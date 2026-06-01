Le film français le plus attendu de 2027 sur les rails : le tournage a enfin commencé

L'un des films événements de l'année prochaine débute enfin ses captations ce lundi 1er juin. Un an avant sa sortie, il fait déjà beaucoup parler de lui.

De nombreux tournages débutent chaque jour en France, avec plus de 6570 jours de tournage rien qu'à Paris en 2025 (selon les chiffres partagés par la mairie de la capitale). Mais ce lundi 1er juin, c'est la captation de l'un des longs-métrages les plus attendus de l'année 2027 qui a débuté en France : celui du biopic Johnny, réalisé par Cédric Jimenez.

Quelques chanceux vont peut-être avoir la chance d'apercevoir ce lundi 1er juin le comédien Benjamin Voisin (Illusions perdues, L'étranger) dans le costume du Taulier. L'acteur de 29 ans a remplacé Raphaël Quenard pour jouer Jean-Philippe Smet, plus connu du grand public sous le nom de Johnny Hallyday.

De premières images très convaincantes de sa transformation physique avaient été publiées dans les colonnes de Paris-Match le 6 mai, de quoi enthousiasmer davantage les fans. C'est également le comédien qui chantera ses scènes de concerts, sa voix étant ensuite mixée à celle de Johnny Hallyday. Le comédien a d'ailleurs pris des cours de chant, de danse et de guitare pendant plusieurs mois pour être le plus performant possible.

© David Niviere/SIPA (publiée le 29/05/2026)

Le long-métrage Johnny vise à retracer la vie du chanteur sur une partie très précise de sa vie, de ses débuts jusqu'aux concerts donnés pour ses 50 ans au Parc des Princes, en 1993. On verra donc Johnny Hallyday à travers trois époques et trois collaborations : les années 1960 avec notamment Sylvie Vartan, les années 70 avec Nanette Workman, et les années 80 avec Michel Berger et sa romance avec Nathalie Baye.

Si Benjamin Voisin a été choisi pour jouer Johnny Hallyday, il sera accompagné de Nina Meurisse (César de la meilleure actrice dans un second rôle pour L'histoire de Souleymane) en Nathalie Baye, Noée Abita (Slalom) en Sylvie Vartan, Marie Colomb (Culte) en Nanette Workman, William Lebghil (Soda, Première année) en Michel Berger, mais aussi Laura Smet, fille du Taulier à la ville, qui jouera ici sa grand-mère, Huguette Clerc.

Lorsque Linternaute a interrogé le superviseur musical du film Johnny, Pierre-Marie Dru, lors du Festival de Cannes, ce dernier s'est gardé de trop en dire sur le biopic. "Ce que je commence à apercevoir me rend très enthousiaste", a-t-il simplement déclaré. Pour voir le résultat, il faudra cependant attendre la date de sortie du long-métrage : initialement annoncé pour une sortie le 8 décembre 2027, le producteur Hugo Sélignac a ensuite annoncé au micro de Paris-Match que le film serait désormais prévu "au premier semestre 2027".