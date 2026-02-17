Berlinale 2026 : les stars dans une impasse ? Pourquoi leurs prises de parole ne passent pas

Le festival de cinéma est rattrapé par les dissensions politiques internationales depuis son ouverture, alors que les stars lissent leurs propos.

L'art doit-il être politique ? Un artiste peut-il (et doit-il) s'exprimer sur des sujets politiques ? Ces épineuses questions sont venues gâcher les festivités lors de la Berlinale 2026. Le festival de cinéma, qui comme son nom l'indique a lieu à Berlin, se déroule du 12 au 22 février 2026, viendra remettre à cette date le fameux Ours d'or (équivalent de la Palme d'or à Cannes ou du Lion d'or à Venise). Mais l'évènement rencontre plusieurs polémiques depuis son lancement., qui vient éclipser la question seule du cinéma.

C'est d'abord une question, posée jeudi dernier lors de la conférence de presse du jury, qui a mis le feu aux poudres. Une journaliste a en effet interrogé les artistes présents sur leur position face au soutien de l'Allemagne (qui accueille le festival) à Israël (apporté en raison de sa responsabilité historique dans la Shoah), malgré son offensive dans la bande de Gaza. "Nous devons rester en dehors de la politique dont nous sommes le contrepoids et l'opposé" a répondu Wim Wenders, Palme d'or avec Paris, Texas en 1984, et président du jury. Pour la productrice polonaise Ewa Puszczynska, "nous poser cette question est un peu injuste", "chacun d'entre nous ici peut avoir d'autres préoccupations et prendre d'autres décisions".

"L'histoire les jugera"

Ces propos ne sont absolument pas passés pour l'écrivaine indienne Arundhati Roy, connue pour son roman Le Dieu des Petits riens. Dans une déclaration transmise à l'AFP, elle s'est dite "choquée et écoeurée" de la réponse formulée par Wim Wenders. "Ce qui s'est passé à Gaza, ce qui continue de s'y passer, est un génocide du peuple palestinien perpétré par l'Etat d'Israël […]. Si les plus grands cinéastes et les plus grands artistes de notre époque ne peuvent pas se lever pour le dire, qu'ils sachent que l'histoire les jugera." Elle a annulé sa venue à l'événement, où elle devait présenter une version restaurée du film In Which Annie Gives it those ones dont elle a écrit le scénario et dans lequel elle a joué.

Ce n'est d'ailleurs pas le seul retrait qui est venu ébranler la Berlinale, puisque la Cimathèque, centre de soutien au cinéma indépendant au Caire, a décidé "de se retirer" du festival "en solidarité" avec le cinéma palestinien. Il devait présenter deux films restaurés, Sad Song of Touha d'Atteyat Al Abnoudy et The Dislocation of Amber de Hussein Shariffe, tous deux décédés. La direction du festival a déclaré à l'AFP "respecter ces décisions" (de retrait) et "regretter de ne pas les accueillir, car leur présence aurait enrichi le débat au sein du festival".

Les stars évitent le sujet

Les stars présentes à la Berlinale évitent également le sujet de la politique. Michelle Yeoh a été critiquée lorsqu'elle a refusé de répondre à une question sur la situation politique aux Etats-Unis : "Mieux vaut ne pas parler de ce que je ne connais pas", a assuré l'actrice oscarisée pour Everything, Everywhere all at once. Neil Patrick Harris a lui défendu le fait de "faire des choses apolitiques". Des réponses qui ont déçu plusieurs internautes sur les réseaux sociaux.

A l'inverse, l'actrice franco-israélo-palestinienne Hiam Abbass, connue pour avoir joué dans la série Succession, estime dans un entretien à l'AFP que le cinéma "est un acte politique". "Aujourd'hui plus que jamais, si on n'aborde pas ces sujets-là, on fait de l'art pour de l'art et moi, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas [...] Il manque du courage chez les gens de cinéma, chez certains, je ne dis pas tous." Elle estime en revanche que la phrase de Wim Wenders "a été sortie de son contexte". Elle est à l'affiche de deux films présentés à Berlin cette année : A voix basse de Leyla Bouzid et Only Rebels Win de Danielle Arbid.

Sur les réseaux sociaux, les internautes sont partagés entre ceux qui jugent qu'une star doit utiliser sa célébrité pour défendre des sujets politiques, et les autres qui estiment que les artistes ne doivent pas parler d'autres choses que de leur art. La directrice de la Berlinale, Tricia Tuttle, a déclaré, dans un communiqué de presse partagé samedi 14 février, que les artistes "sont libres d'exercer leur droit à la liberté d'expression de la manière dont ils le décident". Selon elle, il ne faut pas attendre d'eux qu'ils "s'expriment sur chaque sujet politique qu'on leur soumet, à moins qu'ils en aient envie." "Nous ne pensons pas qu'il y ait un seul cinéaste sélectionné dans ce festival qui soit indifférent à ce qui se passe dans le monde [...] Les réalisateurs s'expriment constamment. Ils s'expriment à travers leur travail. Ils parlent de leur travail."