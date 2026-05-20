Notre Salut : un concurrent très sérieux pour le palmarès du Festival de Cannes 2026

Emmanuel Marre a dévoilé ce mercredi 20 mai l'étonnant et le très politique "Notre Salut", porté par un Swann Arlaud en grande forme, en compétition pour la Palme d'or 2026.

Le Festival de Cannes a dévoilé un leitmotiv très clair pour cette 79e édition : nombreux sont les films de la sélection à s'interroger sur les divisions du monde actuel, et on en compte d'ailleurs plusieurs qui prennent pour théâtre la Seconde Guerre mondiale. Quelques jours après Fatherland et Moulin et quelques heures avant La Bataille de Gaulle, Notre Salut est venu plonger les spectateurs de la Croisette dans les heures sombres de l'Histoire.

Dans son deuxième long-métrage, le réalisateur Emmanuel Marre (Rien à foutre) revient sur les traces de l'un de ses ancêtres et dessine le portrait d'Henri Marre, un ingénieur médiocre mais rongé par l'ambition, pétainiste très enthousiaste, qui tente de tracer son destin au sein du gouvernement de Vichy au lendemain de l'armistice de 1940. Notre salut aborde donc l'horreur banale de la collaboration, et sous prétexte de faire un film historique, évoque frontalement notre présent.

Un film audacieux

Si le long-métrage revient sur un épisode de l'Histoire française maintes fois rabâché par la fiction, Emmanuel Marre réussit tout de même l'exploit de le traiter avec modernité et invention. Avec une approche audacieuse rappelant les codes du documentaire, un humour grinçant et l'usage d'une esthétique très moderne (des séquences historiques sont par exemple accompagnées des chansons Live is life ou Popcorn, les dialogues sont écrits avec un langage actuel,...), Notre salut dépoussière totalement le genre très académique et codifié du film historique.

Et c'est loin d'être une posture simplement formelle, puisque cela sert totalement le propos du long-métrage : montrer que la pente très glissante du collaborationniste (en zone libre, personne ne croit, au départ, à l'ingérence allemande future) et la simplicité avec laquelle l'arrivisme peut faire sombrer dans l'horreur la plus totale. En parlant de notre passé, Emmanuel Marre met en garde sur notre présent, et s'inquiète de notre avenir.

Notre salut est porté par Swann Arlaud (Anatomie d'une chute, Petit Paysan), excellent dans ce portrait d'un homme pétri d'ambitions, mais opportunité, mou et médiocre. Si Notre salut ne reçoit pas de Palme d'or, on espère au moins que son inventivité sera récompensée par une place au palmarès. Un prix d'interprétation pour Swann Arlaud, ou de mise en scène pour saluer l'audace du projet, seraient le strict minimum. Le public français pourra, de son côté, le découvrir lors de sa sortie en salles le 30 septembre 2026.