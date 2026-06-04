Le public en a-t-il marre de Star Wars ? Ce que la sortie de "The Mandalorian et Grogu" révèle

Cela faisait six ans qu'aucun film "Star Wars" n'était plus sorti au cinéma. Mais la franchise qui faisait déplacer les foules jadis semble avoir du plomb dans l'aile.

Pendant longtemps, Star Wars représentait l'une des franchises majeures hollywoodiennes. Vénérée par ses fans, elle avait même poussé Disney à racheter Lucasfilm en 2012, pour environ 4 milliards de dollars, afin de développer davantage l'univers. Le résultat a tout de suite été visible : lancement d'une nouvelle trilogie, production de séries pour Disney+, développement du thème dans les parcs d'attraction... Star Wars n'a jamais été aussi présent que ces 15 dernières années.

Cela faisait pourtant plus de 6 années qu'aucun film Star Wars n'était sorti au cinéma. The Mandalorian & Grogu, dérivé de la série lancée en 2019, est donc venu relancer un rendez-vous plébiscité par les fans. Le long-métrage a réalisé un démarrage à 81 millions de dollars pour son lancement (du 22 au 24 mai selon les chiffres de Box Office Mojo) et a pris la tête du box-office américain, signe que la franchise compte encore son lot de fans. Mais il n'y pourtant pas de quoi se réjouir.

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Si ce chiffre est loin d'être honteux, c'est pourtant un coup dur. The Mandalorian & Grogu réalise le plus mauvais démarrage de la franchise depuis le rachat de Lucasfilm par Disney, et le septième démarrage de l'histoire de la franchise. Il fait moins que le film Solo, qui était pourtant considéré comme un gros flop à l'époque de sa sortie (démarrage à 84 millions de dollars en 2018), et à peine mieux que L'attaque des clones (80 millions, en 2002 mais sur un nombre de copies plus réduit).

The Mandalorian & Grogu a surtout perdu 69% de ses spectateurs en France lors de sa seconde semaine. En France, seuls 670 000 personnes ont vu le film en douze jours, très loin des 2,4 millions de L'ascension de Skywalker, dernier film de la franchise à être sorti au cinéma. Il a généré pour l'instant 246,6 millions de dollars à l'échelle mondiale et devient l'épisode de la saga le moins rentable. C'est toujours moins que Solo : A Star Wars Story, qui faisait autour de 350 millions au même moment.

Une fatigue de Star Wars ?

Mais comment s'expliquer cette chute du box-office ? D'abord, on peut imaginer que The Mandalorian & Grogu est principalement adressé aux fans purs et durs qui ont vu la série de Disney+. Les spectateurs qui n'ont pas suivi les nouvelles sorties streaming de la licence ont pu bouder le long-métrage, en imaginant qu'il n'est pas nécessairement accessible à qui ne connaît pas le personnage incarné par Pedro Pascal ou Bébé Yoda. L'avalanche de sorties en streaming autour de la franchise Star Wars, qui perdait alors son caractère évènementiel, a pu engendrer une certaine fatigue des fans.

Le contexte global de l'industrie cinématographique peut également expliquer la baisse du nombre d'entrées, comme le calendrier des sorties. Avec l'essor du streaming et de la consommation à domicile, les films arrivent en streaming souvent très peu de temps après leur sortie aux Etats-Unis, ce qui n'encourage pas le public à se rendre au cinéma. Les revenus du box-office américain restent très loin du niveau pré-pandémie de Covid-19, dont a bénéficié Solo.

Notons tout de même qu'il ne peut pas s'agir de la seule explication, puisque des films continuent de cartonner au cinéma, comme on pu le prouver Oppenheimer ou Barbie. La question est donc de savoir comment se maintiendra le film avant de savoir si le désamour de Star Wars est réel ou si un nouvel espoir est permis.