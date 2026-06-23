"Ce n'était pas aussi évident à l'époque" : notre manière de regarder des dessins animés a changé selon Pete Docter (Pixar)

En interview avec Linternaute, le directeur créatif des studios Pixar analyse la manière dont les contenus courts consommés par le public ont pu modifier les habitudes de visionnage.

Les écrans sont une problématique très contemporaine, et Pixar l'a bien compris. Le 17 juin 2026, les studios d'animation ont sorti Toy Story 5, nouvel épisode de la franchise de mettant en scène des jouets, qui se retrouvent à devoir faire face à un nouveau concurrent pour l'attention de leur enfant : les écrans, et plus particulièrement une tablette ! Une manière maline d'ausculter notre rapport à l'écran et la façon dont ça change notre imagination et notre façon de communiquer avec le monde.

De nombreuses études s'interrogent sur l'impact des écrans sur le développement cérébral et cognitif des plus jeunes, avec un avertissement qui revient régulièrement : pas d'écran avant 3 ans. Mais même lorsque cette recommandation est suivie, force est de constater que les enfants et les adultes ont de nouvelles façons de consommer les contenus vidéos, avec des formats toujours plus courts (TikTok, les Reels, les Shorts...) qui influent sur notre capacité de concentration.

Dans ce contexte où l'on préfère souvent scroller des centaines de contenus courts que de rester concentrés devant un film, comment est-ce qu'un studio d'animation comme Pixar adapte sa façon de raconter des histoires ?

© Photo courtesy of Pixar. © 2026 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

"C'est un défi", reconnaît Pete Docter, directeur créatif des studios d'animation Pixar, lorsqu'on lui pose la question avant la sortie de Toy Story 5. Pixar s'est d'ailleurs construit d'abord avec des courts-métrages (disponibles sur Disney+) avant de se lancer dans le long-métrage avec le premier épisode de Toy Story, en 1995.

Pour lui, et pour le co-réalisateur de Toy Story 5, Andrew Stanton, l'objectif est de faire en sorte que l'on s'intéresse à l'histoire. "Personne ne va écouter si l'on ne se sent pas concerné, qu'il s'agisse d'un format court ou long. Nous nous sommes souvent demandé si nous devions adapter notre direction en tant que studio. Mais les récits longs existent depuis très longtemps. Même si les choses évoluent très vite, j'ai du mal à croire que ce type de récit disparaisse complètement dans trois ans"

Et cette nouvelle problématique influence aussi la production des dessins animés Pixar. "Si vous regardez nos films récents et ceux du début des années 2000, vous remarquerez des différences subtiles dans le rythme, le montage ou le langage de la caméra". Mais Pete Docter estime également que le public a également acquis la capacité de comprendre des techniques de narration plus ambitieuses, par rapport à il y a une trentaine d'années.

"Je n'irai pas dans le détail, mais je me souviens notamment de certaines séquences dans Monstres & Cie qui passaient complètement au-dessus de la tête du public parce que les spectateurs n'étaient pas aussi habitués qu'aujourd'hui à certains codes cinématographiques. Nous pouvons désormais pousser davantage les choses. On peut couper une scène, aller ailleurs, puis revenir en arrière, et le public suit sans difficulté. Ce n'était pas aussi évident à l'époque."