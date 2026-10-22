James Bond : trois acteurs doivent passer des essais pour devenir le prochain 007

Les derniers essais filmés pour le prochain James Bond vont débuter, et au moins trois acteurs seraient en lice selon Deadline.

Le prochain James Bond va-t-il bientôt être dévoilé ? C'est ce qu'attendent les fans de l'espion au permis de tuer depuis 2021, date à laquelle Daniel Craig a officiellement rangé le smoking de 007 avec Mourir peut attendre. Depuis, la relance de la franchise prend du temps et de nombreux changements se sont produits en coulisses : la MGM a été rachetée par Amazon et les producteurs historiques Barbara Broccoli et Michael G. Wilson ont cédé leurs droits créatifs. Il aura fallu attendre juin 2025 pour que le 26e film donne de ses nouvelles, puisqu'on apprend alors que c'est Denis Villeneuve (Dune, Premier Contact) qui sera à la réalisation.

Depuis, de nombreux noms circulent comme les favoris pour devenir le prochain James Bond et les bookmakers s'en donnent à coeur joie pour établir leurs pronostics. Mais rien n'avançait jusqu'à ce jeudi 22 octobre 2026. Deadline a annoncé que la dernière phase d'audition va prochainement avoir lieu.

Selon des sources proches du projet, qui se sont exprimées auprès du média américain, des essais filmés débuteront dès ce vendredi et se dérouleront jusqu'à la semaine prochaine. Quatre acteurs au moins devraient y participer. Citant toujours des sources proches de la production, Deadline révèle le nom de trois acteurs qui sont attendus pour ces essais : Jack Lowden, Callum Turner et Josh O'Connor. Le quatrième nom n'a pas été dévoilé, et Amazon MGM Studios n'a pas officiellement confirmé que les trois acteurs cités sont bien en lice.

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Ces trois comédiens britanniques ont le vent en poupes depuis plusieurs années et étaient déjà cités comme de potentiels futurs James Bond par les bookmakers. Jack Lowden, 36 ans, est d'ailleurs habitué à jouer un espion puisqu'il joue l'un des protagonistes de la série Slow Horses avec Gary Oldman. Il sera également le prochain Monsieur Darcy de la série Netflix Orgueils et Préjugés, attendue pour décembre. De son côté, Callum Turner a fait ses débuts dans la franchise Les Animaux Fantastiques avant de jouer dans la série Masters of the Air. Dernièrement, il a fait la une de la presse people après avoir épousé la chanteuse Dua Lipa.

Enfin, Josh O'Connor est probablement le plus connu des trois : âgé de 36 ans lui aussi, il a explosé dans le rôle du prince Charles dans les saisons 3 et 4 de The Crown. Depuis, il a fait sensation dans Challengers face à Zendaya, Wake up dead man : une histoire à couteau tirée (où il donnait la réplique à l'ex-James Bond Daniel Craig) ou encore le dernier film de Steven Spielberg, Disclosure Day. On ne sait pas encore à quelle date sera annoncée le nom du futur James Bond.