Robert Guédiguian : "La jeunesse d'aujourd'hui doit inventer quelque chose, reprendre ce monde à bras le corps" (Interview)

Le réalisateur Robert Guédiguian s'est confié à Linternaute sur son dernier film, "Une femme d'aujourd'hui", en salles ce mercredi 21 octobre.

Pour son 25e film, le réalisateur Robert Guédiguian décide d'ausculter la jeunesse et de dresser le portrait d'une trentenaire de notre époque. Une femme d'aujourd'hui, en salles ce mercredi 21 octobre 2021, suit le parcours de Juliette (Marilou Aussilloux), une femme de 30 ans qui occupe un poste prestigieux dans la finance, une belle maison dans laquelle elle habite seule, et une vie ponctuée de voyages et de rencontres amoureuses au gré de ses envies. Tout s'effondre lorsqu'elle est agressée par l'un de ses collègues. En perte de repères, elle va alors chercher un nouveau sens à sa vie, et surtout sa véritable place dans ce monde.

Robert Guédiguian réunit de nouveau ses acteurs fétiches (Jean-Pierre Darroussin, Ariane Ascaride, Gérard Meylan) pour un film éminemment politique qui ausculte les maux qui rongent notre société. Le 12 octobre dernier, Linternaute a échangé avec lui pour parler des nombreuses thématiques de ce long-métrage, de sa vision du monde et de son propre travail.

Pourquoi vous aviez décidé de faire un film sur une femme d'aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous intéressait dans ce projet, ce portrait de femme ?

Robert Guédiguian : Avant l'écriture de chaque film, je me pose des questions et je bavarde avec mon co-scénariste des thèmes qu'il faudrait traiter. Parler d'une femme d'aujourd'hui me semblait évident dans la mesure où la question des rapports et de l'inégalité entre les hommes et les femmes est cruciale. C'est un sujet depuis très, très longtemps, mais il a pris un tour très particulier depuis une décennie. Et bien sûr, travailler aussi la question coloniale, et à travers, poser la question de l'immigration et du racisme, qui est une question, là aussi, centrale dans la société aujourd'hui. C'est parti comme ça, avec l'envie d'essayer de raconter le mieux possible la société contemporaine afin qu'on la comprenne puis qu'on la reprenne un petit peu en main, qu'elle ne se précipite pas dans les bras des forces d'extrême droite. Ce qui se passe dans toute l'Europe en ce moment : nous sommes, nous aussi, menacés par ça.

Mais notre travail de cinéaste est aussi d'essayer de faire des films qui racontent des histoires. Là, on parle de manière théorique, mais il faut parler de ces sujets à travers de l'incarnation des personnages : qu'on montre comment les gens vivent tous les jours, qu'on montre leurs problèmes, leurs questions, etc. Il faut toujours raconter une histoire singulière pour parler de l'histoire avec un grand H.

© Agat Films_Bibi Film_Arte France Cinema

Est-ce que vous avez ressenti des difficultés à écrire le scénario et à capter cette génération de femmes trentenaires ?

Robert Guédiguian : Non. Je crois que j'ai toujours été un type très curieux de tout. Le propre des créateurs, c'est de pouvoir parler à la place des autres, en quelques sorte. Je raconte une jeune femme aujourd'hui, et effectivement, je ne suis pas une jeune femme aujourd'hui, mais je peux raconter très bien une jeune femme aujourd'hui. C'est le propre de l'art de raconter des histoires que les artistes n'ont pas eux-mêmes vécues. S'il fallait être plombier pour raconter des histoires de plombier, avocat pour raconter des histoires d'avocat, ou cow-boy pour raconter des histoires de cow-boy, il n'y aurait plus de films, plus de littérature, plus d'action collective, plus de politique. C'est la fin du monde. Si on ne sait pas ce que vit l'autre, ce serait tout à fait terrifiant.

Vous avez sentiment comprendre la jeunesse d'aujourd'hui et leurs combats ?

Robert Guédiguian : Oui, bien sûr. Il ne faut jamais mélanger ressentir et comprendre. Evidemment, je ne peux pas ressentir les mêmes choses, mais comprendre ? Certainement. Si j'avais 18 ans aujourd'hui, bien sûr que le climat, ça m'angoisserait. Bien sûr que la guerre, ça m'angoisserait. Bien sûr que l'intelligence artificielle, ça m'angoisserait. La jeunesse d'aujourd'hui doit inventer quelque chose, reprendre ce monde à bras le corps. Je comprends qu'elle soit inquiète. Nous, on avait quand même quelques lumières, quelques phares possibles.

Vous dites dans le dossier de presse du film "Les femmes bien plus que les hommes incarnent actuellement la totalité et la complexité des problématiques qui affectent notre société ". Vous pouvez expliciter ?

Robert Guédiguian : Si j'avais fait un film sur un jeune homme aujourd'hui, il aurait manqué la problématique de la femme. Alors que la femme incarne aussi d'autres problèmes. Par exemple, la domination capitaliste : une femme peut être salariée et victime comme un salarié. Elle peut être d'origine étrangère. Elle incarne effectivement toutes les problématiques : l'intégration, le salariat, l'exploitation, et aussi la question de l'inégalité très forte entre les hommes et les femmes.

"Le viol est le pire acte que puisse accomplir l'être humain, c'est nier l'humanité de l'autre" - Robert Guédiguian

La vie de Juliette bascule le jour où elle est victime d'un viol. Pourquoi vous avez décidé que ce serait ce crime qui serait le déclencheur de l'histoire votre héroïne ?

Robert Guédiguian : Parce que le viol est le pire acte que puisse accomplir l'être humain. Dans un génocide, on viole tout le monde. Et dans des cas particuliers, le viol, c'est nier l'humanité. C'est la chose la plus infâme qui existe, c'est nier l'humanité de l'autre, c'est considérer que l'autre n'est pas un être humain. C'est une puissance maléfique qu'aucun autre acte n'atteint. Au début du film, j'ai un personnage qui a l'air d'aller aussi bien que ça, une société qui a l'air de bien se porter... Je dis bien qu'elle a l'air ! Et qui est minée, effectivement, par des viols en permanence. Parce qu'il y a des viols tous les jours, comme chacun sait aujourd'hui. C'est une chose qu'il faut quand même analyser.

© Agat Films_Bibi Film_Arte France Cinema

Comment vous êtes vous renseigné et quelles questions vous vous êtes posé sur la manière de représenter ce viol, qui est toujours une question épineuse de représentation dans le cinéma ?

Robert Guédiguian : Je me suis posé la question de diverses manières. D'abord, comment le filmer ? J'avais déjà filmé des scènes de violence très très forte dans L'armée du crime. Là, il fallait filmer essentiellement, presque entièrement, le regard de cette fille qui est agressée à ce moment-là. Tout son effroi, sa douleur, tous les sentiments qui la traversent, y compris la sidération, pour montrer la totalité d'un viol. Parce que le viol, ce n'est pas qu'une atteinte au corps : c'est une atteinte à l'âme, c'est la négation de l'être. Et quoi de mieux que le regard pour exprimer l'âme ? J'admire beaucoup Marilou [Aussilloux, actrice principale du film, ndlr] pour ça. Elle a fait preuve d'un talent d'actrice formidable.

Pour son cheminement (la difficulté à oublier, la difficulté de parler, la difficulté de ce qu'on peut ressentir des années plus tard...), j'ai simplement beaucoup lu . J'ai lu, j'ai entendu des témoignages. Pas spécifiquement pour le film, d'ailleurs, je les avais entendus, parce que je suis surinformé sur tout : je lis tout, je vois tout, je regarde toutes les télés y compris les plus mauvaises, y compris les méchantes télés, je lis tous les journaux, je suis sur Internet, sur les réseaux sociaux... Et puis il y a aussi des témoignages directs, d'amies. J'ai beaucoup d'amies à qui c'est arrivé. Beaucoup trop.

"Il faut passer au-delà de toutes ces censures, y compris de nos auto-censures pour faire de l'art" - Robert Guédiguian

Est-ce que vous aviez des craintes ou des difficultés particulières avant d'aborder cette scène ?

Robert Guédiguian : Non, non, non.J'ai fait une vingtaine d'avant-première, et personne n'a jamais dit qu'il y avait une maladresse, ou une oubli... C'est-à-dire que tout le monde trouve ça juste. Je suis très content de ça. Au fond, je n'avais pas peur, mais je n'avais pas peur parce que... Là aussi, je vais vous citer une phrase de Cassavetes, qui dit : "il ne faut avoir peur de rien ni de personne pour faire du cinéma". Et c'est un peu mon cas, je n'ai peur de rien, je suis d'une sincérité totale depuis 40 ans. Qui m'aime me suive, qui a envie de discuter avec moi discute, mais mon travail, c'est d'être le plus sincère possible, surtout sans avoir peur de rien. On est dans une époque où les gens refoulent les choses, il y a une auto-censure très forte. Énormément de jeunes cinéastes se disent : "Je ne vais pas parler de ça parce qu'on va me taper dessus" ou "Je ne vais pas parler de ça parce que je n'ai pas trouvé le financement." Et, c'est quelque chose de très très grave. Il faut passer au-delà de toutes ces censures, y compris de nos auto-censures pour faire de l'art.

© Agat Films_Bibi Film_Arte France Cinema

Ce film parle aussi de l'histoire de l'Algérie colonisée et les traces que ça a laissées des décennies plus tard, sûrement même des générations plus tard. Pourquoi est-ce que vous avez choisi, pour ce film spécifiquement, de vous emparer de ce sujet ?

Robert Guédiguian : C'était la deuxième question extrêmement présente en ce moment, à travers les idées évidemment de racisme, d'immigration, etc. Sur ces questions, pour nous en France, le rapport à l'Algérie est quelque chose d'extrêmement important et un peu exemplaire, puisqu'on a quand même colonisé ce peuple pendant 150 ans,. Aujourd'hui il y en a encore qui parlent de manière éhonté des bienfaits de la colonisation et qui opposent parfois de considérer comme non-français des gens de deuxième ou troisième génération d'origine algérienne... On est dans l'abomination ! Les peuples se sont toujours mélangés ! Depuis la nuit des temps, les peuples immigrent, et c'est inévitable, ils vont dans l'endroit à côté où la terre est meilleure, et pourquoi pas ? C'est une logique implacable. J'ai des amis d'enfance, qui sont eux-mêmes nés en France, leur père était algérien, et maintenant ils ont des petits-fils, qui sont Français depuis trois générations, et qui subissent des insultes dans la rue ! Ça fait trois générations qu'ils vivent en France ! On ne sait plus quoi faire contre ça... C'est comme ce que je disais sur le viol, il y a quelque chose, pour moi, de l'ordre de l'inhumanité. J'en ai assez d'en entendre parler sous l'angle de "l'économie, et la dette, et l'argent, etc." Non, non, non. Je ne veux pas rigoler avec ça. Ça s'appelle de l'inhumanité. Il n'y a pas d'autre mot.

"Dans la guerre, il n'y a pas de vainqueurs, il n'y a que des victimes des deux côtés" - Robert Guédiguian

Le personnage de Jean-Pierre Daroussin est très déstabilisant, quelle était votre volonté et votre approche avec ce personnage ?

Robert Guédiguian : Il a joué magnifiquement, c'est un grand ami, je l'aime beaucoup. Et dès les premières scènes, quand on regarde attentivement, même s'il a l'air très bienveillant, rassurant, on sent bien dans son jeu qu'il y a un petit truc qui n'est pas clair. Il va petit à petit se révéler de moins en moins clair. Il est célibataire, il vit avec sa mère, c'est un personnage qui a un rapport, je pense, forcément un peu fasciné par cette fille qu'il trouve très belle. Il est quand même un peu amoureux d'elle. Et après, j'ai tenu à tirer le fil petit à petit pour montrer qu'il était resté bloqué sur son enfance, jusqu'à la fin, quand même, où il y a ce petit renversement sur le personnage : d'un coup, il apparaît comme une victime. Même s'il est devenu un raciste invétéré, il a vécu un acte horrible. Dans la guerre, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a que des victimes des deux côtés. Voilà, toute cette espèce d'infinité, de nuances que je voulais amener avec ces personnages. Et, d'un point de vue formel, ça vient ponctuer le récit et mettre une espèce de suspense dans le récit de Juliette, ça permettait d'avoir des surprises, des attentes, des questions.

Votre filmographie est riche depuis 40 ans, avec des décors, des visages, des thématiques que l'on retrouve de film en film. Est-ce que vous vous posez la question de comment vous renouvelez après 25 films, et qu'est-ce qui vous pousse à reprendre l'écriture et la caméra à chaque fois ?

Robert Guédiguian : Je pense très modestement que mon intervention dans le monde sert à quelque chose. Parce qu'on se pose des questions, on se réfléchit... A travers cette forme particulière qu'est le cinéma, je continue à m'interroger moi-même. Les questions que je me pose, et parfois, des petites solutions auxquelles je pense, je les offre au public comme des moments de débat, comme des moments de démocratie. Outre que je travaille avec mes amis et que ça me plaît.

© Agat Films_Bibi Film_Arte France Cinema

Hitchcock disait que le cinéma, c'est comme continuer à jouer au train électrique. Moi, je joue au train électrique avec mes meilleurs amis, avec ceux avec qui j'ai joué quand j'étais petit. C'est assez luxueux comme vie, j'ai cette chance-là. Enfin, on l'a construite cette chance, on se l'est donnée à nous-mêmes... Du coup, je pense qu'on a la force de continuer à raconter des histoires, en essayant à chaque fois qu'elles soient, dans la forme, en tout cas, différentes. Parce que j'ai fait des films avec les mêmes acteurs au même endroit, mais je change de registre à chaque fois : j'ai fait des mélodrames, des histoires amoureuses, des films très nostalgiques, des farces, des fantaisies…

Ce film parle des fractures de notre société, de ses divisions et de ses dérives : est-ce que vous avez de l'espoir ?

Robert Guédiguian : Un petit peu (rires). C'est un va et vient. Aragon disait "le soir, je pose ma carte du Parti communiste et le lendemain matin, je la reprends". C'est une manière de dire "le soir, je suis désespéré, je bois un verre, je me couche, je vais à dormir, et le matin, ça redémarre, je me dis, quand même, on va y aller". Donc oui, bien sûr, j'ai de l'espoir. Il y a toujours des balances. Evidemment, je suis très désespéré des sondages sur le Rassemblement national, mais la révolte lycéenne me donne plutôt de l'espoir. Il faut aller chercher et bien regarder les lumières, les lucioles, dans le sombre, dans le noir. Il faut aussi être attentif à guetter les points lumineux.

D'ailleurs, votre film se termine sur un point lumineux...

Robert Guédiguian : Oui, oui, oui. Mais ça, je crois que j'essaierai, maintenant, peut-être, de finir mes films avec un petit coin de ciel bleu qui arrive dans le gris. Une issue.

S'il y a un film que tout le monde à notre époque devait voir, selon vous, ce serait lequel et pourquoi ?

Robert Guédiguan : Je suis obligé de le dire, c'est La vie est belle de Capra. Parce que ça fait bien fou. C'est la plus belle idée de cinéma du monde, de montrer à quelqu'un, combien la vie serait terrible sans lui, s'il disparaissait. Il n'y a pas une plus belle idée que ça. Je regrette de ne pas l'avoir eue (rires). Ça nous dit quoi ? Ça nous dit que nous tous, tous les individus du monde, nous sommes irremplaçables, nous devons vivre. C'est formidablement encourageant. Ça devrait être remboursé par la Sécurité sociale ! (rires)