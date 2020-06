Les films de 2020 : que voir au cinéma à partir du 22 juin ?

FILMS 2020 - Les cinémas de toute la France rouvrent le 22 juin 2020. On fait le point sur les sorties à cette date, et les films des semaines et mois suivants.

[Mis à jour le 15 juin 2020 à 9h55] Les cinéphiles trépignent d'impatience mais n'ont plus que quelques jours à patienter. Les cinémas vont rouvrir le 22 juin 2020 dans l'ensemble de la France, en respectant les mesures sanitaires de la Fédération nationale des cinémas français. Les productions déjà à l'affiche lorsque les salles ont fermé le 14 mars et qui ne sont pas sorties en VOD et SVOD durant le confinement seront de nouveau à voir en salles. Parmi les films concernés, on retrouve La bonne épouse, De Gaulle, Une sirène à Paris, Un fils ou encore Radioactive, qui ont bénéficié seulement de quatre jours, voire dix jours d'exploitation. Mais des nouveautés seront également à voir dès le 22 juin pour les cinéphiles qui ont déjà pu voir ces longs-métrages. Parmi les sorties, on retrouve le film d'animation Nous les chiens, ou Filles de joie avec Sara Forestier et Noémie Lvovsky.

Mais il faudra attendre le mois de juillet pour découvrir les premières sorties cinémas de la reprise : la comédie dramatique américaine Remember Me avec Bruce Dern sortira le 1er juillet. D'autres comédies françaises sortiront en juillet, comme Tout simplement noir ou La Daronne. Le premier blockbuster à voir sera Mulan, qui sont attendus tous deux le 22 juillet sur grand écran, un mois après la reprise. Tenet, qui devait sortir le 22 juillet, a vu sa date de sortie décalée au 31 juillet aux Etats-Unis, tandis que la date française n'a pas encore été communiquée. Wonder Woman a également vu sa sortie repoussée au 2 octobre outre-Atlantique. On vous récapitule ci-dessous les dates de sortie de l'année 2020 et les films à voir prochainement, mis à jour au fur et à mesure des annonces. Retrouvez également notre sélection des meilleurs films de l'année 2019, ainsi que les sorties déjà prévues pour l'année 2021.