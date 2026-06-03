Il faut absolument voir ce film français : c'est une vraie claque

S'il y a un film qu'il faut absolument voir au cinéma cette semaine, c'est bien cette fresque historique spectaculaire.

Le cinéma français est souvent réduit à ses comédies parfois potaches. A tort : qu'il s'agisse de thrillers, de drames sociaux ou de films de genre, le septième art tricolore est riche et parfois très surprenant. La preuve une nouvelle fois cette semaine, avec la sortie d'un blockbuster spectaculaire qui n'a rien à envier à certains films américains : La Bataille de Gaulle.

Il s'agit d'un diptyque qui revient sur la manière dont le Général de Gaulle (joué par Simon Abkarian) a créé la France Libre, au lendemain de l'Occupation allemande. Les deux films reviennent sur l'histoire de la libération de la France, de 1940 à 1944, par celui qui deviendra, des années plus tard, président de la République. A l'heure où nous écrivons ces lignes, Linternaute n'a pu voir que le premier chapitre, L'Âge de Fer, également projeté hors-compétition au Festival de Cannes le 20 mai.

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S'il n'y avait aucun blockbuster hollywoodien projeté en avant-première sur la Croisette cette année, La Bataille de Gaulle : l'âge de Fer a parfaitement rempli ce vide. Le réalisateur Antonin Baudry (Le chant du loup) signe ici une fresque d'une ampleur et d'un souffle épique rares dans le cinéma français. A la fois film d'aventure, film historique, avec des pointes d'humour, le long-métrage déroule la manière dont Charles de Gaulle s'est battu pour créer et faire reconnaître la France Libre face aux nombreux sceptiques et à la France collaborationniste de Vichy, qui vient tout juste d'abdiquer face aux Nazis.

Avec La Bataille de Gaulle : l'âge de fer, Antonin Baudry signe aussi un film sur l'engagement, la résistance et la foi en nos idéaux. On ne s'ennuie pas une seule seconde pendant les 2h40 que durent ce film historique, et ça fait du bien de voir que la France est également capable de superproductions épiques à l'américaine. Les décors et costumes sont reconstruits avec précision et peignent une ambiance rare dans les films de guerre, souvent froids et sombres ; les batailles historiques sont reconstruites avec une vraie tension formelle et narrative. Les joutes verbales et morales sont toutes aussi passionnantes.

Tous ces personnages qui ont marqué l'histoire du XXIe siècle (De Gaulle donc, mais aussi Churchill) sont ici ramenés à leur humanité et leurs failles. Les réalisateurs l'évitaient souvent soigneusement dans leurs films, le général devient enfin un personnage de cinéma. Dépouillé de sa solennité, parfois même un peu gauche et moqué, il devient un homme faillible, drôle, pétri de doutes mais bercé par un idéal clair. Le tout ne fonctionnerait pas sans la prestation de Simon Abkarian, qui disparaît totalement sous les traits de De Gaulle.

Impressionnant, monumental, La Bataille de Gaulle l'est par sa mise en scène mais aussi par la confrontation entre les petits et les grands personnages de l'Histoire (avec des libertés historiques). Car, en parallèle, on découvre le jeune Fernand Bonnier de La Chapelle, résistant inspiré par la figure du général, dont les actions vont impacter directement le destin de De Gaulle. Les grands destins se font aussi grâce à la volonté du peuple.

Le premier chapitre de La Bataille de Gaulle sort au cinéma ce mercredi 3 juin. Et heureusement (même si on sait déjà comment l'Histoire se termine), il n'y aura pas longtemps à patienter avant de voir le second chapitre, sous-titré J'écris ton nom : il sort un mois plus tard, le 3 juillet 2026.