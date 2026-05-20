Minotaure : le film russe est-il un candidat sérieux pour la Palme d'or ?

Le réalisateur Andreï Zviaguintsev dénonce la classe dirigeante russe dans son dernier long-métrage, en compétition pour la Palme d'or.

Le Festival de Cannes s'est poursuivi ce mardi 19 mai 2026 avec l'entrée en compétition de deux auteurs attendus : Pedro Almodovar pour Autofiction, et surtout Andreï Zviaguintsev pour Minotaure. Le cinéaste russe, qui vit en France depuis la guerre en Ukraine en 2022 car il condamne les actions du gouvernement de son pays, n'avait plus présenté de film à Cannes depuis 2017, après des graves problèmes de santé (il a frôlé la mort après un Covid grave et a été plongé dans le coma et immobilisé pendant un long moment).

Le retour d'Andreï Zviaguintsev était donc particulièrement attendu, d'autant plus que le réalisateur est un habitué de la Croisette (il avait remporté le Grand Prix du jury en 2017 justement pour Faute d'amour). Avec Minotaure, il propose une adaptation du film La Femme infidèle, histoire d'adultère réalisée par Claude Chabrol et sortie en 1969. L'intrigue est transposée en Russie, en 2022. Gleb, un chef d'entreprise, vit avec sa femme et son fils adolescent dans une belle maison au bord de l'eau. L'invasion de l'Ukraine et la mobilisation des troupes a débuté dans son pays, Gleb subit les conséquences de cette opération spéciale au travail, tandis qu'à la maison, son couple se délite lorsqu'il découvre l'infidélité de sa femme.

Notre critique de Minotaure

Andreï Zviaguintsev est en colère contre la société russe, et plus particulièrement contre la classe dirigeante de son pays, et ne manque pas de le montrer dans ce Minotaure. Il met en parallèle l'effondrement d'un pays et de celui d'un pays, Le réalisateur dézingue la bourgeoisie (patriarcale, nombriliste, hors-sol), la corruption institutionnelle (on se rend des services et on règle les problèmes sans se soucier des plus pauvres, qui en subissent les conséquences, la vérité importe peu, la police est impuissante et indifférente,...).

Alors que la guerre est omniprésente dans le paysage, ce chef d'entreprise a pour seule préoccupation ses problèmes de couple, et se sert justement du conflit et de la mobilisation pour régler ses petits problèmes personnels. Et au final, lui, comme le reste de sa famille ou de ses amis, ferment les yeux sur l'horreur qui se déroule pourtant sous leurs yeux (les tanks sont omniprésents, comme les appels à la mobilisation ou les hommages aux soldats disparus). Le minotaure, fameux monstre mythologique enfermé dans un labyrinthe, c'est à la fois le protagoniste mais aussi la Russie de Vladimir Poutine, qui engendre des monstres comme son protagoniste.

"Tout le monde essaie de fermer les yeux, car chaque jour qui passe ne fait qu'augmenter la dette envers la vérité et la regarder dans les yeux effraie de plus en plus – elle ressemble aujourd'hui à un monstre", déplore Andreï Zviaguintsev dans le dossier de presse de Minotaure. Le film se conclue sur une photo prise par le fils du haut d'un avion, lieu de naissance de la démocratie, désormais noyé sous les nuages sombres après qu'il l'ait retouchée en noir et blanc. Implacable d'un point de vue formel, magistral d'un point de vue symbolique et thématique, on reproche toutefois à Andreï Zviaguintsev de laisser trop de place au récit intime de ce couple. Mais Minotaure pourrait tout de même être une très honorable Palme d'or. Le jury rendra son palmarès le 23 mai 2026.