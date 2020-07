Les films de 2020 : les blockbusters de la fin d'année repoussés, à quelles dates ?

FILMS 2020 - Les studios américains ont annoncé le 23 juillet le report de certains des films les plus attendus de cette fin d'année, comme Mulan et Top Gun 2.

[Mis à jour le 24 juillet 2020 à 9h42] Que verra-t-on au cinéma en cette fin d'année 2020 ? Jeudi 23 juillet, plusieurs studios américains ont annoncé le report de blockbusters particulièrement attendus pour les mois à venir. Mulan a été repoussé à une date indéterminée, tout comme Tenet quelques jours auparavant, mais aussi The French Dispatch, le prochain film de Wes Anderson. Ces films devaient sortir en août et septembre : la situation liée au coronavirus étant encore particulièrement compliquée aux Etats-Unis, les studios préfèrent attendre que la crise sanitaire se calment, et que les cinémas rouvrent dans tout le pays.

Mais des films prévus plus tard en 2020 ont vu leur report pour 2021 : c'est le cas de Top Gun 2 : Maverick, qui sortira finalement le 2 juillet 2021 au lieu du 23 décembre 2020 pour que Tom Cruise puisse assurer la promotion, mais aussi Sans un bruit 2, qui arrivera dans les salles le 23 avril 2021. Spider-Man 3 est de son côté prévu pour le 17 décembre 2021, à la place d'Avatar 2 qui est repoussé d'un an : il faudra attendre le 16 décembre 2022 pour retrouver les Na'vi au cinéma.Plus bas dans cet article, on vous récapitule les sorties majeures de l'année 2020 et les films à voir prochainement, mis à jour au fur et à mesure des annonces. Retrouvez également notre sélection des meilleurs films de l'année 2019, ainsi que les sorties déjà prévues pour l'année 2021.