"Chaque personnage m'apprend quelque chose de nouveau sur moi-même" : Robert Pattinson et Zendaya racontent "The Drama"

En conférence de presse, le cinéaste Kristoffer Borgli et les deux stars de "The Drama" sont revenus sur les coulisses de ce nouveau film qui va faire parler de lui.

C'est l'un des film qui promet de faire parler cette semaine. Dès le 1er avril 2026, les spectateurs peuvent découvrir en salles The Drama, une comédie romantique subversive, mais également une comédie dramatique et un thriller. Ce cocktail détonnant est réalisé par Kristoffer Borgli, cinéaste norvégien qui avait déjà fait sensation avec Sick mof myself, en 2022.

Ici, il filme Zendaya et Robert Pattinson dans la peau d'Emma et Charlie, un couple heureux et amoureux, qui se marie. A quelques jours de se dire "oui", Emma révèle un secret de son passé qui vient totalement bouleverser son fiancé. Il ne la voit plus comme avant, et ces révélations viennent remettre en question l'équilibre et la confiance au sein du couple.

The Drama (L'aveu en français) dynamite les clichés de la comédie romantique pour offrir une comédie noire divertissante, remplie d'humour noir, qui s'interroge avec mordant sur l'amour et l'engagement lorsque la morale vient égratigner le vernis. Le long-métrage ne va certainement pas laisser indifférent, et le trio s'est prêté au jeu des questions-réponses au cours d'une conférence de presse parisienne, à quelques jours de la sortie du film.

Subvertir les codes de la "rom-com"

Pour écrire le scénario de The Drama, le réalisateur Kristoffer Borgli assure s'être inspiré d'interrogations sur "l'amour et l'identité" et des "différences culturelles". "On ne choisit pas vraiment de qui on tombe amoureux, et c'est une idée que j'ai profondément adoré et dont j'ai senti que je devais faire quelque chose". Si le film débute effectivement comme une comédie romantique, il bascule rapidement et bouscule totalement les codes de ce genre formaté pour offrir une réflexion au vitriol sur le couple et l'engagement. "Clairement, je ne pense pas que ça m'aurait autant attiré de faire simplement une comédie romantique", admet Robert Pattinson. "Il faut... quelque chose de plus oui."

© Metropolitan Films

Si le film parle bel et bien d'un couple qui se déchire, The Drama reste tout de même très romantique pour le comédien : "[Les personnages] essaient constamment de s'aimer, ils veulent tous les deux être amoureux, et ils sont très engagés dans cet amour. Ce sont plutôt les obstacles qui viennent se mettre en travers. Je peux complètement me tromper en disant ça, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'inhabituellement romantique là-dedans, plutôt que d'être simplement une histoire du type : " ils grandissent en tant qu'individus, et voilà ce qu'ils en retirent ". Ici, on sent que la relation est la chose la plus importante pour eux."

Une scène clé qui vient tout changer

The Drama change totalement de ton au cours d'une scène de dîner, où chaque participant est invité à parler de ses pires méfaits de jeunesse. Emma révèle alors un secret troublant sur son passé, profondément dérangeant, qui va pousser son fiancé dans ses retranchements. Le masque de l'amour tombe pour laisser place à celui de la réalité, moralement bien plus ambigüe et dérangeant. Le réalisateur détaille que cette scène clé du long-métrage comprend "20 pages de dialogue environ" et a nécessité "quatre jours à tourner" et s'est révélée assez stressante pour le cinéaste. "On avait suffisamment de temps pour essayer différentes variations et expérimenter", note le réalisateur, qui est finalement "très content" de cette séquence. "J'adore cette scène, j'en suis très fière", s'enthousiasme de son côté Zendaya. "Tout le monde est génial dedans".

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A partir de cette scène, de nombreuses questions morales imprègnent le film : peut-on continuer d'aimer quelqu'un qui a un passé trouble ? Peut-on passer outre ? Peut-on changer ? Et comment notre perception de l'être aimé change lorsqu'on découvre des parts sombres de son histoire ? "On ne peut pas choisir qui on aime", juge Robert Pattinson, dont le personnage est confronté à chacune de ses questions.

"Enfin peut-être, je sais pas. Mais ce qui est intéressant avec cette histoire, ce n'est pas seulement que la morale est très subjective et dépend en quelque sorte du milieu dans lequel on se trouve et des personnes qui nous entourent. Mais plutôt de se demander : 'qu'est-ce que les autres savent ?' et ensuite de décider du positionnement moral. Notre morale personnelle est différente aussi de la morale de notre entourage. Peu de gens veulent vraiment l'avouer, mais je crois que c'est bien plus vrai qu'on ne voudrait l'admettre."

Ce qu'Emma a appris à Zendaya

"Chaque personnage m'apprend quelque chose de nouveau sur moi-même et débloque quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel", souligne de son côté Zendaya. Pour celui d'Emma, qu'elle incarne dans The Drama, c'est sa "fragilité" qui a séduit l'actrice, "presque comme s'il y avait en elle une petite fille permanente, perpétuelle, qui cherche simplement à être aimée et acceptée. Et il s'agit d'essayer d'équilibrer ça avec le fait qu'elle est aussi une femme adulte qui a une vie, qui va se marier. Sur le plan émotionnel, on revient tous un peu à notre moi d'enfant. Que ce soit une bonne ou une mauvaise chose, je ne sais pas vraiment. Mais j'ai pris du plaisir à jouer ça."

Les coulisses de tournage

The Drama est un film chaotique, dans lequel on suit un couple heureux qui finit par se déchirer à quelques jours du mariage. Heureusement, le tournage n'était pas du tout dans la même tonalité que le long-métrage : "Même si le film s'appelle The Drama et qu'il y a beaucoup de drama et de chaos, le tournage et les coulisses ont été très agréables, et il n'y avait pas beaucoup de drama, justement", se souvient Zendaya. "L'aspect créatif du film a été très doux et j'ai beaucoup apprécié les répétitions avant le tournage". Ceci grâce au travail de Kristoffer Borgli, qui laisse ses comédiens "expérimenter, poser des questions", s'enthousiasme la comédienne.

© Metropolitan Films

De son côté, le réalisateur avoue "adorer travailler avec les acteurs. C'est un film très intime avec des scènes très intimes, ce n'est pas un film d'action spectaculaire. C'est un film sur deux personnes, dans une pièce, qui cherchent à résoudre un problème. C'est un film qui repose sur les performances, et c'était très excitant d'y parvenir".

Pour préparer son duo d'acteurs avant le tournage, le cinéaste leur a fait voir plusieurs longs-métrages : Bob et Carole et Ted et Alice de Paul Mazursky, "qui était très intéressant comme référence pour le ton", La Pianiste ou encore Melancholia de Lars von Trier. "Ils sont très différents dans leur tonalité mais ils représentent chacun un aspect du film." De quoi préparer les acteurs, mais aussi les spectateurs qui vont découvrir ce film étonnant : The Drama sort ce mercredi 1er avril.