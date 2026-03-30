Yû Kiyozono : "Cowboy Bebop est en quelque sorte le Lupin de Shin'ichirō Watanabe" (1/2)

Après 30 ans chez TMS et 11 ans aux côtés de Takeshi Koike, Yû Kiyozono tire le bilan de son aventure avec Lupin III. Entre frustrations assumées et victoires inattendues, le producteur raconte comment il a enfin ajouté de nouveaux classiques à la bibliothèque de la licence. (1/2)

Rencontrer Yû Kiyozono, c'est plonger dans les coulisses d'une des licences les plus iconiques de l'animation japonaise. Producteur exécutif chez TMS Entertainment depuis 1996, il a orchestré la renaissance de Lupin III dans les années 2010 avec des œuvres marquantes comme Une femme nommée Fujiko Mine, la série Lupin the IIIrd signée Takeshi Koike, et tout récemment Lupin III, la lignée immortelle. Son parcours est celui d'un fan devenu gardien du temple, obsédé par une question : comment faire un Lupin à la fois fidèle à l'esprit hard-boiled des origines et capable de séduire une nouvelle génération ? Dans cette interview fleuve réalisée au Japon, Monsieur Kiyozono revient sur sa longue et brillante carrière au sein de TMS. Un témoignage passionnant sur 30 ans de travail au service d'un gentleman cambrioleur qui ne vieillit jamais.

Alors que le film d’animation : Lupin the IIIrd the Movie: la lignée immortelle, sort en salle depuis le 25 Mars 2026 grâce au distributeur Eurozoom et aux équipes de TMS France, c’est l’occasion idéale pour rendre hommage à Monsieur Yû Kiyozono et son incroyable travail de l’ombre.

Le Chateau de Cagliostro © Original comic books created by Monkey Punch © Monkey Punch All Rights Reserved. © TMS All Rights Reserved.

Linternaute.com : j'ai lu que vous aviez été exposé très jeune à Tom & Jerry car votre père est professeur d’anglais. Regardiez-vous ces cartoons en anglais ? En regardiez-vous d'autres ?

Yû Kiyozono : À cette époque, je vivais dans la préfecture de Shizuoka, un endroit plutôt rural, et non à Tokyo. Là-bas, en fin d’après-midi, trois programmes passaient inlassablement en rotation intensive : Lupin, Tom et Jerry et Time Bokan. C’était immuable : je rentrais de l’école primaire, je posais mon cartable et j’allumais la télévision.

Pourquoi Tom & Jerry vous a particulièrement marqué ?

Tom et Jerry demeure, je pense, une œuvre d’animation absolument remarquable, même lorsqu’on la regarde aujourd’hui. Du point de vue du dessin animé proprement dit, on le voyait enfant comme quelque chose d’évident, presque banal, mais en réalité, très peu de personnes sont capables de produire des mouvements d’une telle qualité.

Au Japon, des créateurs comme Miyazaki ou Ōtsuka ont justement réalisé ce type de travail, que ce soit chez Tōei, sur Lupin, au sein de divers projets liés à Ghibli, ou encore dans Conan, le fils du futur. Les mouvements qu’ils animaient rappelaient fortement ce que l’on appelle les anciens cartoons américains ; on y retrouvait des similitudes très nettes, et il est probable qu’ils en aient été influencés.

C’est pourquoi, à cet égard, ces mouvements me paraissaient particulièrement amusants durant mon enfance. Ainsi, lorsque Miyazaki et Ōtsuka ont travaillé sur Le Château de Cagliostro de Lupin, je me souviens combien, en tant qu’enfant, je trouvais réjouissant le caractère comique de certaines scènes, comme celle où Lupin, sautant sur un toit se met à « nager » dans les airs (rire). Ce sont des souvenirs très plaisants qui me sont restés.

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Est-ce que vous, vous retrouviez cette dynamique du chat et de la souris, donc Tom qui court après Jerry avec Zenigata, qui court après Lupin ?

Oui, tout à fait. Cette dimension comique, ou plutôt cette atmosphère propre à l’univers de Tom et Jerry, comment dire… Les personnages s’y font constamment mal, et pourtant, au fond, personne n’est réellement blessé. Ils rapetissent, se font frapper, leurs corps s’étirent comme du caoutchouc ; tout cela relève de ce registre particulier, d’un comique presque absurde, loufoque.

Or, ce type de comique se retrouve également, à mon sens, dans l’univers très vaste de Lupin III, notamment dans ce qu’il a de plus direct, dans cette veine de farce et de légèreté qui constitue la dimension fondamentalement comique, presque théâtrale, du personnage de Lupin. Sur ce point-là, je trouve que les deux univers se ressemblent énormément.

Vous rejoignez TMS en 1996 et travaillez à la production des épisodes spéciaux de Lupin III. Est-ce que vous avez postulé chez TMS dans l’optique de travailler avec cette licence chère à votre cœur ?

Oui, en effet. Je nourrissais le désir de travailler sur Lupin. Toutefois, à l’époque, au sein de Tokyo Movie, de nombreuses productions étaient déjà en cours, et je ne savais pas du tout s’il me serait réellement possible d’y entrer et d’y travailler sur Lupin.

À l’origine, j’étais employé chez Tatsunoko Production, où nous réalisions alors les tout premiers épisodes de la série télévisée Evangelion. Par la suite, deux voies s’offraient à moi : soit rejoindre TMS, à l’époque connue sous le nom de Tokyo Movie, soit aller chez Production I.G afin de travailler sur les films Evangelion. C’était véritablement un choix binaire, une alternative très nette.

Or, mon supérieur hiérarchique de l’époque - Tatsuya Oishi - chez Tatsunoko, avait lui-même travaillé auparavant chez Tokyo Movie. Je lui avais donc fait savoir que je le suivrais dans sa décision. Mon avenir professionnel dépendait ainsi largement du chemin qu’il choisirait. Finalement, il décida de retourner chez Tokyo Movie, et c’est ainsi que je m’y rendis également.

Dans un premier temps, je travaillais sur la série télévisée Virtua Fighter. Une fois ce projet achevé, on me dit alors : « C’est un projet particulièrement exigeant, mais tu dois y aller », et l’on m’affecta au téléfilm spécial de 1996 intitulé Twilight Gemini.

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Lupin est une licence très particulière qui peut avoir plusieurs « tons» du style de Monkey Punch à Hayao Miyazaki en passant par votre compagnon de route maître Takeshi Koike. Pourquoi à votre avis cet univers se prête si bien à tant de lecture / interprétation ?

Oui, en effet. Je pense que c’est un point particulièrement délicat. À l’origine, la série télévisée se décline en Part I, Part II et Part III, et chacune de ces parties présente un character design différent. Or, même lorsqu’une œuvre est produite par une seule et même société, il est assez rare que le design des personnages évolue ainsi à chaque nouvelle série.

Cela s’explique notamment par le fait que chaque partie a été confiée à un réalisateur différent, ce qui entraîne inévitablement un changement de tonalité et de style. De plus, pour les longs métrages, les équipes étaient elles aussi renouvelées à chaque fois. Ainsi, de nombreux membres du personnel tentaient leur chance, car tous, à cette époque, aspiraient à travailler sur Lupin.

Et ceux qui se lançaient dans cette aventure souhaitaient naturellement créer « leur » Lupin ; chacun y projetait donc ses propres aspirations, ses attentes, ses envies personnelles… enfin. La question de la direction entre en jeu.

Alors, ce professeur, le maître Monkey Punch, disait que tant que la relation entre ces personnages – les cinq, de Lupin jusqu’à Zenigata – ne se trouvait pas altérée, eh bien, on pouvait tenter toutes sortes de choses. C’était un auteur original très généreux, qui nous accordait cette liberté.

Grâce à cela, de nombreuses variantes de Lupin ont vu le jour, et, de ce fait, la base des admirateurs s’est également élargie, pourrait-on dire : il y a eu toutes sortes de Lupin selon les époques.

Et puis, avec le temps, Lupin a sans doute un peu changé lui aussi, et je crois que c’était un personnage capable de s’accorder avec chaque époque, de s’y adapter.

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Y a t’il une sensibilité qui vous touche plus qu’une autre ? si oui laquelle et pourquoi ?

Oui. Pour ma part, à l’origine, j’ai lancé la série de Koike « Lupin the IIIrd », un Lupin très tranchant, très acéré, dans laquelle, parmi toutes les versions de Lupin, nous avons poussé à l’extrême le côté hard‑boiled. C’est cette série qui correspond, cette fois-ci, à « Lignée immortelle ».

Mais d’un autre côté, j’ai aussi réalisé ce que l’on appelle les Lupin « orthodoxes », comme les parties 4 et 5. Pour être franc, dans l’ensemble de mes travaux se trouvent en réalité toutes les facettes de Lupin.

Cela dit, si l’on parle de mes préférences, j’ai toujours voulu mettre en avant un Lupin profondément hard‑boiled. C’est pour cela que j’aime particulièrement ce que l’on appelle l’« ancien Lupin », le tout premier Lupin, en particulier les épisodes un à cinq environ, réalisés par M. Ōsumi, ainsi que le long métrage « Le secret de Mamo».. Ceux‑là m’ont laissé une très forte impression, et je les apprécie énormément.

Vous avez été producteur sur plusieurs séries de Lupin. Comment avez-vous choisi le réalisateur, avec quelles optiques pour chaque série ?

Le choix d’un réalisateur pour Lupin était assez difficile pour ma génération. Pourquoi, me direz‑vous ? Parce qu’il existait déjà les Lupin réalisés par M. Miyazaki, et, comment dire, les films créés par nos prédécesseurs, nos aînés, étaient déjà là, et c’étaient devenus de véritables œuvres légendaires.

Ainsi, il y avait beaucoup de gens qui souhaitaient relever le défi, mais c’était aussi sévère si l’on était trop jeune. Pourtant, nous voulions créer des nouvelles images. Nous voulions montrer, avec Lupin, quelque chose de plus novateur. C’est dans cet état d’esprit que, dans les années 2000, sont apparus, par exemple, Cowboy Bebop, et d’autres œuvres où l’on voyait surgir un type d’univers que j’aurais aimé que l’on développe chez nous avec la licence de Lupin...

J’en ai éprouvé une grande jalousie. Parce que, voyez‑vous, j’avais déjà contacté Shin’ichirō Watanabe pour lui demander de travailler sur Lupin, car il disait aimer Lupin, il l’adorait même.

Cowboy Bebop est en quelque sorte le Lupin de Shin’ichirō Watanabe.

La musique aussi a changé la donne en 2000…

La musique, oui, la musique aussi. Pour la musique également, Yōko Kanno a apporté un jazz nouveau… enfin, une musique qui n’est pas seulement du jazz. Elle s’est inspirée de Lupin.

À partir d’une époque où les créateurs d’anime, qui avaient reçu l’inspiration de Lupin, auraient normalement dû vouloir faire « leur propre Lupin » avec Lupin même, on est passés progressivement, aux alentours de l’an 2000, à une ère où ils se disaient peut être plutôt : « Je vais utiliser l’essence que j’ai reçue de Lupin pour un autre projet. »

L’animation en celluloïd a commencé à devenir numérique, l’animation s’est informatisée ; dans l’industrie de l’anime, on sortait petit à petit du cadre des simples OVA, le nombre de chaînes augmentait, des chaînes comme WOWOW se développaient, et, au Japon, comment dire… le nombre d’œuvres a commencé à croître. À ce moment‑là, les occasions offertes aux créateurs de relever toutes sortes de défis se sont multipliées, et les artistes qui avaient reçu une inspiration de Lupin ont commencé à créer leurs propres œuvres originales.

En d’autres termes, l’adaptation d’un manga préexistant restait le grand principe de base : encore aujourd’hui, des séries comme Demon Slayer ou Chainsaw Man reposent toutes sur une œuvre originale prépubliée. Mais lorsque nous sommes entrés peu à peu dans une époque où il devenait possible de produire des anime purement originaux, on a vu apparaître quantité de séries qui n’étaient pas Lupin, et pourtant… qui, à l’évidence, étaient fortement influencées par Lupin.

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Cette situation m’a fait me dire : « Là, ça ne va plus », et j’ai ressenti un vif sentiment de crise. Comme je suivais déjà de près certains créateurs, il y avait plusieurs personnes dont je regardais les œuvres en me disant : « Ah, celui‑ci, à coup sûr, il collerait parfaitement à Lupin. » J’avais, en quelque sorte, une liste dans mon esprit.

Je me disais : « Un jour, je travaillerai avec cette personne. Le jour où il sera question de faire Lupin avec elle, elle acceptera sans hésiter. » À ce point, Lupin était une œuvre qui exerçait une telle force d’attraction que de nombreux créateurs rêvaient de s’y confronter.

Ainsi, dans les années 2000, j’ai peu à peu réalisé, un par un, les vœux de cette sorte de liste secrète des collaborations que je voulais entreprendre « un jour avec tel créateur ».

Est-ce qu’aujourd’hui il vous manque un seul nom dans ce bingo des collaborations ?

Il y en a énormément. Vraiment beaucoup. Par exemple M. Imaishi, qui a réalisé Gurren Lagann. Aujourd’hui il y a le studio Trigger, n’est‑ce pas. Mais moi, je l’avais déjà engagé par petites touches. Comment dire… J’ai demandé à Imaishi‑kun de réaliser l’opening du téléfilm spécial de l’an 2000, je crois. C’était encore l’époque d’Imaishi Ryōsuke avant qu’il ne devienne réalisateur de Gurren Lagann, donc avant Gurren.

Et pourtant, c’est incroyable, même en le revoyant aujourd’hui. Il a tout dessiné lui‑même, entièrement en solo. Pour ma part, j’avais aussi travaillé sur Evangelion, même si j’étais alors chez Tokyo Movie. Mais je connaissais bien les animateurs de chez I.G, Tatsunoko, et ceux qu’on appelait à l’époque « le camp de l’Ouest ». Tokyo Movie, c’était plutôt « le camp de l’Est », si l’on peut dire.

Donc, avec ces gens‑là, oui, j’ai lancé des défis. Mais il y a plusieurs personnes, comme M. Imaishi, à qui j’aurais, au fond, vraiment voulu confier la réalisation. Voyons… qui d’autre… Enfin, en vérité, tous, un peu chacun à sa manière, ont collaboré à diverses choses.

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Il y a par exemple le téléfilm spécial Walther P‑38, diffusé en 1997. La mise en scène y était assurée par M. Seiji Mizushima, connu notamment pour Expelled from Paradise, et le character designer et directeur de l’animation était M. Fumimori Kizaki, qui a travaillé sur Afro Samurai. Donc nous avons, nous aussi, lancé des défis à toutes sortes de personnes, et il subsiste aujourd’hui de nombreuses versions de Lupin réalisées par des créateurs très différents.

Quant au fait d’être finalement arrivé jusqu’à M. Koike, c’était vraiment, pour moi, une sorte de rêve ultime. À l’époque, chez Madhouse, on disait que M. Koike était le « trésor » de M. Maruyama, le président d’alors : on le considérait comme son joyau, si bien qu’une personne extérieure au studio ne pouvait absolument pas y toucher. En japonais, on dirait que c’était « mon‑gai fushutsu », quelque chose qui ne doit pas sortir de la maison, un bien jalousement gardé.

C’était quelqu’un à qui il était strictement interdit de toucher, pour ainsi dire. Mais comme j’ai toujours été un grand admirateur de M. Koike, j’ai constamment gardé à l’esprit l’idée de travailler avec lui, d’une manière ou d’une autre.

Il y a aussi Mme Sayo Yamamoto, qui a finalement réalisé la série « Une femme nommée Fujiko Mine », mentionnée ici. Elle avait fait auparavant « Michiko to Hatchin », et cette œuvre était vraiment extraordinaire. Quand je l’ai vue, je me suis dit : « Elle nous a pris de vitesse. »

En d’autres termes, elle avait « pris » Fujiko : elle avait accompli, avec le personnage de Michiko, ce que nous aurions dû faire nous‑mêmes avec notre propre Fujiko. Shin’ichirō Watanabe, avec Cowboy Bebop, nous avait déjà devancés en transposant la relation stylée entre Lupin et Jigen dans le duo Spike–Jet. Puis, avec Michiko to Hatchin, Sayo Yamamoto a, en quelque sorte, réalisé une version magistrale d’une Fujiko flamboyante, et cela m’a véritablement bouleversé.

Je me disais : « Mais pourquoi donc nous, la “maison‑mère”, ne l’avons‑nous pas fait nous‑mêmes ? »

C’est pour cela que, pour la série Une femme nommée Fujiko Mine, j’ai rassemblé toutes ces personnes. Autrement dit, les membres de l’équipe de Michiko to Hatchin comme ceux de Cowboy Bebop se retrouvent tous sur Une femme nommée Fujiko Mine.

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Racontez-nous votre rencontre avec Takeshi Koike. Vous attendiez-vous à devenir aussi proches ?

Oui, en effet. Depuis l’extérieur, j’observais constamment le travail de M. Koike. Comme je l’ai dit tout à l’heure, il était en première ligne chez Madhouse. Et justement, au moment où je lançais Une femme nommée Fujiko Mine, Redline, qui avait demandé sept ans de travail, venait de s’achever. J’ai appris que le projet touchait à sa fin.

Je me demandais cependant depuis longtemps comment parvenir jusqu’à M. Koike. Mais je savais que Mme Sayo Yamamoto avait travaillé avec lui chez Madhouse, dans un rapport presque maître‑disciple : elle était son junior et avait été impliquée de diverses manières sur Redline. Je me suis donc dit que si je l’engageais, elle, comme réalisatrice, il y avait peut‑être une chance qu’elle parvienne à entraîner M. Koike dans l’aventure. C’était là ma stratégie.

D’abord, il s’agissait donc de lancer Lupin the Third. Quant au choix de centrer la série sur Fujiko Mine – comme on le voit dans la question ici – ce n’était pas décidé au départ. La seule chose fixée, à l’époque, c’était : « Nous allons faire de Lupin III une série télévisée diffusée en nocturne. »

La raison pour laquelle j’ai voulu fonder ce type de projet très hard‑boiled, la série Lupin the Third telle que je la concevais, vient du fait que l’animation a commencé à migrer vers les créneaux de nuit au Japon. Fuji TV, par exemple, avait lancé le bloc Noitamina. Parallèlement, la case du soir, autrefois destinée aux enfants, ne correspondait plus à la réalité : les enfants, au Japon, ne regardaient plus la télévision à cette heure‑là. Progressivement, les diffuseurs se sont dit : « Faisons de l’animation en nocturne. »

Le passage à la nuit a permis toutes sortes de représentations qu’on ne pouvait pas se permettre à l’heure du goûter : des atmosphères plus hard‑boiled, des scènes plus chargées, plus crues. On entrait dans une époque où il devenait possible de créer des œuvres beaucoup plus adultes, des anime destinés à un public mûr, et cela à partir des années 2000.

C’est précisément dans ce contexte que j’ai découvert, dans la case Noitamina, Michiko to Hatchin de Sayo Yamamoto, et je me suis dit : « Ah, cette personne, c’est sûr, elle en est capable. » Lorsque j’ai ensuite appris qu’elle accepterait de travailler sur notre projet, tout s’est enclenché.

Je me souviens encore parfaitement de notre toute première rencontre. Je lui ai dit : « C’est après avoir vu Michiko to Hatchin que je vous ai proposé la réalisation. » Et elle m’a répondu : « J’ai créé Michiko en pensant qu’elle était Fujiko Mine. » À ce moment‑là, je me suis dit : « Alors je ne m’étais pas trompé. »

À partir de là, je lui ai demandé : « Qui vous semblerait le mieux convenir pour le character design, si c’est vous qui réalisez ? » Et elle a répondu : « Je pense que M. Koike serait idéal. » C’était exactement ce que je pensais moi aussi.

Ainsi, dès le premier contact, nos souhaits respectifs se sont immédiatement rejoints. Puis je lui ai dit : « Pourriez‑vous vous charger de contacter M. Koike ? » Elle a répondu : « Très bien », et c’est elle qui a arrangé la rencontre. Voilà comment nous nous sommes connus.

Quand vous avez lancé Lupin III Une femme nommée Fujiko Mine vous aviez en tête de revenir à cet tonalité plus noire, plus hard boild de Lupin. Était-ce pour marquer le 40e anniversaire de la licence ?

Oui, cela coïncidait bien avec le quarantième anniversaire, et nous pensions effectivement à cette perspective. Mais c’est plutôt que nous nous sommes dit : « Puisqu’on arrive à ce jalon des quarante ans, essayons de tenter un nouveau défi.»

Jusque‑là, Lupin n’avait plus eu de série télévisée régulière depuis un certain temps. Alors, à l’occasion de ce quarantième anniversaire, nous avons décidé de relancer une série télévisée, cette fois en nocturne. C’est ainsi que le projet a commencé à se mettre en place.

On pourrait dire que la planification de la série et la décision d’en faire une œuvre commémorative du quarantième anniversaire ont avancé pratiquement en parallèle. Le projet a été lancé, puis : « Très bien, faisons‑en l’œuvre commémorative des quarante ans », et, dans le même mouvement, nous avons formulé à M. Monkey Punch une proposition assez hard‑boiled.

En relisant tout cela, l’idée était de revenir aux sources, de repartir du point d’origine, et de demander aussi l’aval du maître. Nous nous sommes dit : « Mettons pleinement en avant le Lupin de Monkey Punch », et c’est avec ce principe que nous avons élaboré un ensemble cohérent à présenter comme argument de vente.

Quel a été le cheminement pour arriver au choix de Fujiko Mine comme protagoniste de ce spin-off ? en dehors de sa plastique bien entendu (rires).

Pour l’entreprise comme pour moi, l’axe restait Lupin III. D’ordinaire, le titre est simplement « Lupin Sansei », mais comme il s’agissait d’une diffusion en nocturne, nous avons choisi de l’écrire en anglais, Lupin the Third, avec un intitulé un peu plus adulte. L’idée était de dire à tout le monde : « Avec Lupin aussi, on peut faire un anime stylé, destiné à la nuit. » C’est sur ce concept que nous avons démarré.

Au sein de ce cadre, la réalisatrice Sayo Yamamoto a évoqué son souhait : « Moi, je voudrais que l’on mette Fujiko au centre. » Mais à cette époque, nous engagions pour la première fois une réalisatrice, et il y avait encore très peu de femmes réalisatrices dans l’animation japonaise. Dans ce contexte, pour une œuvre aussi hard‑boiled que Lupin, on entendait des remarques du genre : « Une femme peut faire ça ? », ce qui, aujourd’hui, poserait clairement un problème de conformité éthique, mais reflétait malgré tout l’ambiance d’alors. « Une femme, ça ira vraiment ? » De plus, Sayo Yamamoto n’avait alors que trente‑deux ou trente‑trois ans, elle était très jeune.

Cependant, elle avait longuement travaillé sous la direction de Shin’ichirō Watanabe, en faisant de l’animation et en apprenant la mise en scène. De mon point de vue, c’était précisément la personne qui incarnait le plus l’essence dont je disais tout à l’heure que Cowboy Bebop nous avait « coiffés au poteau ». Si on lui confiait le projet, il y aurait de toute façon, là, l’« esprit Watanabe Shin’ichirō ».

D’ailleurs, en réalité, le storyboard a été rédigé par Shin’ichirō Watanabe lui-même sur deux épisodes, même si son nom n’apparaît pas au générique. c’est peut‑être prescrit par le temps, mais oui, en réalité, c’est bien ce qui s’est passé. La production musicale a été assurée par Shin’ichirō Watanabe lui‑même.

De cette façon, en faisant entrer Sayo Yamamoto dans le projet, toutes ces choses face auxquelles je m’étais senti « dépassé » ont commencé à infuser peu à peu dans Une femme nommée Fujiko Mine. Autrement dit, l’équipe de rêve s’est trouvée, pour moi, achevée.

Donc, pour reprendre la question de tout à l’heure, c’est parce que Mme Yamamoto a dit : « Moi, je veux aller avec Fujiko au centre » que nous avons pris cette direction.

Vous attendiez-vous à un tel engouement ?

Donc, disons que… j’ai reçu des échos du genre « Je l’ai vu » et une certaine reconnaissance dans le milieu, mais, comment dire, pour moi ce n’était pas tout à fait satisfaisant, j’aurais voulu viser plus haut.

Cette frustration a mené ensuite à la série que l’on appelle Lupin the Third – version Koike, mais, à ce stade‑là, même si j’avais l’impression d’avoir franchi un premier pas, je ressentais aussi que l’œuvre n’était pas devenue un phénomène de société à la hauteur de mes attentes.

Malgré la constitution d’une telle équipe de rêve, j’ai eu le sentiment de ne pas avoir réussi à « gagner », en quelque sorte. Pour moi, c’est une œuvre qui a laissé beaucoup de matière à réflexion, et surtout un très vif regret.

En dehors du Japon, ça a quand même créé une nouvelle génération de fans de Lupin. Ça, c'est une réussite.

Par la suite, Sayo Yamamoto a connu un succès phénoménal avec Yuri!!! on Ice. Là, je n’ai ressenti que de la frustration. Je me disais : "Je l’avais trouvée plus tôt, elle aurait dû atteindre ce niveau avec Lupin…" En plus, dans l’épisode 1 de Mine Fujiko, il y a une scène où Lupin infiltre un réseau de trafic de drogue, et, à la fin, le baron de la drogue répand la drogue partout ; tout est couvert de mousse. On voit alors Lupin s’échapper en glissant dessus comme sur de la glace, en patinant. Déjà, à ce moment‑là, elle faisait en quelque sorte Yuri on Ice.

C’est elle qui me l’a confié. Je lui ai demandé : "Sayo‑san, depuis quand aimes‑tu le patinage ? Je ne le savais même pas. Depuis quand es‑tu si passionnée ?" Et elle m’a répondu : "En fait, cela fait déjà très longtemps que j’adore le patinage artistique. J’ai toujours voulu en faire quelque chose un jour. Kiyoshi‑don, vous ne vous en êtes peut‑être pas rendu compte, mais dans le premier épisode de Mine Fujiko, quand Lupin s’échappe du repaire de la drogue en glissant ainsi, c’était déjà l’expression de ma frustration de ne pas pouvoir encore réaliser une œuvre sur le patinage."

En l’entendant dire cela, je me suis dit : "Alors elle y pensait déjà depuis ce moment‑là…" Et j’en ai été profondément dépité.

Retrouvez la suite de cet entretien en cliquant ici.

Merci aux équipes de TMS France et Japon pour avoir aidé à organiser cet entretien. Merci à Monsieur Kiyozono pour sa disponibilité et son enthousiasme et enfin, merci à Emmanuel Bochew pour son interprétariat.