Tout le monde va parler de ce film choc inspiré d'une histoire vraie, il ne laissera personne indifférent

Ce drame coup de poing, qui revient sur l'une des affaires les plus marquantes de ces six dernières années, sort au cinéma ce mercredi.

Le réalisateur français Vincent Garenq a l'habitude de s'inspirer de véritables injustices pour décortiquer une époque. En 2011, Présumé coupable revient sur l'histoire d'Alain Marécaux, accusé à tort dans l'affaire d'Outreau ; en 2014, L'Enquête revenait sur les affaires Clearstream et le combat du journaliste Denis Robert face aux intimidations ; en 2016, Au nom de ma fille racontait l'histoire vraie d'André Bamberski, qui s'est battu pendant trente ans pour faire reconnaître le meurtre de sa fille ; en 2020, c'est en mini-série qu'il adapte l'histoire de Christian Iacono, ancien maire accusé à tort de viol par son petit-fils dans Le Mensonge.

Six ans après son dernier projet, le cinéaste s'intéresse à l'une des affaires les plus choquantes de ces dernières années : l'assassinat de Samuel Patty. Dans L'Abandon, Vincent Garenq revient sur les onze jours qui ont précédé le meurtre du professeur d'histoire à la sortie de son collège de Conflans-Sainte-Honorine, le 16 octobre 2020.

Le projet a été gardé secret jusqu'aux derniers instants : tourné dans le secret à l'été 2025, il n'a été annoncé qu'après la fin du procès en appel. En novembre 2023, cinq collégiens sont condamnés pour "association de malfaiteurs" (ils ont désigné le professeur au terroriste), tandis que la collégienne à l'origine de l'histoire a été condamnée pour dénonciation calomnieuse. L'année suivante, huit prévenus, dont le père de la collégienne, sont condamnés pour "complicité d'assassinat" et "association de malfaiteurs terroriste".

© Guy Ferrandis

En se basant sur les éléments dévoilés au cours de l'enquête et lors du procès, L'abandon, en salles ce mercredi 13 mai 2026, revient évidemment sur l'engrenage qui a entraîné l'attaque terroriste dont a été victime Samuel Paty, mais aussi sur les dysfonctionnements (à l'échelle de la police, de l'éducation nationale,...) de cette affaire. "Dans la vie, on ne maîtrise pas tout. Ni son destin, ni époque", narre la voix off d'Antoine Reinartz en ouverture du film, comme pour dévoiler l'intention du long-métrage : raconter les tensions d'une époque.

Antoine Reinartz (Anatomie d'une chute, 120 battements par minute, La vie scolaire) prête ses traits à Samuel Paty, Emmanuel Bercot joue le rôle de la directrice du collège. Nedjim Bouizzoul, Marie-Sohna Condé, Azize Kabouche et Jean-Michel Lahmi complètent la distribution.

Un film choc dont on ne ressort pas indemne

Difficile de rester indifférent devant L'Abandon. En 1h40, Vincent Garenq décortique tous les rouages de l'engrenage qui ont précipité la mort de Samuel Paty. Le long-métrage, glaçant et implacable dans sa démonstration, laisse un goût amer au spectateur par sa peinture percutante et sans concession de l'injustice dont le professeur a été victime, des différents échecs qui ont émaillé le parcours de Samuel Paty, et du sentiment d'abandon (quasi) total qu'il a pu ressentir pendant onze jours. Le film met le doigt sur les manquements et les erreurs de l'Education nationale, de la police et de la mairie, qui n'ont pas pris l'ampleur de la menace qui pesait sur lui.

Antoine Reinartz est parfaitement convaincant, tandis qu'Emmanuelle Bercot se révèle stupéfiante de justesse dans le rôle de la directrice du collège de Conflans-Sainte-Honorine, volontaire mais impuissante. Reconstitution précise (en temps quasi réel) de l'affaire à partir des éléments de l'enquête et du procès qui évite tous les amalgames, L'Abandon se révèle un film qui prend aux tripes et qui ne laisse pas indemne après le visionnage. Le pari nous semble réussi.