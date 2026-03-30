Lupin the IIIrd : l'art du hard-boiled à l'ancienne, selon Yû Kiyozono (2/2)

Après 30 ans chez TMS et 11 ans aux côtés de Takeshi Koike, Yû Kiyozono tire le bilan de son aventure avec Lupin III. Entre frustrations assumées et victoires inattendues, le producteur raconte comment il a enfin ajouté de nouveaux classiques à la bibliothèque de la licence. (2/2)

"J'ai fait mon travail comme je voulais", c'est par ces mots que Yû Kiyozono boucle 11 ans de collaboration avec Takeshi Koike sur Lupin the IIIrd. Seconde partie de notre entretien fleuve avec le producteur émérite qui a marqué l'histoire des sagas de Lupin the IIIrd.

Retrouvez la première partie de cet entretien en cliquant ici.

Vous venez de finir une longue aventure (11 ans) avec Takeshi Koike en sortant le 5e film « Lupin III, la lignée immortelle». Comment est née l'idée de départ de donner un film à chaque protagoniste majeur ?

Yû Kiyozono : En travaillant longtemps sur Lupin et en faisant toutes sortes de recherches, on s’aperçoit très vite que la popularité est très marquée selon les personnages. Et, en tête, c’est Jigen Daisuke, de très loin. De plus, avec Koike‑san, on savait qu’il excellerait pour tout ce qui touche aux armes stylées, à la gun‑action, et aussi aux combats au sabre.

L’opening de Samurai Champloo est signé Takeshi Koike, n’est‑ce pas. La série en elle‑même est réalisée par Shin’ichirō Watanabe, mais, à la même époque, Nakazawa‑san faisait, par exemple, la partie animée de Kill Bill. Parmi les créateurs japonais, ceux qui sont capables de mettre en scène ce genre de combats au sabre ou de gun‑action sont en réalité peu nombreux. Et Koike‑san fait précisément partie de ces rares personnes.

Je me suis donc dit que, si l’on faisait briller chaque personnage séparément, on pourrait, par exemple, pour un récit centré sur la gun‑action, se concentrer entièrement sur la gun‑action, et pour un film sur Goemon, se focaliser exclusivement sur les duels au sabre.

Si l’on tente de rassembler tout cela dans une seule œuvre, chaque personnage finit par s’affadir un peu. J’avais envie, au contraire, de créer des œuvres où l’on ne montrerait qu’un seul aspect, pleinement mis en avant. Si possible, j’aurais voulu poursuivre la formule, mais, au départ, il n’avait jamais été question qu’on puisse en faire une série. C’était strictement un défi unique, une tentative isolée.

Pourquoi lancer cette série avec le personnage de Jigen ? Comment avez-vous fait ce choix ? Est-ce car c’est le personnage le plus populaire de la saga ?

Lorsque j’ai décidé par quel personnage commencer, j’ai choisi Jigen Daisuke. Je savais bien que Jigen était de loin le plus populaire, donc j’ai pris le parti de miser sur lui.

Je me suis dit que si nous gagnions notre pari avec Jigen et que l’accueil était bon, la suite viendrait naturellement. Ayant cette conviction en moi, j’ai donc démarré par Jigen.

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Lupin III, la lignée immortelle, est une production pour le cinéma. Quelles sont les différences en termes de production entre un film ciblant l’AVOD et un film cinéma ?

Le cinéma demeure, pour la création d’images, le terrain le plus prestigieux qui soit. Dans ce sens, pour conclure le cycle de Lupin the Third version Takeshi Koike, on peut dire que le meilleur des théâtres était réuni : cela faisait monter mon excitation à un niveau considérable.

Mais, à l’inverse, dès lors que Koike‑san retire son limiteur et se lance dans un long métrage, il se donne évidemment à fond. Pour prendre une comparaison avec le football, c’est comme participer à une Coupe du monde : on ne perd jamais volontairement, on y va à pleine puissance, sans la moindre retenue. Le cinéma est précisément un tel champ de bataille.

C’est donc un mélange de joie, parce que cette décision a été prise, et de lutte contre la peur que les choses ne se terminent peut‑être jamais, qu’on n’arrive pas à en voir le bout. Cela s’accompagne à la fois d’un espoir immense – celui de tout achever par ce film – et, simultanément, de l’angoisse que, peut‑être, rien ne se clôturera vraiment.

Je travaille en dissimulant un peu cela à moi‑même, parce que, si j’en prenais pleinement conscience, la peur deviendrait paralysante. C’est un point extrêmement difficile à vivre, mais malgré tout, je pense que c’était le plus formidable des plateaux possibles.

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Ce film est une ode à l’animation 2D à l’ancienne, à l’analogique. Pourquoi était-ce une évidence pour vous en 2025 de partir sur une production principalement analogique ?

De manière générale, la série Lupin the Third a toujours été fondée sur l’animation dessinée à la main. Or, l’animation japonaise, petit à petit, a commencé à intégrer de plus en plus de CG. Il n’existe quasiment plus de scènes de course‑poursuite automobile entièrement animées à la main. Dans Demon Slayer, par exemple, tout le train de l’infini est en CG. Tout le monde a renoncé à faire cela à la main : c’est trop lourd. Dans Gundam aussi, les Mobile Suits sont en CG, c’est devenu la norme.

Chez Telecom, en revanche, il existe encore des animateurs qui animent naturellement les voitures à la main. Aujourd’hui, la plupart des animateurs vous disent qu’ils ne veulent plus dessiner cela. Ils disent : « On peut le faire en CG, le rendu est désormais suffisamment bon, alors pourquoi s’obstiner ? » C’est un état d’esprit très répandu.

Mais les vétérans de Telecom, qui ont travaillé avec Miyazaki‑san, commencent sans même se poser la question… en dessinant à la main (rires). C’est précisément là que la rencontre entre Takeshi Koike et Telecom Animation a parfaitement fonctionné : personne ne rechigne. Normalement, on entend : « Je veux bien dessiner les personnages, mais les robots ou les voitures, plus jamais. »

Chez Telecom, au contraire, les animateurs considèrent comme une évidence le fait de les dessiner. C’est pour cela que la part d’animation traditionnelle a pu être maintenue, voire augmentée. C’est l’un des grands facteurs qui ont rendu cela possible.

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Quand on produit un tel film pour le cinéma, on élargit la cible au-delà du public « core» de la licence. En tant que producteur est-ce que vous essayez de viser une ou plusieurs cibles spécifiques ? On pense sûrement à la licence sur un temps très long, au-delà d’une seule sortie.

Le trait de Koike‑san, en réalité, sélectionne un peu son public. Les personnes qui adorent l’animation et qui aiment les designs très stylés ressentent immédiatement une forme de passion en découvrant son dessin. Mais il existe aussi un grand nombre de spectateurs qui, eux, préfèrent le Lupin III classique, dans sa forme la plus orthodoxe. À vrai dire, ceux‑là sont même les plus nombreux.

C’est comme pour Demon Slayer : cette œuvre fascine un très large public. Mais si l’on prend Redline et qu’on se demande si l’impact populaire est du même ordre, alors que, du point de vue purement animation, les deux sont évidemment remarquables, on voit bien que Redline s’adresse davantage à un public qui adore l’image, qui aime passionnément l’animation et qui, par conséquent, est plus restreint.

De la même manière, le style graphique de Koike‑san « choisit » son spectateur. À cet égard, son dessin est ce qu’il est, et, puisqu’il s’agissait de conclure la série Lupin the Third version Koike, nous ne pouvions pas le modifier.

Cependant, le fait qu’il s’agisse d’un film de Lupin, après… combien d’années déjà ?

Cela faisait de très nombreuses années, en effet. Il y avait bien eu des films en CG, mais un long métrage de Lupin III en animation 2D « dessinée à la main » revenait sur le devant de la scène pour la première fois depuis longtemps.

Pour cette raison, je tenais vraiment à ce que le film soit vu aussi par un nouveau public, par des spectateurs plus jeunes. Donc, même si le style graphique restait celui de Takeshi Koike, j’ai beaucoup veillé à ce que ce soit un Lupin III tel que tout le monde puisse le reconnaître, un Lupin « que tout le monde a déjà vu ».

En ce sens, je voulais que la cible soit la plus large possible.

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Un bon Lupin, comme un bon James Bond, nécessite un bon antagoniste. Quelles sont les principales règles à respecter pour créer un bon antagoniste ?

Dans le cas de Lupin, un bon ennemi, c’est avant tout un ennemi qui n’est pas trop fort. C’est très important.

S’il est trop puissant, Lupin ne peut plus jouer, ne peut plus faire le malin, et l’équilibre propre à la série se brise. Un bon méchant pour Lupin doit donc :

être dangereux, mais pas invincible ;

avoir du charme, une personnalité marquée ;

permettre à Lupin d’user de ruse, d’humour, de panache, sans que tout devienne tragique ou écrasant.

Et il ne faut pas non plus que l’organisation soit trop vaste.

Si l’ennemi est une structure gigantesque, tentaculaire, alors Lupin ne peut plus l’affronter à taille humaine : on perd le face‑à‑face, le jeu du chat et de la souris, le duel d’esprits.

L’adversaire idéal, c’est quelqu’un ou un groupe que Lupin peut vraiment « cibler », contourner, berner – pas une entité diffuse et monstrueuse qui écrase tout.

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Il faut qu’il évolue dans la même dimension que Lupin ? Juste un peu plus menaçant ?

Lorsque l’on commence à parler d’une immense organisation, d’un État, ou même du monde entier comme adversaire, Lupin, qui n’est au fond qu’un voleur, rétrécit soudainement, devient « petit ».

En revanche, un énorme gaillard avec une hache à la main, un type à la Stan Hansen, par exemple, ça, c’est effrayant. Et surtout, cela instaure une bonne distance de combat, où l’on peut réellement se battre au corps à corps, corps contre corps, en plein contact.

L’idée, c’est un ennemi qui continue d’attaquer, encore et encore, à cette échelle‑là. James Bond aussi fonctionne de cette façon, n’est‑ce pas ? C’est à peu près ce niveau de proximité que je trouve idéal.

Quand on crée un personnage inédit dans un univers comme celui de Lupin, quelles sont les principales difficultés ?

Dès qu’on ajoute de nouveaux personnages, les cinq de Lupin ont tendance à s’estomper, et la caméra se tourne trop vers les nouveaux venus. Ce n’est vraiment pas souhaitable, parce que les fans de Lupin ont déjà cinq protagonistes à suivre : Lupin, Jigen, Goemon, Fujiko et Zenigata.

Tout le monde aime ces personnages. Mais, dès le départ, le fait d’en avoir cinq dans le setting fait que, mécaniquement, chacun apparaît moins à l’écran. Si, en plus, on multiplie les ennemis ou les personnages secondaires, leur « part de temps de caméra » se réduit encore. Cela génère pas mal de frustration chez le public.

C’est pour cette raison que, cette fois‑ci, j’ai voulu « enfermer » tout le monde sur une île, dans un espace restreint : pour que les personnages soient littéralement coincés dans un petit endroit, et que, à tout moment ou presque, les cinq membres de la bande de Lupin soient dans le champ de la caméra.

Je voulais que le film donne vraiment au spectateur l’impression de voir en permanence ces cinq‑là à l’écran.

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Lupin the third n’a jamais été aussi mondialement exposé. En grande partie grâce à vos travaux. Que ressentez-vous devant ces chiffres mondiaux ? Est-ce que vous vous dites : Bon, j'ai fait mon travail comme je voulais, j'ai atteint mon objectif ?

On peut dire que oui.

Nous sommes partis de l’idée de « fabriquer un Lupin stylé », et je n’aurais jamais imaginé que je travaillerais dix ans avec la même équipe, avec Koike‑san et les autres. C’est quelque chose de rare. Le fait d’être allés jusqu’au bout, c’est évidemment grâce à la force de TMS Entertainment, et au fait que Koike‑san a mené l’effort jusqu’à la fin.

Comme vous le disiez tout à l’heure, si ces œuvres ont servi de porte d’entrée à Lupin pour des jeunes spectateurs d’anime, si elles ont été l’occasion pour eux de découvrir la série, alors je crois que nous avons bien réussi à transmettre quelque chose. Koike‑san avait déjà des fans à l’étranger grâce à The Animatrix ou Redline ; ces films sont donc à la fois des œuvres de Takeshi Koike et des œuvres de Lupin the Third. Cela a permis d’attirer l’attention de publics très divers.

En termes de qualité d’animation japonaise, je pense aussi que nous avons livré quelque chose de solide. Dans la « bibliothèque » des œuvres Lupin, jusqu’ici, on citait surtout Le Château de Cagliostro ou Le secret de Mamo, comme les grands classiques. Trente ans plus tard, j’ai le sentiment que nous avons enfin pu ajouter de nouveaux titres qui, eux aussi, resteront dans l’histoire.

Quel est le pays hors du Japon (et peut être de l’Italie) ou avez-vous senti la plus grande ferveur envers Lupin ? A quoi vous attendez-vous pour la licence dans un futur proche ?

En mettant de côté le Japon et l’Italie, j’ai eu le sentiment que c’était la France où la ferveur était la plus grande. La popularité de Lupin y est ancienne, et l’on y rencontre beaucoup de personnes qui disent l’avoir vu à la télévision depuis l’enfance, parfois même sur deux générations, parents et enfants. L’éventail des âges y était particulièrement large.

Mais si je dois n’en citer qu’un, hors Japon et Italie, je dirais que la France m’a laissé l’impression la plus forte.

Avez-vous été surpris par les réactions du public ?

Pour ma part, je suis aussi allé en France, où nous avons organisé un événement dans une salle de cinéma. Je suis arrivé un peu en avance et j’ai observé un moment le public en train de regarder Lupin. Je me suis dit : “Ils s’amusent vraiment devant Lupin, contre toute attente.” Que les Français apprécient Lupin à ce point‑là, c’est quelque chose qui m’a un peu surpris.

Ce qui m’a le plus étonné, c’est de les voir éclater de rire devant le film. Ils riaient franchement, et c’était très amusant à constater. Mais comme, de mon côté, je n’avais pas conçu l’œuvre comme comportant tant de passages comiques, je ne comprenais pas bien. Je me demandais : “Pourquoi rient‑ils ici ?”

Par exemple, lorsque Lupin tombe de la falaise et que Zenigata crie “Lupaaaan !”, pour les fans japonais de Lupin, et pour moi qui le regarde avec un œil de producteur, c’est une scène plutôt émouvante. Zenigata n’appelle quasiment jamais Lupin de cette façon. Normalement, ce sont deux adversaires, et s’ils s’allient ou deviennent proches, ce n’est que dans de rares cas, uniquement pendant la durée de la mission, avec cette idée : “Pour mener à bien cette opération, réconcilions‑nous pour un instant.”

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À ce moment‑là, Lupin, qu’il poursuit en y engageant sa vie entière, tombe dans une sorte de magma, et Zenigata crie “Lupin !”. Pourtant, dans cette scène, tous les spectateurs français éclataient de rire. De même, à la fin, lorsque Zenigata tente de s’échapper sur le bateau, qu’il tombe de la passerelle dans l’eau avec un grand plouf, puis qu’il s’agrippe au canot de sauvetage pour s’en tirer, là encore, la salle était secouée de rires.

Je ne comprenais absolument pas pourquoi. Cela me dépassait complètement.

Mais je me suis alors dit que, peut‑être, les Français éprouvent un certain esprit de révolte vis‑à‑vis du pouvoir. Zenigata, face à un simple voleur, Lupin, est tout de même l’ICPO, le représentant d’un pouvoir d’État. Il y a, d’une certaine manière, une hiérarchie entre eux. Et le fait que Zenigata, symbole de cette autorité, se plante, se ridiculise, que les choses ne se passent pas bien pour lui, ce sont précisément ces moments‑là qui faisaient rire le public.

Je me suis donc demandé si ce n’était pas lié à ce sentiment, profondément ancré chez les Français, vis‑à‑vis de l’autorité. Leur manière de regarder est complètement différente. En ce sens, j’ai réalisé qu’ils appréciaient Lupin selon une autre grille de lecture, et cela m’a beaucoup surpris.

Koike‑san et moi, nous observions la salle ensemble, en douce, depuis l’arrière, près des escaliers, tandis que tout le monde riait aux éclats. Nous ne comprenions pas ce qui provoquait une telle hilarité. C’était vraiment inattendu.

Merci aux équipes de TMS France et Japon pour avoir aidé à organiser cet entretien. Merci à Monsieur Kiyozono pour sa disponibilité et son enthousiasme et enfin, merci à Emmanuel Bochew pour son interprétariat.

N'oublions pas de saluer le distributeur Eurzoom qui offre à ce film une distribution en France avec une version doublée.