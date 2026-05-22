Coward : une émouvante romance queer en pleine Première Guerre mondiale

Le cinéaste belge Lukas Dhont filme deux soldats qui tombent amoureux sur le front. Le film est présenté en compétition pour la Palme d'or au Festival de Cannes 2026.

Cette édition du Festival de Cannes est exceptionnel sur de nombreux plans. Mais particulièrement sur sa représentation des personnes LGBT : on compte 22 films pouvant prétendre remporter la Queer Palm (un prix parallèle récompensant un film pour la manière dont il traite les thématiques LGBTQ+), un record depuis la création de la récompense en 2010. Sept d'entre eux sont d'ailleurs en compétition pour la Palme d'or.

Parmi eux, on compte Coward, drame historique présenté le 21 mai 2026, deux jours avant la clôture du Festival de Cannes. Il s'agit de la dernière réalisation de Lukas Dhont, cinéaste qui s'est illustré avec ses oeuvres mettant en scène des personnages queers par le passé, comme Girl et Close (qui avait remporté le Grand prix en 2022). Pour son troisième long-métrage, réalisateur et scénariste belge de 34 ans s'essaie au film historique en plongeant son intrigue dans les tranchées de la Première Guerre mondiale.

De quoi parle Coward ?

L'intrigue de Coward se concentre sur Pierre, un jeune fermier belge qui arrive sur le front "la fleur au fusil". Mais rapidement, l'horreur de la guerre va venir atténuer sa ferveur. Il rencontre toutefois Francis, un jeune soldat qui décide de monter un spectacle de revue pour divertir les soldats et participer à l'effort de guerre. Pierre est aussi introverti que Francis est extraverti, mais les deux jeunes hommes vont nouer une relation forte sur ce terrain de guerre. Au casting, deux visages inconnus/méconnus du public français : Emmanuel Macchia, qui trouve ici son premier rôle, et Valentin Campagne, qui a déjà fait des apparitions auparavant dans La venue de l'avenir et Dossier 137, deux films sélectionnés au Festival de Cannes l'an dernier.

Notre avis sur Coward

Coward se révèle être une émouvante histoire d'amour. Le récit ne révolutionne rien en matière de scénario et Lukas Dhont reste dans les sentiers balisés de ses thématiques habituelles (l'acceptation de soi, la masculinité,...), tout en s'interrogeant sur la "lâcheté" de l'époque : au fond, qu'est-ce qui est le pire, entre déserter le combat ou cacher ce que l'on est ? Le long-métrage réussit tout de même à émouvoir grâce à ses deux interprètes, d'une vulnérabilité et d'une justesse folle. D'un point de vue de la mise en scène, Coward dénote des films de guerre habituels par ses scènes de liesse et de spectacles euphorisants qui réveillent un film autrement sage et qui manque un poil d'envergure pour prétendre à une Palme d'or. Mais un prix d'interprétation conjoint pour les deux acteurs principaux ne serait en tout cas pas volée. Le palmarès du 79e Festival de Cannes est révélé ce samedi 23 mai 2026.