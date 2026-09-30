Notre Salut : un film audacieux sur la France de Vichy, notre critique

Emmanuel Marre a reçu le Prix du scénario au Festival de Cannes 2026 pour l'étonnant et le très politique "Notre Salut", porté par un Swann Arlaud en grande forme.

Le Festival de Cannes a dévoilé un leitmotiv très clair lors de son édition 2026 : de nombreux films de la sélection s'interrogeaient sur les divisions du monde actuel, et on en compte d'ailleurs plusieurs qui prennent pour théâtre la Seconde Guerre mondiale. Parmi eux, Notre Salut, lauréat du Prix du scénario, qui est sorti au cinéma le 30 septembre.

Dans son deuxième long-métrage, le réalisateur Emmanuel Marre (Rien à foutre) revient sur les traces de l'un de ses ancêtres et dessine le portrait d'Henri Marre, un ingénieur médiocre mais rongé par l'ambition, pétainiste très enthousiaste, qui tente de tracer son destin au sein du gouvernement de Vichy au lendemain de l'armistice de 1940. Notre salut aborde l'horreur banale de la collaboration, et sous prétexte de faire un film historique, évoque frontalement notre présent.

L'avis de la rédaction Points forts Un regard neuf et intransigeant sur la collaboration, avec un parallèle à notre présent malin.

Des choix de mise en scène et d'écriture forts et surprenants.

Swann Arlaud est brillant dans le rôle de ce collabo opportuniste. Points faibles Des lenteurs et une distance déstabilisante, qui peut rendre difficile l'accès au film au début.

Si le long-métrage revient sur un épisode de l'Histoire française maintes fois rabâché par la fiction, Emmanuel Marre réussit tout de même l'exploit de le traiter avec modernité et invention. Avec une approche audacieuse rappelant les codes du documentaire, un humour grinçant et l'usage d'une esthétique très moderne (des séquences historiques sont par exemple accompagnées des chansons Live is life ou Popcorn, les dialogues sont écrits avec un langage actuel,...), Notre salut dépoussière totalement le genre très académique et codifié du film historique.

Et c'est loin d'être une posture simplement formelle, puisque cela sert totalement le propos du long-métrage : montrer que la pente très glissante du collaborationniste (en zone libre, personne ne croit, au départ, à l'ingérence allemande future) et la simplicité avec laquelle l'arrivisme peut faire sombrer dans l'horreur la plus totale. En parlant de notre passé, Emmanuel Marre met en garde sur notre présent, et s'inquiète de notre avenir. Notre salut est porté par Swann Arlaud (Anatomie d'une chute, Petit Paysan), excellent dans ce portrait d'un homme pétri d'ambitions, mais opportunité, mou et médiocre. Un film étonnant et percutant.