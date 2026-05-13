L'Abandon : "On a fait un film de réconciliation", Vincent Garenq et Antoine Reinartz nous expliquent le projet sur Samuel Paty

Avant la projection de "L'Abandon" au Festival de Cannes ce mercredi 13 mai 2026, nous nous sommes entretenus avec le réalisateur Vincent Garenq et l'acteur Antoine Reinartz sur les coulisses du film sur Samuel Paty.

C'est probablement le film qui va le plus retourner les spectateurs, parmi les sorties cinéma de ce mercredi 13 mai 2026. Réalisé par Vincent Garenq, L'Abandon revient sur les onze jours qui ont précédé l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie décapité par Abdoullakh Anzorov, un réfugié russe d'origine tchétchène radicalisé, à la sortie de son collège de Conflans-Sainte-Honorine, le 16 octobre 2020. Le long-métrage s'intéresse particulièrement à l'engrenage qui a entraîné la mort de l'enseignant, et aux erreurs de discernement et manquements autour du drame. Antoine Reinartz (120 battements par minute, Anatomie d'une chute) incarne le rôle principal.

Le tournage s'est fait dans le plus grand secret à l'été 2025, et la sortie du film n'a été dévoilée qu'une fois que le procès en appel s'est conclu, le 27 février 2026. L'Abandon est présenté hors-compétition ce mercredi 13 mai au Festival de Cannes, et sort simultanément dans les salles de cinéma français. Nous avons échangé par téléphone quelques minutes avec le réalisateur Vincent Garenq et l'acteur Antoine Reinartz à quelques heures de la montée des marches, pour revenir sur le travail et ce qui a motivé ce film.

Linternaute - Vous avez fait plusieurs films sur des histoires vraies et des injustices, qu'est-ce qui vous a motivé à mettre en scène l'affaire Samuel Paty, six ans seulement après les faits ?

Vincent Garenq - Je me suis rendu compte il y a quelques jours seulement à quel point c'est aussi une histoire d'injustice. On ne se dit pas quand on fait des films qu'on fait des films sur l'injustice, c'est inconscient presque. Là il y a quand même une immense injustice. C'est une histoire qui m'a inspirée scénaristiquement. Il y a deux films : il y a l'hommage à Samuel Paty, mais il y a aussi le cinéma. Scénaristiquement c'était très intéressant à raconter, j'ai découvert plein de choses hyper intéressantes. Et en racontant vraiment son histoire, ça devient un hommage. Mais je n'ai pas voulu faire un hommage, j'ai d'abord voulu raconter son histoire, faire un film, et puis finalement ça devient un hommage parce que cette histoire est très forte. C'est ce qui fait qu'à la fin il y a une émotion aussi forte : son histoire est universelle.

Et vous Antoine Reinartz, quelle a été votre réaction lorsqu'on vous a proposé le rôle et qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ?

Antoine Reinartz - J'adore le fait que Vincent réalise qu'il y a un leitmotiv après coup ! De mon côté, j'ai plongé dedans tout de suite, j'étais content de recevoir ce scénario, et très surpris de tout ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai réalisé que je ne connaissais rien de l'histoire, j'étais un peu bluffé de ma propre ignorance et de mon niveau zéro sur le sujet, je me suis dit "mais comment ça se fait que je sois autant passé à côté ?"

"Je me suis rendu compte qu'on ne parlait pas bien de ce qui s'était passé" (Antoine Reinartz)

Autour de moi, il n'y avait que des débats sur le cours, alors que l'origine de l'histoire, c'est le mensonge de la jeune fille, et non pas ce cours. Il y avait quelque chose où j'ai trouvé ça presque déplacé. Je m'en suis rendu compte en lisant le scénario, c'est-à-dire que d'un coup, je me suis rendu compte qu'on ne parlait pas bien de ce qui s'était passé, qu'on n'était pas au bon endroit quelque part, en tout cas, autour de moi.

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On sent une certaine pudeur autour du projet, et que le sujet est sensible dans les réactions qu'il suscite : est-ce que vous aviez des doutes ou des craintes spécifiques ?

Antoine Reinartz - Les faits ne sont pas très contestés, c'est à dire qu'il y a un procès, celui des enfants et celui des adultes et l'appel... La vérité judiciaire existait déjà très vite. C'était ok d'en parler... Comme la vérité judiciaire existait, je trouve que c'était le bon moment, c'était assez tard pour en faire un film. Mais effectivement, en même temps, c'est très tôt. Que ce soit les réseaux sociaux, l'implication des enfants dans des actes d'une aussi grande violence, la barbarie et cette idéologie qui motivait Anzorov [l'assassin de Samuel Paty, ndlr], ce sont des faits qui nous traversent encore énormément aujourd'hui dans notre société. Donc on a l'impression que c'est tôt, mais justement, on a besoin de films, de revenir aux faits, et de représentations pour s'en emparer.

Vincent Garenq - Très vite quand j'ai commencé à travailler sur le scénario, j'ai senti qu'il y avait plein de choses rassurantes. Par exemple, les mamans musulmanes qui soutiennent Samuel Paty, des choses qui n'étaient pas forcément audibles mais [qui existent] quand on rentre dans le détail de l'histoire, il y avait plein de choses comme ça. Au final, on a travaillé avec des acteurs de toutes origines, de toutes religions, on a vraiment fait un film de réconciliation, un film laïque, où on met le religieux de côté. Car ce qui est important, ce sont les valeurs de la République, la démocratie, la liberté. C'est ça qui nous a rassemblés, avec toutes nos différences. C'est ça que ce film raconte, et c'est pour ça que, pour moi, c'est un film plein d'humanisme, c'est comme ça qu'on le voit.

"Montrer l'immontrable" (Vincent Garenq, réalisateur)

Vous avez fait le choix de ne montrer ni l'assassin, ni l'attaque. Tout se déroule hors-champ. Qu'est-ce qui a dicté ce choix de mise en scène ?

Vincent Garenq - Je savais dès le début début que je ne la montrerai pas de manière brutale et violente. C'est en me documentant que je suis tombé sur un PVE et que j'ai découvert qu'il y avait une petite fille qui était là, vraiment toute proche, comme on voit dans le film, et que [Anzorov] l'a repoussée et l'a éloignée. En lisant ce PVE, je me suis dit que c'était comme ça que j'allais m'y prendre pour montrer l'immontrable.

Le film, il est comme ça. Pareil pour [le fait de montrer ou non] le corps. C'est en lisant les PVE des policiers municipaux que j'ai trouvé comme m'y prendre : dans la voiture de la police, à travers un pare-brise, un peu au loin. Ca sera ma manière de montrer l'immontrable. Les solutions cinématographiques se trouvent vraiment par l'histoire, je me sers de ça pour faire du cinéma.

Et vous Antoine Reinartz, comment vous êtes vous approprié ce personnage, qui est le seul dans cette affaire dont on n'a malheureusement pas le témoignage ?

Antoine Reinartz - Le mot "approprié", c'est vraiment le bon. Justement, il y a un moment où on se plonge dans tous les faits qu'on a, alors effectivement, on a tout ce qui a été décortiqué pendant l'enquête auxquels on a accès, il y a les photos, mais en même temps, il y a aussi énormément de choses auxquelles on n'a évidemment pas accès, puisque [Samuel Paty] n'est plus là. Qu'est-ce qu'il a dit pendant un repas à son fils l'avant-veille ? Quelle était son émotion à ce moment-là ? C'est en partie des suppositions.

"Quand Mickaëlle Paty a vu le film, elle m'a dit qu'elle avait vu son frère" (Antoine Reinartz)

Mais quand on connaît tellement bien ce qu'il s'est passé et la chronologie des faits, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez universel... Enfin, universel, non, il y a plusieurs façons de s'approcher possibles. Mais Mickaëlle [Paty, la soeur de Samuel Paty, consultante sur le film] m'a donné un peu la liberté de m'approprier les choses. Elle m'a dit : 'de toute façon, il y a un moment où il faut que ça soit vivant, il faut que ça soit à toi de réfléchir et de faire ce que tu penses le plus juste, tout en cherchant une vérité'. Au final, quand Mickaëlle a vu le film, elle m'a dit qu'elle avait vu son frère. Dans ce chemin d'appropriation des choses, c'est comme ça qu'on rend le mieux hommage à Samuel, bizarrement. On approche la vérité, c'est aussi un moment où on le reprend aussi pour soi.

Le début du film précise que l'intrigue se base sur l'enquête et les faits dévoilés lors du procès, et que des éléments ont été modifiés à des fins de narration. Le film est très fidèle à ce qu'on sait de l'affaire : qu'est-ce qui était nécessaire de modifier, justement ?

Vincent Garenq - L'essentiel, les choses les plus importantes, sont véridiques. [Ce qu'i a été modifié] ce sont des petites choses, des petits agréments pour qu'il y ait une écriture. C'est vraiment le minimum. Par exemple, est-ce que Samuel Paty a pleuré dans le lit de son fils ? Personne ne le saura jamais, mais ce genre de scènes sont importantes. Est-ce que Samuel Paty a regardé dans l'oeilleton de sa porte ? Ce sont pourtant des scènes impactantes, et ce qu'on sait, c'est qu'il avait un marteau [dans son sac], je me suis raconté ça pour amener le marteau. Il mettait sa capuche [avant de sortir], ça c'est vrai, le marteau c'est vrai.

"C'est de la fiction, mais on n'est forcément pas très loin de la réalité" (Vincent Garenq)

Après, il n'est pas là pour témoigner. Donc il y a un moment où on est obligé d'aller [sur le terrain de la fiction]. Mais on a fait a minima, on a vraiment fait a minima. C'était nécessaire pour incarner son personnage, incarner ce qu'il a pu ressentir. C'est de la fiction, mais on n'est forcément pas très loin de la réalité.

© © Guy Ferrandis © 2026 - OUTSIDE FILMS - LES FILMS DU KIOSQUE - UGC IMAGES - FRANCE 3 CINÉMA - UMEDIA

Au début du film, la voix off de Samuel Paty dit : "dans la vie, on ne maîtrise pas tout. Ni son destin, ni son époque". Qu'espérez-vous que le public retienne du film ?

Antoine Reinartz - (silence) J'ai envie qu'ils retiennent tout. Comme le film est très fidèle aux faits, plus on a tous les faits en tête, plus on est aptes à agir. Plus on l'intègre dans nos façons de penser, dans nos actions futures... Je n'ai pas envie qu'ils retiennent une idée, j'ai envie que le public retienne toute l'histoire : qu'est-ce qu'une cabale sur les réseaux sociaux, contre quelqu'un ? Qu'est-ce que c'est que d'être loyal vis à vis des autres ? Comment se méfier de nos radicalités et de notre envie ? Car le père et le sous-représentant des Imams, ce sont des gens qui, a priori, sont dans des combats qu'ils pensent justes. Comment interroger notre responsabilité sur les réseaux sociaux ? Les gens ont été condamnés parce qu'ils ont encouragé la haine indigne, ils sont en prison à cause de ça. J'ai l'impression que tout ça doit être retenu.