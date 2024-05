"C'est la projection dont je rêvais" : Judith Godrèche émeut Cannes avec son court-métrage "Moi aussi"

L'actrice française, qui a participé à la libération de la parole après avoir porté plainte contre Benoît Jacquot et Jacques Doillon, a dévoilé son court-métrage devant le public cannois sur la plage Macé.

"C'est la projection dont je rêvais", a déclaré avec un grand sourire Judith Godrèche devant le public réuni sur la plage Macé. Lorsque le soleil s'est couché sur la Croisette ce mercredi 15 mai, plusieurs spectateurs ont répondu présents pour découvrir le court-métrage Moi aussi de l'actrice et réalisatrice française, les pieds dans le sable, juste après qu'il ait été projeté face à un public ému en ouverture de la section parallèle Un certain regard.

Les festivaliers ont pu découvrir ce film très sensible et mélancolique qui met en scène la difficulté pour les victimes de violences sexuelles de parler des agressions qu'elles ont subies. Judith Godrèche a eu l'idée du court-métrage après avoir ouvert une boîte mail pour encourager d'autres victimes à parler, suite à ses plaintes déposées contre les réalisateurs Benoît Jacquot et Jacques Doillon. Elle a reçu plus de 5000 messages, et a ensuite invité ceux qui le souhaitaient à venir filmer ce court-métrage dans une avenue parisienne. Ils sont un millier à avoir répondu présent.

Dans Moi Aussi, on découvre une foule anonyme, d'abord silencieuse et immobile. Au milieu, la fille de la comédienne Tess Barthelemy se met à danser en robe blanche, mimant par son corps et ses gestes la libération de la parole alors qu'elle lit en voix off les témoignages de personnes victimes de violences sexuelles se mélangent, avant de s'unir, par la parole et par les gestes. De manière très organique, Judith Godrèche met en scène la vague MeToo, ce lien si particulier qui naît entre les victimes qui se reconnaissent, la douleur d'être muselé par le silence, la libération d'avoir parlé et de se rendre compte qu'on n'est pas seul.

"C'est votre film, c'est vous les stars de cette soirée."

"Ce film vous appartient désormais", a commenté Judith Godrèche en présentant ce film au public cannois, dont certains ont découvert le film le long des rambardes de la plage Macé. Parmi les spectateurs, des personnes qui ont témoigné et participé au court-métrage, ont répondu présentes. "Je suis très très fière de pouvoir partager ce moment avec vous, a déclaré l'actrice avant la projection, très fière d'être ici au Festival de Cannes, dans cet endroit qui ancre les films pour toujours dans l'histoire du cinéma, dans cet endroit où les plus grandes stars montent les marches. Ce soir, quand je montais les marches, c'est à vous que je pensais, c'est votre film, c'est vous les stars de cette soirée. C'est vous qui êtes belles, qui êtes beaux, et je suis si fière de partager ce moment avec vous. Ce projet, c'est le votre"

"C'est important de donner de la visibilité" à MeToo

Avant la projection, plusieurs des festivaliers présents, français ou étrangers, ont découvert sur place le sujet du court-métrage de Judith Godrèche. Comme Laura, 22 ans, et ses amis, beaucoup venaient ce mercredi soir profiter du Cinéma de la Plage en premier lieu car c'est le seul endroit où l'on peut découvrir de films gratuitement et sans accréditation. En découvrant le sujet du film, la jeune femme devient curieuse : "C'est important de donner de la visibilité à ce sujet, surtout ici où c'est ouvert au grand public. Cela peut faire réfléchir certains, et peut-être, donner le courage à d'autres de prendre la parole pour dire 'moi aussi, j'ai été victime'".

Son amie, Jade, ne savait pas que c'était ce court-métrage qui était projeté avant de venir, mais "voulait le voir car c'est un sujet important". Jeannine, 63 ans, s'est déplacée en sachant pertinemment le film qu'elle allait découvrir : "C'est un sujet qui m'interpelle et me touche, surtout pour ma fille et mes petits enfants. C'est très courageux ce que fait Judith Godrèche." Tout comme Jeanine, Deborah est "touchée, en tant que femme, par le sujet de la libération de la parole", tandis que son ami Quentin a découvert Judith Godrèche avec son combat, estimant qu'"il est temps de confronter les agresseurs pour que la parole se libère et que ça arrive de moins en moins". Si le public cannois a accueilli Moi aussi par des applaudissements généreux à la fin de la projection, les spectateurs de la France entière pourront le découvrir en streaming sur france.tv dès le 25 mai.