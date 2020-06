Les films de 2020 : quelles sorties cinéma dès le 22 juin ?

FILMS 2020 - Dans toute la France, les cinémas ont rouvert ce lundi 22 juin. Le point sur les sorties à voir à cette date et dans les prochaines semaines.

[Mis à jour le 22 juin 2020 à 9h35] Le moment tant attendu est arrivé : les cinémas ont rouvert ce lundi 22 juin dans toute la France. Néanmoins, le retour dans les salles ne sera pas exactement comme avant, puisqu'il y aura plusieurs règles sanitaires à respecter, notamment la distanciation d'un siège entre chaque spectateur ou les réservations en ligne à privilégier. Néanmoins, de nombreux films sont à voir. On retrouve notamment des productions déjà à l'affiche lorsque les salles ont fermé le 14 mars dernier et qui ne sont pas sorties en VOD et SVOD durant le confinement. Cela concerne notamment De Gaulle, Une Sirène à Paris, Un fils ou encore Radioactive, qui ont bénéficié de quelques jours seulement d'exploitation.

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Il y a également de nombreuses nouveautés à découvrir au cinéma ce lundi 22 juin. Plusieurs films à voir sont sortis à l'occasion de la réouverture des salles. On retrouve notamment le film d'animation Nous les chiens, le drame Filles de Joie avec Sara Forestier et Noémie Lvovsky, ou encore le thriller L'Ombre de Staline. Progressivement dans les semaines qui suivent, de nombreuses nouveautés arriveront en salles, jusqu'au très attendu Tenet de Christopher Nolan qui sera à l'affiche le 31 juillet. Retrouvez ci-dessous tous les films à voir dès le 22 juin. Plus bas dans cet article, on vous récapitule également sorties majeures de l'année 2020 et les films à voir prochainement, mis à jour au fur et à mesure des annonces. Retrouvez également notre sélection des meilleurs films de l'année 2019, ainsi que les sorties déjà prévues pour l'année 2021.

Les nouveautés à l'affiche dès le 22 juin :

Nous, les chiens , film d'animation de Oh Sung-yoon et Lee Choon-baek

, film d'animation de Oh Sung-yoon et Lee Choon-baek L'Ombre de Staline , thriller avec James Norton, Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard

, thriller avec James Norton, Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard The Demon Inside , film d'horreur

, film d'horreur Filles de joie , film dramatique avec Sara Forestier, Noémie Lvovsky, Annabelle Lengronne

, film dramatique avec Sara Forestier, Noémie Lvovsky, Annabelle Lengronne The Hunt , film d'action

, film d'action Benni , film dramatique

, film dramatique Jeunesse sauvage , film dramatique

, film dramatique Le Capital au XXIe siècle , documentaire

, documentaire Cancion sin nombre , film dramatique

, film dramatique Be Natural : l'histoire inédite d'Alice Guy-Blaché , documentaire

, documentaire La Petite taupe aime la nature , compilation de courts-métrages

, compilation de courts-métrages The Great Green Wall , documentaire

, documentaire Mon nom est clitoris , documentaire

, documentaire Mosquito , film de guerre

, film de guerre Green Boys , documentaire

, documentaire Visions chamaniques : territoires oubliés , documentaire

, documentaire J'irai décrocher la lune, documentaire

documentaire Perro Bomba , film dramatique

, film dramatique Elephant Man version restaurée de David Lynch

Les films déjà à l'affiche de retour au cinéma le 22 juin :