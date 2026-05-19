L'affaire Marie-Claire : que vaut le film sur Gisèle Halimi avec Charlotte Gainsbourg ?

Le film qui revient sur le procès de Marie-Claire Chevalier, jugée pour avortement illégal en 1972, a été projeté en séance spéciale au Festival de Cannes.

Le Festival de Cannes est l'occasion pour beaucoup de découvrir des films en avant-première, bien avant leur sortie au cinéma. Ce lundi 18 mai 2026, les accrédités de la Croisette ont pu découvrir L'affaire Marie-Claire, prochain film français de procès qui revient sur une affaire judiciaire historique. Réalisé par le duo Lauriane Escaffre et Yvo Muller, le long-métrage s'intéresse à ce qu'on connaît également comme le procès Bobigny.

En 1972, une adolescente, Marie-Claire Chevalier, ainsi que sa mère et deux autres femmes, sont jugées pour avortement illégal. La jeune fille a eu recours à une interruption volontaire de grossesse (IVG) clandestine après avoir été victime d'un viol. L'avocate Gisèle Halimi, chargée de défendre les accusées, décide de profiter du procès pour dénoncer publiquement la loi contre l'avortement clandestin. Cette affaire a été décisive et a été l'un des événements qui a permis, trois ans plus tard, à la loi Veil de voir le jour. L'actrice franco-britannique Charlotte Gainsbourg incarne Gisèle Halimi, face à Cécile de France, Grégory Gadebois, Saül Benchetrit ou encore Sarah Suco.

Notre avis sur L'affaire Marie-Claire

L'affaire Marie-Claire propose donc de reconstituer ce moment charnière de l'histoire judiciaire en France, du moment où Gisèle Halimi accepte de défendre la famille Chevalier jusqu'au verdict. Le long-métrage se révèle efficace dans sa démonstration, rend un hommage appuyé à ces pionnières du féminisme et du droit à l'IVG. Malheureusement, il reste bien trop scolaire et sage pour être mémorable. Le scénario est limpide dans ses intentions, mais manque parfois de finesse : on se retrouve parfois avec des dialogues très (trop) didactiques et explicatifs.

Le duo de réalisateurs Lauriane Escaffre et Yvo Muller fait parfaitement le travail attendu, dans les rangs calibrés du "film de procès inspiré d'une histoire vraie", sans chercher à dépasser son sujet. Charlotte Gainsbourg joue une Gisèle Halimi juste, toute en tension, mais l'émotion reste de surface. Reste Cécile de France, qui est véritablement le coeur émotionnel du film. Que ça soit son témoignage ou sa réaction lors du verdict, la comédienne belge est bouleversante.

L'affaire Marie-Claire est finalement un film de procès efficace, mais qui manque d'originalité et de force pour être impactant. Il intéressera néanmoins tous les amateurs du genre, et ceux qui souhaitent replonger dans l'histoire du droit des femmes en France.