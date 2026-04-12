"Je pense qu'il faut regarder..." Ce film méconnu doit être vu pour comprendre l'actrice qu'était Marilyn Monroe

Star planétaire, Marilyn Monroe fut aussi une actrice qui a marqué des générations de spectateurs.

Du 8 avril au 26 juillet 2026, la Cinémathèque française propose une exposition entièrement dédiée à Marilyn Monroe pour le centenaire de la comédienne. A travers des images d'archive, extraits de films ou pièces de collection, cette rétrospective remet ses talents de comédienne et ses choix de carrière à l'honneur, sans se focaliser sur les détails de sa vie privée que l'on connaît déjà.

Marilyn Monroe est particulièrement connue pour Certains l'aiment chaud ou Les hommes préfèrent les blondes. Mais d'autres films ont émaillé sa carrière, comme Sept ans de réflexion, qui offre la fameuse scène de la robe blanche au-dessus de la grille de métro, ou Niagara. Mais s'il fallait n'en voir qu'un ? Florence Tissot, commissaire de l'exposition, interrogée par Linternaute, hésite. "Un seul, c'est difficile. J'aime beaucoup Les hommes préfèrent les blondes, mais je pense qu'il faut regarder Bus Stop (Arrêt d'autobus en français)", nous indique-t-elle.

n© RONALDGRANT/MARY EVANS/SIPA (publiée le 08/04/2026)

Bus stop n'est pourtant pas le film le plus connu de Marilyn Monroe. Sortie en 1956, cette comédie dramatique de Joshua Logan donne à l'actrice le rôle d'une chanteuse amatrice de cabaret, dont s'éprend un cow-boy rustre du Montana (Don Murray). Ce dernier se met en tête de l'épouser, malgré les réticences de l'intéressée. "En donnant à son jeu plus d'émotion intérieure et de naturel, [Marilyn Monroe] apporte de la modernité à son personnage", peut-on lire sur l'un des écriteaux présentant le film au cours de l'exposition de la Cinémathèque française.

Bus Stop a été nommé à plusieurs reprises dans des cérémonies de remise de prix des les années 1950, mais n'en a reçu aucun. Il n'a pas la notoriété des autres films de Marilyn Monroe, mais la performance de l'actrice avait reçu de bonnes critiques au moment de sa sortie. En revanche, le long-métrage reste ancré dans son époque, et peut être plus difficile à appréhender pour le spectateur d'aujourd'hui, habitué aux comédies romantiques modernes. En revanche, c'est un incontournable pour qui veut découvrir le talent de Marilyn Monroe.

"Bus Stop est vraiment un film qui est lu sous le prisme de ses ambitions artistiques en tant que performeuse", note Florence Tissot. "C'est un moment dans sa vie où elle va chercher une adaptation de pièce de théâtre et un metteur en scène de théâtre, donc c'est un film intéressant à regarder pour estimer aussi que [Marilyn Monroe] a certaines stratégies en tant qu'actrice." Si vous souhaitez découvrir un autre visage de Marilyn Monroe, vous pouvez rattraper le long-métrage en streaming, sur la plateforme Disney+.