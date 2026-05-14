Ce film français de 2019 est classé dans la liste des "meilleurs films du 21e siècle"

Dans la liste des meilleurs films du 21e siècle érigée par Rotten Tomatoes, on retrouve un film français qui est sorti il y a sept ans.

Il n'existe pas de classement objectif et immuable des meilleurs films de tous les temps : chaque média et chaque institution qui se prête à l'exercice va donner une liste différente, même si certains titres se retrouvent dans plusieurs tops. Et il est encore plus difficile de classer des films récents dans ce palmarès, souvent plus pertinent avec quelques années de recul. Rotten Tomatoes a pourtant essayé de dresser une liste "des 100 meilleurs films du 21e siècle". Elle se base sur les films certifiés "frais" par le site, et prend en compte les notes presse et spectateurs, afin de donner le classement le plus sérieux possible.

L'acclamé Parasite de Bong Joon-ho, sorti en 2019, trône en tête, suivi de Top Gun : Maverick et Le Monde de Nemo. On retrouve aussi de nombreux classiques du cinéma d'animation, ainsi que certains des drames qui ont marqué ces dernières années. Il faut attendre la 30e place pour trouver un film français dans cette liste. Sorti en 2019, Portrait de la jeune fille en feu récolte la note presse de 97%, et celle de 92% de la part des utilisateurs du site.

© © 2019 Lilies Films / Arte France Cinéma / Hold Up Films

Réalisé par Céline Sciamma, ce film romantique d'époque plonge les spectateurs en 1770. Une peintre, Marianne, est chargée de réaliser le portrait d'Héloïse, une jeune femme qui vient de quitter le couvent et qui va bientôt se marier. Mais cette dernière refuse catégoriquement de poser, forçant la peintre à s'introduire en tant que dame de compagnie pour l'observer et la peindre en secret...

Portrait de la jeune fille en feu est un film d'amour en costumes, salué pour sa sensualité, sa mise en scène d'une élégance folle (on a l'impression de se balader dans des tableaux) et le jeu de ses actrices. Il décroche le Prix du scénario et la Queer Palm au Festival de Cannes 2019 ainsi que le César de la meilleure photographie en 2020. Adèle Haenel et Noémie Merlant, qui incarnent les deux protagonistes, ont toutes les deux été nommées aux César pour leur performance.

Cela reste un film français majeur qui a été unanimement salué. Si l'on cherche ailleurs que sur Rotten Tomatoes, le long-métrage décroche la note de 8/10 sur IMDB et celle de 4/5 sur Allociné (presse et spectateur, c'est rare qu'il y ait consensus). Malheureusement, Portrait de la jeune fille en feu n'est pas disponible sur les plateformes de streaming par abonnement. Il reste toutefois visible à l'achat et à la location sur la plupart des plateformes de VOD.