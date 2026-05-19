On ne croyait pas en lui et on s'est trompé : et si Gilles Lellouche remportait un prix au Festival de Cannes ?

L'acteur français est étonnant dans le film "Moulin", en compétition pour la Palme d'or. Si on n'imagine pas le film repartir avec ce prix, une récompense pour Gille Lellouche serait loin d'être étonnante.

En France, on connaît Gilles Lellouche davantage pour des rôles dans des comédies ou des thrillers. Mais depuis quelques années, le comédien français de 53 ans se diversifie. D'abord comme réalisateur capable de faire déplacer les spectateurs de tous les âges en salles (L'amour ouf, Le Grand Bain). Ensuite, comme un remarquable acteur de drames. Il l'a prouvé une nouvelle fois au Festival de Cannes, où il est venu présenter le film Moulin, en compétition pour la Palme d'or.

Gilles Lellouche incarne Jean Moulin, héros de la Résistance lors de la Seconde Guerre mondiale, qui est arrêté à Lyon et torturé par Klaus Barbie avant de succomber à ses blessures, sans avoir parlé. Cette proposition de cinéma est signée par le réalisateur László Nemes, qui s'était déjà fait remarquer par le percutant Fils de Saul.

© Studio TF1

On doit l'avouer, on n'était, a priori, pas spécialement convaincus par le choix de Gilles Lellouche pour incarner Jean Moulin. D'abord, parce qu'il s'agit d'un comédien beaucoup trop identifiable pour le public français, alors que le héros de la Résistance reste relativement méconnu en dehors de son action lors de la Seconde Guerre mondiale, à l'exception de son iconique portrait. Il nous semblait difficile pour les spectateurs tricolores d'oublier Lellouche sous les traits de Moulin. Ensuite, parce que Gilles Lellouche est un acteur expressif, très à l'aise dans la comédie ou le thriller nerveux. Le drame historique, moins.

Mais l'acteur connu pour ses rôles dans Les Petits Mouchoirs et Bac Nord nous a donné tort. Passé un début poussif et démonstratif qui ne permet pas à l'acteur de disparaître derrière son personnage, Gilles Lellouche se révèle très juste dans son interprétation, d'une retenue désarmante, constamment sur le fil de l'émotion, tout en colère et en peur contenue. L'acteur se révèle particulièrement étonnant, et devient, à date, l'un des acteurs favoris pour une palme d'interprétation masculine.

En conférence de presse, Gilles Lellouche n'a d'ailleurs pas caché son émotion, avouant que "c'est très compliqué pour un acteur que d'envisager de jouer cet homme là", rappelant la "responsabilité dingue, terrible" du film. "C'est un homme exceptionnel [à côté], même le cinéma, même le métier d'acteur est idiot, moindre, absurde. Je le pense sincèrement. Tous les jours, chaque scène, chaque moment, je pensais à lui, je regardais le ciel et je me disais 'le calvaire que cet homme a enduré. Je serai jamais à la hauteur de ça'. Donc on envisage ce qu'éventuellement cet homme a vécu [dans le film], mais en vrai, c'est une pâle copie."

On saura samedi soir si son interprétation sera récompensée d'un prix par le jury de Park Chan-Wook. Et si c'est le cas, à ce stade de la compétition, ce ne sera pas volé. Moulin, lui, sort au cinéma le 28 octobre 2026.