pour les acteurs.

La grève à Hollywood va-t-elle prochainement prendre fin ? Les scénaristes de la Writers Guild of America (WGA), puissant syndicat du secteur, auraient trouvé un accord provisoire avec les studios et les plateformes de l'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP). Ce dimanche 24 septembre, ils seraient ainsi "parvenus à un accord de principe sur tous les points de discussion", a écrit la WGA dans un communiqué de presse.

Pour l'heure, les conditions de cet accord n'ont pas été dévoilées. Et la grève débutée le 2 mai dernier n'est pas officiellement terminée : le texte doit encore être ratifié par les instances de direction du syndicat, avant d'être soumis à l'approbation des membres de la WGA. En attendant, les scénaristes, qui réclament de meilleures rémunérations et s'inquiètent de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans leurs branches de métier, sont toujours sur le piquet de grève jusqu'à nouvel ordre.

Les acteurs d'Hollywood toujours en grève

Si l'accord entre la WGA et l'AMPTP est ratifié, cela ne signifie pas que la grève prendra fin pour autant. Les scénaristes pourront retourner travailler pour les talk-shows américains ou pour tout projet ne nécessitant pas d'acteurs dans l'immédiat. Car cet accord ne concerne pas les comédiens, qui ont rejoint le mouvement le 14 juillet 2023.

Ces derniers réclament également une meilleure rémunération qui prendrait en compte le streaming ainsi qu'un encadrement de l'utilisation de l'intelligence artificielle. En conséquence, toutes les étapes de production nécessitant des acteurs américains (casting, tournage, promotion) sont mises en pause jusqu'à nouvel ordre.