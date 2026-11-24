Le réalisateur Stéphane Brizé s'est confié auprès de Linternaute sur son dernier film, "Un bon petit soldat", en salles le 25 novembre 2026.

Après La loi du marché, En guerre et Un autre monde, le réalisateur français Stéphane Brizé ajoute un nouveau film à son cycle sur le monde de l'entreprise : Un bon petit soldat. Dans cette comédie noire, en salles ce mercredi 26 novembre, Alba Rohrwacher incarne une directrice des ressources humaines qui donne tout pour la compagnie d'assurances pour laquelle elle travaille. Mais lorsqu'elle découvre un cas de management toxique, sa position s'ébranle. Entre compromis et compromissions, la ligne de crête sur laquelle elle évolue devient de plus en plus étroite.

Ce long-métrage est étonnamment drôle et très percutant sur l'hypocrisie et la violence cachée de l'entreprise néolibérale moderne. Stéphane Brizé a d'ailleurs remporté le Prix du Meilleur scénario lors de la dernière Mostra de Venise pour son travail sur Un bon petit soldat. Nous nous sommes entretenus avec lui en amont de la sortie du film.

Linternaute. com - Qu'est-ce qui inspire et motive vos films sur le monde de l'entreprise, et celui-ci en particulier ?

Stéphane Brizé - Questionner l'humain, les hommes et les femmes, partir d'un questionnement moral. Quand la nécessité de profit et de profitabilité de l'entreprise réclame de trahir notre éthique ou notre moralité, je trouve ça tout à fait passionnant d'aller regarder la manière dont des individus de bonne volonté, qui n'ont pas de perversité avérée, se retrouvent, possiblement, les courroies de transmission de la violence d'un système.

Pour ce film, vous vous intéressez à la position complexe du responsable des ressources humaines au sein de l'entreprise. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'explorer ce métier ?

Stéphane Brizé - Vous avez presque la réponse à votre question, parce que la position du RH est l'endroit de jonction entre les décisions du comité directeur et de l'ensemble des salariés. C'est une position très complexe, d'intermédiaire, où le salarié porte l'injonction de l'entreprise. Quand cette injonction devient une injonction de brutalité, la position devient extrêmement complexe à gérer. Rendre compte de situations qui nous questionnent intimement, c'est l'intérêt du projet : la difficulté qu'on peut avoir à rester sur cette ligne de crête et ne jamais rester à l'intérieur de la zone de compromis, sans rentrer dans la zone de compromission.

© Photo Christine Tamalet (c) 2026 GAUMONT ÔÇô FRANCE 3 CINEMA

Et une forme d'asservissement aussi, peut-être ?

Stéphane Brizé - Oui, bien sûr. Le film est construit autour des questions de servitude volontaire, d'asservissement et aussi sur quelle faille humaine on va pouvoir appuyer pour accéder à la servilité d'un individu.

Dans votre cycle du travail, votre protagoniste est souvent un homme, joué par Vincent Lindon. Mais ici, vous avez choisi de vous focaliser sur un personnage féminin. Pourquoi ce choix pour ce projet ?

Stéphane Brizé - Quand j'écris des histoires, je me mets en scène. Je fabrique des personnages qui sont un peu une émanation de moi-même, le prolongement de moi, les questions qui les traversent sont un peu les miennes. C'est vrai que si je mets quelque chose de moi, homme, en scène, je vais assez naturellement mettre en scène quelqu'un qui n'est pas si loin que ça de moi. Et en même temps, j'ai déjà écrit et réalisé plusieurs films où le personnage principal était un personnage féminin. Je questionne, je me mets à l'intérieur du dispositif. Mais ici, je savais dès le départ que je voulais raconter l'histoire d'une femme qui avait des responsabilités RH, d'à peu près 45 ans, et qui va se retrouver à un endroit compliqué de l'entreprise.

Et en quoi est-ce que c'est différent d'écrire un personnage féminin dans cet environnement, plutôt qu'un personnage masculin ?

Stéphane Brizé - Ce que je trouvais intéressant, c'était aussi de questionner la manière dont les femmes exercent le pouvoir. Les endroits de pouvoir ont finalement été accordés assez récemment aux femmes. Il y a une évolution sociétale qui a fait que, très légitimement, on a pu voir petit à petit de plus en plus de femmes à des postes de responsabilité. Néanmoins, ces zones de pouvoir à l'intérieur du système libéral sont exercées avec les règles du jeu qui ont été imposées par les hommes depuis le départ.

Ce sont des règles extrêmement violentes, extrêmement brutales, qui empruntent même au langage guerrier parfois, d'où le titre [Un bon petit soldat, nldr]. Je voulais justement réfléchir à ça. S'il y a évidemment une formidable victoire des femmes à avoir pu accéder aux endroits de pouvoir, ou en tout cas avoir bataillé pour aller arracher des mains de certains hommes des endroits de pouvoir, ce pouvoir est néanmoins exercé avec les outils de la toute puissance patriarcale.

© Photo Christine Tamalet (c) 2026 GAUMONT ÔÇô FRANCE 3 CINEMA

Alba Rohrwacher est exceptionnelle dans le film. Qu'a-t-elle apporté au rôle, transformé, par rapport à ce que vous aviez en tête ?

Stéphane Brizé - Elle n'a pas forcément transformé, elle a révélé, c'est-à-dire que quand vous écrivez quelque chose, à l'arrivée, il y a le dessin de l'histoire. Vous avez un personnage qui agit d'une certaine manière en fonction des situations, et il traverse l'histoire comme ça. La puissance de jeu de quelqu'un comme Alba, c'est de révéler toute l'intériorité qui amène à agir, ce qu'elle fait est dicté par la dramaturgie, par l'histoire, mais ce qui est l'essence de ce qu'elle dit ou de ce qu'elle fait est nourri par sa psychologie.

Ce sont toutes ces choses auxquelles on a pensé avec le co-scénariste. On a travaillé sur qui elle était, de quoi elle était faite, son histoire, ses contradictions, ses insécurités, etc. Pour raconter tout ça, il n'y a pas forcément de phrase qui dit exactement "je suis comme ci, je suis comme ça".

Mais une grande actrice comme Alba va apporter toute cette épaisseur humaine, elle va révéler toute la complexité de la nature humaine. C'est parce qu'il y a cette complexité, parce qu'il y a cette épaisseur, que le spectateur va pouvoir y projeter quelque chose de sa propre histoire. C'est comme un espace de révélation.

Vous avez choisi cette fois, par rapport à vos autres films, d'adopter un ton plus satirique. Il y a des scènes qui sont même un peu très drôles, et qui empruntent à l'humour noir...

Stéphane Brizé - Très drôles, oui.

Pourquoi cette histoire se prêtait-elle plus à l'humour que vos autres films ?

Stéphane Brizé - Je savais d'entrée de jeu, intuitivement, que j'allais pouvoir faire rire, parce que je savais que ce que j'allais être amené à filmer était grotesque, notamment le rapport à la servilité de certains cadres. Je savais que je pouvais faire rire aussi avec le décalage entre ce que l'entreprise veut vendre d'elle (de la vertu), et la réalité du quotidien à l'intérieur de l'entreprise. Il y a quelque chose de consternant, de grotesque, un tel cynisme décomplexé à l'oeuvre, qu'immanquablement, on peut faire rire.

© Photo Christine Tamalet (c) 2026 GAUMONT ÔÇô FRANCE 3 CINEMA

À votre avis, comment le monde du travail et de l'entreprise devraient se transformer pour perdre l'hypocrisie et l'inhumanité que vous montrez dans le film ?

Stéphane Brizé - Ce n'est pas une petite question... On peut faire une thèse, et on convoquerait 14 personnes, des sociologues, des universitaires... Je pense qu'il y a quelque chose qui peut simplifier : si l'entreprise considère les salariés dans leur acte de travail, si elle les paye correctement, s'il y a une cantine de bonne qualité tous les midis, tout va bien se passer. Il y aura une paix sociale, les gens seront contents de retourner au travail. Ils n'ont pas besoin qu'on leur fasse du coaching happiness tous les quatre matins, on n'a pas besoin de leur mettre des baby-foot à tous les couloirs. Tout se passera bien, juste en considérant le travail de chacun et de chacune au quotidien d'une manière normale.