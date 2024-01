César 2024 : Christopher Nolan recevra un prix lors de la cérémonie

Christopher Nolan, réalisateur d'"Oppenheimer", "Inception" ou encore "Interstellar" sera présent lors de la cérémonie des César pour recevoir une récompense convoitée.

L'année 2024 est définitivement celle de Christopher Nolan. Grâce au succès critique et populaire de son dernier film, Oppenheimer, le réalisateur britannico-américain est de toutes les cérémonies de remises de prix. Après avoir remporté le Golden Globe du meilleur film dramatique début janvier, il recevra un César le 23 février prochain.

L'Académie des Arts et Techniques du Cinéma a décidé de remettre à Christopher Nolan un César d'honneur qui récompense l'ensemble de sa carrière lors de la 49e édition de la cérémonie de prix français. C'est la carrière d'un cinéaste aussi exigeant que populaire que cette récompense vient saluer.

D'Interstellar à Inception en passant par sa trilogie Batman (et particulièrement The Dark Knight), mais également le film de guerre Dunkerque ou celui d'espionnage à travers le temps Tenet, c'est l'oeuvre d'un cinéaste adepte de l'expérience narrative et sensorielle que l'Académie des César récompensera le 23 février.

Un autre César d'honneur remis en 2024

Christopher Nolan ne sera d'ailleurs pas le seul artiste récompensé d'un César d'honneur lors de la prochaine remise de prix. Agnès Jaoui, actrice, réalisatrice et scénariste française déjà lauréate de plusieurs Césars (avec, souvent, son accolyte et compagnon de l'époque Jean-Pierre Bacri), notamment pour ses films Smoking/No Smoking, Un air de famille, On connait la chanson ou encore Le goût des autres.

La 49e cérémonie des César se déroulera le 23 février 2024, en direct de l'Olympia. La soirée sera également retransmise en clair et en direct sur Canal+. Pour l'heure, les films en compétition ne sont pas connus. La liste des nominations seront dévoilées le 24 janvier.