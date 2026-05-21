The Man I Love : Rami Malek a bouleversé le public de Cannes avec ce film sur les années sida à New York

Rami Malek incarne un acteur dans ses dernières semaines avant de succomber à la maladie dans le New-York des années 1980.

De grosses larmes ont été versées sur la Croisette ce mercredi 20 mai 2026. Le Festival de Cannes a poursuivi la compétition pour la Palme d'or avec The Man I Love, drame historique réalisé par Ira Sachs (déjà sélectionné en Frankie). Le cinéaste américain se penche ici sur la fin des années 1980, meurtrie par le sida, à New York, à travers le portrait d'un artiste, quelques mois après que la maladie ne l'emporte.

Dans le détail, Rami Malek incarne le comédien et chanteur Jimmy Georges (Rami Malek), artiste de la scène théâtrale expérimentale. Malgré la maladie, Jimmy veut monter un nouveau projet, et reste tiraillé entre deux hommes : Dennis, un garçon introverti qui veille sur lui avec une loyauté sans faille (Tom Sturridge), et Vincent, un jeune homme qui vient de s'installer dans son immeuble. Le long-métrage a séduit la critique et les spectateurs lors de sa projection cannoise, accueilli par des applaudissements nourris. Dans les conversations, Rami Malek est même évoqué comme l'un des concurrents sérieux pour le prix d'interprétation masculine 2026.

Notre avis sur The Man I Love

Sans jamais évoquer le nom de la maladie qui ronge son protagoniste, The Man I Love peint le portrait d'un artiste solaire, dont le désir de vivre irradie tout (et tout le monde) sur son passage. Ira Sachs signe un tendre portrait de la scène queer des années 1980, avec un Rami Malek dans l'un de ses meilleurs rôles, un artiste qui veut coûte que coûte continuer à vivre et refuse de se voir mourir malgré ses troubles cognitifs ou le regard de ses proches, qui doivent se préparer à son départ. Tom Sturridge est lui aussi bouleversant dans la peau de son fidèle compagnon, incroyable de douceur et de retenue, qui voit l'homme qu'il aime progressivement mourir devant lui.

En revanche, le film reste plutôt inégal : servi par de très belles scènes ponctuelles (l'interprétation de Malek sur la chanson "What Have They Done to My Song, Ma" de Mélanie, ou la colère finale explosive d'un Sturridge, incroyable de douceur et de retenue durant tout le film), The Man I Love se révèle finalement assez inégal et anecdotique narrativement. Ce drame ne dépasse jamais la peinture figée d'un moment suspendu, et peine à impliquer émotionnellement le spectateur par son manque d'intrigue ou de rebondissements. Personnellement, il nous en faut plus pour prétendre à la Palme d'or.