Fjord : pourquoi la Palme d'or 2026 ne plait pas à tout le monde ?

Sorti au cinéma le 19 août, le drame de Cristian Mungiu divise.

Fjord est un drame du réalisateur roumain Cristian Mungiu (4 mois, 3 semaines, 2 jours, Palme d'or 2007), sorti au cinéma le 19 août 2026 en France. Il s'agit surtout du lauréat de la Palme d'or du Festival de Cannes 2026, seconde récompense du réalisateur. Pour ce film, Il quitte alors la Roumanie pour explorer la société norvégienne, décortiquer les clivages de la société et appeler, in fine, à la nuance et au respect de l'autre.

L'intrigue suit une famille chrétienne très conservatrice qui emménage dans un petit village de bord de fjord, dans une Norvège plus progressiste. D'abord accueillie avec chaleur (et un brin de perplexité), la famille voit son équilibre vaciller lorsque des bleus sont découverts sur le corps de l'une des enfants, et que l'école soupçonne les parents de maltraitance. Les parents assurent qu'ils ne battent pas leurs enfants, reconnaissent de rares fessées, et leurs enfants leurs sont retirés le temps de l'enquête.

L'avis de la rédaction Points forts Son écriture ciselée

Sa mise en scène

Sebastian Stan, excellent

Un propos nuancé et fin Points faibles En refusant de prendre parti, "Fjord" prend le risque de voir son propos incompris.

Un film qui divise

Dès sa projection au Festival de Cannes, Fjord a divisé profondément la critique et le public. Comme le long-métrage refuse volontairement de prendre parti pour l'un ou l'autre clan, il est inconfortable et n'a pas plu à tout le monde après sa projection cannoise. Si certains ont vu un "drame implacable à l'ambiguïté morale assumée" (Première) "à l'écriture brillante, miroir des tensions extrêmes qui agitent la société occidentale" (TF1), d'autres pointent "un film réac" sur "un sujet particulièrement mal traité" (Les Inrocks).

Beaucoup des détracteurs du film lui reprochent de dépeindre une société progressiste qui génère finalement de la xénophobie et des abus en pensant être dans son bon droit, alors que la famille est présentée comme une victime de ce système. Si la critique s'entend, c'est oublier que Fjord n'est pas un film de procès qui ne cherche pas à dire si un camp a raison face à l'autre : il montre justement qu'on doit dénoncer le châtiment physique et protéger les enfants, mais tout en respectant la foi de l'autre.

De son côté, Cristian Mungiu estimait en interview à l'AFP que "le cinéma doit rester polémique. C'est vraiment important que ça crée une sorte de débat sur les raisons pour lesquelles nous avons ce genre de sociétés radicalisées à gauche et à droite. On se demande parfois comment nous sommes arrivés à ce stade et pourquoi il est si difficile pour nous de vivre dans une société où les gens ont des valeurs différentes."

Notre critique de Fjord

Fjord commence comme un film sur les violences familiales, mais bascule rapidement dans une étude de l'opposition des cultures et des valeurs en recentrant le récit sur les parents. Car ce qui intéresse Cristian Mungiu, c'est le dialogue de sourds entre les deux systèmes de valeurs qui s'opposent à travers cette affaire judiciaire Les parents, incarnés avec justesse par Sebastian Stan et Renate Reinsve, sont-ils jugés pour ce qu'ils ont réellement fait, ou pour leur foi rigoriste ? Sont-ils coupables, innocents, ou minimisent-ils leurs actions ? Et au fond, qui a raison, et qui a tort ? Cristian Mungiu cultive volontairement l'ambiguïté et ne donne jamais de réponse limpide aux nombreuses questions soulevées par le récit.

Ce qui compte ici, c'est la nuance et le refus de tout principe catégorique. Oui, on peut dénoncer le châtiment physique et le prosélytisme, tout en respectant la foi de l'autre sans le dénigrer. Cristian Mungiu cherche à montrer que les deux ne devraient pas être incompatibles, et la force du cinéaste est de déployer toutes ces idées sans jamais tomber dans le didactisme lourd : il immerge totalement le spectateur dans son récit, grâce à de longs plans fixes, une photographie froide et à une mise en scène rigoureuse et implacable.

Cristian Mungiu ne prend jamais le spectateur par la main et ne donne jamais de réponse limpide aux nombreuses questions soulevées. Il pourrait d'ailleurs être accusé de conservatisme par tous ceux qui seraient prompts à s'arrêter à l'affaire judiciaire exposée. Mais ce serait oublier que Fjord n'est pas un film de procès, ni un film sur une affaire familial, mais une peinture du dialogue devenu impossible entre les différentes cultures, débouchant sur la xénophobie et une rupture inévitable, aveu d'échec cuisant du vivre-ensemble.