Fjord : de quoi parle la Palme d'or 2026 ?

Cristian Mungiu a reçu sa seconde Palme d'or avec "Fjord", dévoilé lors du Festival de Cannes 2026.

Ce samedi 23 mai 2026, le réalisateur roumain Cristian Mungiu (4 mois, 3 semaines, 2 jours, Palme d'or 2007) a remporté sa seconde Palme d'or au Festival de Cannes 2026 pour son dernier long-métrage, Fjord. Pour ce film, Il quitte alors la Roumanie pour explorer la société norvégienne, décortiquer les clivages de la société et appeler, in fine, à la nuance et au respect de l'autre.

L'intrigue suit une famille chrétienne très conservatrice qui emménage dans un petit village de bord de fjord, dans une Norvège plus progressiste. D'abord accueillie avec chaleur (et un brin de perplexité), la famille voit son équilibre vaciller lorsque des bleus sont découverts sur le corps de l'une des enfants, et que l'école soupçonne les parents de maltraitance. Les parents assurent qu'ils ne battent pas leurs enfants, reconnaissent de rares fessées, et leurs enfants leurs sont retirés le temps de l'enquête.

Un film sur la nuance et l'ambivalence

Fjord commence comme un film sur les violences familiales, mais bascule rapidement dans une étude de l'opposition des cultures et des valeurs en recentrant le récit sur les parents. Car ce qui intéresse Cristian Mungiu, c'est le dialogue de sourds entre les deux systèmes de valeurs qui s'opposent à travers cette affaire judiciaire Les parents, incarnés avec justesse par Sebastian Stan et Renate Reinsve, sont-ils jugés pour ce qu'ils ont réellement fait, ou pour leur foi rigoriste ? Sont-ils coupables, innocents, ou minimisent-ils leurs actions ? Et au fond, qui a raison, et qui a tort ? Cristian Mungiu cultive volontairement l'ambiguïté et ne donne jamais de réponse limpide aux nombreuses questions soulevées par le récit.

Ce qui compte ici, c'est la nuance et le refus de tout principe catégorique. Oui, on peut dénoncer le châtiment physique et le prosélytisme, tout en respectant la foi de l'autre sans le dénigrer. Cristian Mungiu cherche à montrer que les deux ne devraient pas être incompatibles, et la force du cinéaste est de déployer toutes ces idées sans jamais tomber dans le didactisme lourd : il immerge totalement le spectateur dans son récit, grâce à de longs plans fixes, une photographie froide et à une mise en scène rigoureuse et implacable.

Cristian Mungiu ne prend jamais le spectateur par la main et ne donne jamais de réponse limpide aux nombreuses questions soulevées. Il pourrait d'ailleurs être accusé de conservatisme par tous ceux qui seraient prompts à s'arrêter à l'affaire judiciaire exposée. Mais ce serait oublier que Fjord n'est pas un film de procès, ni un film sur une affaire familial, mais une peinture du dialogue devenu impossible entre les différentes cultures, débouchant sur la xénophobie et une rupture inévitable, aveu d'échec cuisant du vivre-ensemble. En France, Fjord sort le 19 août 2026.