Les films de 2020 : les blockbusters de fin d'année repoussés, quelles dates ?

FILMS 2020 - Plusieurs blockbusters attendus pour la fin de l'année ont vu leurs sortie repoussées. On fait le point sur les dates des films à venir.

[Mis à jour le 24 septembre 2020 à 9h58] Les amateurs de blockbusters vont passer une fin d'année 2020 morose. Disney a annoncé le report de ses prochaines productions. Et notamment Black Widow, prochain film Marvel qui était attendu pour l'automne. Le long-métrage centré sur Natasha Romanoff sortira finalement le 7 mai 2021 aux Etats-Unis. Ce report a naturellement décalé tous les films Marvel à venir : The Eternals arrivera en salles le 5 novembre 2021, tandis que Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings sortira le 9 juillet 2021.

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Mais les Marvels ne sont pas les seuls films de fin d'année 2020 impactés par les reports. Attendu pour Noël, le remake de West Side Story par Steven Spielberg a été décalé d'un an, au 10 décembre 2021. Mort sur le Nil, qui devait sortir à l'automne, ne sera pas visible avant le 16 décembre. A noter toutefois que Soul, le dernier Pixar, est toujours prévu pour le 25 novembre. Auparavant, Wonder Woman 1984 avait lui aussi connu un report, et sortira finalement le 30 décembre en France. Ci-dessous, retrouvez les futures sorties cinéma de la fin d'année 2020 mais aussi de l'année 2021.