"Nous n'aurions jamais pu faire Toy Story sans la technologie" : Pete Docter et Lindsey Collins reviennent sur les défis de Pixar

A l'occasion de la sortie de "Toy Story 5", nous avons rencontré Lindsey Collins, productrice du film, et Pete Docter, directeur créatif de Pixar, pour discuter des enjeux de la franchise et du studio d'animation.

La sortie d'un nouveau film Pixar est toujours un rendez-vous. Depuis sa création le 3 février 1986, le studio d'animation s'est imposé comme un incontournable du secteur audiovisuel grâce à des films d'une intelligence émotionnelle rare (Là-haut, Le Monde de Nemo, Coco, Wall-E, Vice-Versa), et des franchises à succès qui réunissent petits et grands (Toy Story, Cars, Les Indestructibles). Le studio s'est construit une solide réputation, montrant que l'on peut apprécier des films d'animation à tous les âges !

Le 17 juin 2026, Pixar dévoile la dernière co-réalisation d'Andrew Stanton (Le Monde de Nemo, Wall-E) et Kenna Harris, suite de la franchise la plus longue du studio : Toy Story 5. Woody et Buzz laissent désormais la place à Jessie, cheffe de la bande de jouets de Bonnie, qui doit faire face à un rival de taille dans le cœur de la fillette : la technologie, et plus particulièrement une tablette, Lilypad.

Deux jours avant la sortie de Toy Story 5, Linternaute a rencontré Lindsey Collins, productrice du long-métrage, et Pete Docter, directeur créatif des studios d'animation Pixar (qui a également réalisé Monstres et Cie, Là-haut, Vice-versa et Soul et co-écrit les deux premiers épisodes de Toy Story). Nous avons échangé sur l'héritage de cette franchise à la longévité exceptionnelle, mais surtout sur la manière dont Pixar réfléchit à sa stratégie de production dans un monde qui a bien changé depuis son premier long-métrage d'animation, il y a 30 ans.

"Interview Toy Story 5"

Linternaute : Pour commencer, revenons sur l'origine de ce nouveau film. Comment Toy Story 5 est-il né ?

Pete Docter, directeur créatif de Pixar - Nous avions demandé à Andrew Stanton [réalisateur du film, ndlr], qui avait écrit sur tous les précédents films, de réfléchir à des idées, sans aucune promesse qu'elles déboucheraient sur quoi que ce soit. Il nous a proposé plusieurs pistes, notamment quelque chose autour du personnage de Jessie. Bien sûr, nous l'avions découverte dans Toy Story 2. C'est un personnage formidable, très divertissant, mais qui porte aussi des traumatismes, de la profondeur, des choses qui méritaient d'être explorées. Il avait également l'idée de la technologie. Nous avions un peu joué avec ce thème dans Toy Story 4, mais cela ne trouvait pas sa place dans l'histoire. Or, c'est un sujet énorme. Avec ces deux éléments réunis, nous étions convaincus.

Lindsey Collins, productrice - Et il voulait aussi cinquante Buzz l'Éclair ! Les deux premières idées nous semblaient déjà très fortes, mais on s'est demandé : "Et les cinquante Buzz alors ?" C'était dans la toute première version du scénario et c'était hilarant.

"Nous traversons ensemble les mêmes problématiques que les jouets" (Lindsey Collins, productrice)

Toy Story donne l'impression de suivre son public à travers les différentes étapes de sa vie : ceux qui étaient enfants, comme Andy à la sortie du premier film, sont peut-être devenus des parents qui se préoccupent de la question des écrans. Est-ce quelque chose dont vous aviez conscience en développant la franchise ?

Lindsey Collins - Je ne pense pas que nous avions imaginé au départ que cela fonctionnerait comme une grande saga qui s'étendrait sur trente ans.

Pete Docter - Et pour être transparent, nous ne pensions même pas faire un Toy Story 2. L'objectif était d'abord de réussir le premier.

© Photo courtesy of Pixar. © 2026 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

Lindsey Collins - Ce n'était pas une stratégie consciente, on ne s'est pas demandé : "Comment parler à toutes les générations ?". Ce qui est spécial avec cette histoire, c'est qu'elle se déroule sur le temps long, elle laisse le temps s'écouler. Quand nous retrouvons les jouets, même après sept ans [le temps entre la sortie de l'épisode 4 et l'épisode 5, ndlr], nous avons l'impression qu'ils vivent dans le même monde que nous. Ils ne sont pas restés bloqués en 1996 ou à une autre époque. C'est là toute la force de la franchise. À chaque retour, le public se reconnecte à eux d'une manière différente, mais nous traversons ensemble les mêmes problématiques que les jouets.

Les enfants d'aujourd'hui grandissent avec TikTok, les reels, les contenus courts, qui sont de nouveaux concurrents pour leur attention. Est-ce que cela a changé votre manière de penser le storytelling de vos films pour les jeunes publics ?

Pete Docter - C'est un défi. Andrew Stanton dit toujours : "Faites en sorte que je m'intéresse à l'histoire". C'est le point de départ. Personne ne va écouter si l'on ne se sent pas concerné, qu'il s'agisse d'un format court ou long. Nous nous sommes souvent demandé si nous devions adapter notre direction en tant que studio. Mais les récits longs existent depuis très longtemps. Les gens racontaient déjà des histoires d'une heure et demie autour du feu de camp dans la Grèce antique et à bien d'autres époques. Même si les choses évoluent très vite, j'ai du mal à croire que ce type de récit disparaisse complètement dans trois ans.

Lindsey Collins - Et nous adorons tous les courts-métrages et les histoires courtes. D'ailleurs, Pixar est né avec les courts-métrages. Nous apprécions énormément les récits courts, mais nous sommes peut-être encore plus admiratif de cette capacité à raconter une histoire qui vous captive pendant une heure et demie. C'est difficile, mais nous aimons ce défi.

Est-ce que cette problématique influence aussi la production, notamment en matière de rythme ou de structure narrative ?

Pete Docter - Oui. Si vous regardez nos films récents et ceux du début des années 2000, vous remarquerez des différences subtiles dans le rythme, le montage ou le langage de la caméra. À l'époque, nous étions plus conservateurs. Je n'irai pas dans le détail, mais je me souviens notamment de certaines séquences dans Monstres & Cie qui passaient complètement au-dessus de la tête du public parce que les spectateurs n'étaient pas aussi habitués qu'aujourd'hui à certains codes cinématographiques. Nous pouvons désormais pousser davantage les choses. On peut couper une scène, aller ailleurs, puis revenir en arrière, et le public suit sans difficulté. Ce n'était pas aussi évident à l'époque.

Lindsey Collins - Je pense aussi que les cinéastes eux-mêmes évoluent. Andrew a réalisé de nombreux films, et aujourd'hui il aime construire deux, voire trois intrigues parallèles qui s'entrecroisent avant de converger. Cette sophistication narrative, cette maturité, il ne l'avait probablement pas encore à l'époque du Monde de Nemo. Une partie de cette évolution vient aussi du fait que les réalisateurs grandissent eux aussi dans leur métier.

© Pixar

Toy Story est désormais une franchise vieille de trente ans. Comment faites-vous pour rester pertinents auprès du public historique tout en séduisant une nouvelle génération, sans tomber dans la répétition ou la fatigue de la franchise ?

Pete Docter - C'est vraiment notre préoccupation numéro un (rires).

Lindsey Collins - C'est tout l'objectif ! (rires)

Pete Docter - Très souvent, en travaillant sur le film, nous nous disions : "Ah, mais ça, on l'a déjà fait dans Toy Story 3", ou "C'est trop proche de ce personnage dans Toy Story 4." Cela devient de plus en plus difficile.

Lindsey Collins - Mais l'un des grands avantages de ce film, c'est que nous avons eu un.e co-réalisateur.trice, Kenna Harris, qui a 30 ans et qui abordait toute cette franchise comme un.e fan. Le premier film qu'iel a vu au cinéma était Toy Story 2. Iel adorait Jessie et s'était inventé toute une histoire sur son passé lorsqu'iel était enfant. Par exemple, iel imaginait que Jessie venait d'une ferme. Un jour, iel nous a dit : "Est-ce qu'on ne pourrait pas simplement mettre Jessie dans une ferme, sur un cheval ?" Cette énergie se retrouve merveilleusement dans le film et permet d'apporter un regard neuf sur ces personnages. Même l'idée que Woody soit chauve vient de jeunes storyboarders d'une vingtaine d'années...

Pete Docter - ... qui se moquaient secrètement de moi.

Lindsey Collins - Ils trouvaient ça hilarant. Il y a vraiment une infusion de la génération suivante dans ce film, et je pense que cela se ressent.

Pour apporter un regard neuf.

Lindsey Collins - Exactement.

"Le box-office montre que le public aime aussi retrouver des personnages qu'il connaît déjà" (Pete Docter, directeur créatif de Pixar)

Comment trouvez-vous aujourd'hui l'équilibre entre suites et films originaux ? Est-ce que cet équilibre évolue à cause du streaming et du public ?

Pete Docter - Oui, cela évolue. Si vous demandez aux gens, ils vous répondront souvent qu'ils veulent plus de films originaux. Mais le box-office montre que le public aime aussi retrouver des personnages qu'il connaît déjà déjà. Nous essayons donc de trouver un équilibre, à la fois pour le public et pour nous-mêmes : faire ce que nous avons envie de faire tout en répondant à ce que les spectateurs ont envie de voir.

Lindsey Collins - Je pense aussi que ce qui nous aide énormément - et Toy Story en est l'exemple parfait -, c'est le temps. Nous ne produisons pas les suites les unes après les autres. Comme les jouets, nous laissons le temps passer. Et cela apporte quelque chose de précieux. Le public est heureux de retourner dans un univers qu'il n'a pas visité depuis longtemps. Cela crée de l'attente. Nous ne cherchons donc pas à sortir des suites à toute vitesse. Il faut d'abord avoir une histoire. D'ailleurs, faire une suite est souvent plus difficile qu'inventer un film original, parce qu'il faut trouver une raison valable de revenir. Et puis il faut laisser passer du temps. Nous avons appris que le public est prêt à attendre.

"Si l'IA permet à l'art de mieux s'exprimer, à mettre à l'écran plus rapidement, alors nous y sommes favorables. Mais si ce n'est pas le cas, cela ne nous intéresse pas particulièrement" (Lindsey Collins, productrice)

Le film parle de technologie et des défis que cela pose chez les enfants. Dans l'animation, il y a aujourd'hui l'intelligence artificielle qui est l'un des sujets de conversation majeur. La voyez-vous comme un outil créatif pour les animateurs et les cinéastes, ou comme une menace potentielle pour la créativité ?

Lindsey Collins - Je pense que c'est les deux.

Pete Docter - Ce qui est intéressant dans le film, c'est que la technologie devient une métaphore. Le sujet dépasse largement la simple opposition entre jouets et technologie.

Lindsey Collins - La beauté réside dans l'équilibre. Nous abordons l'IA comme nous avons toujours abordé la technologie chez Pixar, qui est une entreprise technologique depuis ses débuts. Si elle permet à l'art de mieux s'exprimer, si elle aide à mettre les idées à l'écran plus rapidement ou à faire davantage de choses, alors nous y sommes favorables. Mais si ce n'est pas le cas, alors cela ne nous intéresse pas particulièrement. C'est la même philosophie que nous appliquons depuis le premier jour.

Dans le film, la technologie n'est pas le méchant...

Lindsey Collins - Non. C'est plus nuancé que cela.

Pete Docter - Nous n'aurions jamais pu faire Toy Story 1 sans technologie. Ni Toy Story 5.