James Bond : après 5 ans d'attente, un nouvel acteur devient le favori pour jouer 007

Le prochain film James Bond est en préparation, et les rumeurs concernant l'identité de l'agent secret favori du cinéma battent leur plein.

Cela fait bientôt cinq ans que l'on attend de découvrir l'identité du prochain James Bond. Cinq ans que Daniel Craig a officiellement tiré sa révérence avec Mourir peut attendre. La production du 26e film a connu des remous, entre le rachat de la MGM par Amazon et l'annonce que Michael Wilson et Barbara Broccoli cèdent le contrôle créatif au studio. Il aura fallu attendre juin 2025 pour que le projet connaisse enfin un coup d'accélérateur : Denis Villeneuve (Dune, Premier contact) est annoncé à la réalisation.

Mais le nom de l'acteur qui incarnera l'espion au permis de tuer, lui, se fait attendre. Depuis 2021, de nombreux noms circulent. Aaron Taylor-Johnson (Kick-Ass, Bullet Train) a été le plus sérieusement considéré fut un temps, avant que d'autres noms n'émergent, comme ceux de Callum Turner (Master of the Air et fiancé de Dua Lipa), James Norton (House of Guinness, Grantchester) ou Jacob Elordi (Frankenstein, Euphoria...).

Il n'est pas non plus impossible que la franchise soit rajeunie et détaille les origines de l'agent 007. Depuis ce week-end, un nouveau nom circule : celui de Louis Partridge.

© Fred Duval / SOPA/SIPA (publiée le 13/04/2026)

Si vous êtes abonnés à Netflix, vous connaissez déjà son visage : il est apparu dans la franchise Enola Holmes face à Millie Bobby Brown, ou plus récemment dans la série House of Guinness. Il sera bientôt au casting de la mini-série Orgueil et Préjugés, prévue pour une sortie à l'automne sur la plateforme de streaming.

Si vous êtes fans de la chanteuse Olivia Rodrigo, son nom ne vous est pas non plus étranger, puisque le comédien britannique de 22 ans a été son petit-ami jusqu'à la fin de l'année dernière.

Selon Variety, la piste de Louis Partridge comme nouveau James Bond serait très sérieuse. Il serait "actuellement en lice" pour décrocher le rôle, et si rien n'a encore été signé, on serait "au-delà du simple fantasme de bookmakers". Si l'acteur est confirmé dans le rôle, il deviendrait le plus jeune interprète de 007 de l'histoire.

Mais encore une fois, rien n'a été confirmé, et tant que l'équipe créative n'a pas fait d'annonce, toutes les rumeurs sont à relativiser. On ne compte plus le nombre d'acteurs pressentis pour le rôle qui n'auraient finalement pas été retenus. Seule certitude à ce stade : l'acteur choisi devrait être originaire du Commonwealth (il ne sera donc pas Américain).