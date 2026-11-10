"Tous mes films sont des exorcismes" : Albert Dupontel se confie sur son dernier film, "Il faut brûler maman" (Interview)

L'acteur et réalisateur, Albert Dupontel sort son dernier film, "Il faut brûler maman", ce mercredi 11 novembre. Nous l'avons rencontré pour évoquer son rapport à la mort, à la famille et au cinéma.

Deux sœurs et un frère se retrouvent aux pompes funèbres pour faire leurs adieux à leur mère, qui vient tout juste de décéder et qui a souhaité être incinérée. Alors que le personnel est en grève, ces retrouvailles forcent chacun d'entre eux à reconsidérer sa place dans la famille et dans la vie. Voici l'intrigue de Il faut brûler maman, dernier film d'Albert Dupontel en salles ce mercredi 11 novembre 2026.

Le réalisateur, césarisé pour 9 Mois ferme, Au-revoir là-haut et Adieu les cons, signe ici un nouveau film singulier et poétique sur la famille, sur la mort mais surtout une ode à la vie. Linternaute.com s'est entretenu avec lui par téléphone, à quelques jours de la sortie du film, pour revenir sur ce projet, son rapport à la mort, à la vie, et à son cinéma.

Linternaute.com - Il faut brûler maman est un film qui évoque la vie et notre relation aux autres, dans le décor de pompes funèbres, alors qu'une fratrie a perdu sa mère. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette histoire ?

Albert Dupontel, réalisateur et acteur - J'ai une mère âgée, et je vais me confronter à ce protocole sociétal douloureux et faux cul dans pas longtemps. C'est une façon pour moi d'exorciser ce qui m'attend. Alors, autant j'ironise sur le début, autant à la fin je tenais beaucoup à ce que la fratrie se parle et se parle franchement. C'est pour ça qu'il y a les deux tonalités dans le film.

Votre film évoque la relation entre un frère et ses sœurs, ils ont des perceptions et des rapports différents. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à ces dynamiques familiales ?

Je pense que c'est très fréquent dans une famille que chacun se projette un personnage. Dès l'enfance, la famille vous donne une identité, et même en vieillissant, on garde cette identité. Ils jouent tous des personnages sans vraiment s'en rendre compte. Puis tout d'un coup, il y a la disparition de l'un des piliers de l'histoire familiale, et enfin, ils peuvent se parler normalement à travers plein de petites anecdotes : les impôts, une histoire d'amour, patati patata... Et quelque part, ça leur fait du bien. Donc, il fallait brûler Maman techniquement, parce que c'est ce qu'elle avait demandé, mais il fallait aussi "brûler Maman" philosophiquement, d'où le titre.

"Ces frères et sœur ont des choses à se dire qu'ils ne se disaient pas quand maman était là."

© © 2026 STADENN PROD.-MANCHESTER FILMS-PATHE FILMS-FRANCE 2 CINEMA

Il faut brûler maman est justement un titre qui est assez fort, choc. Qu'est-ce qui vous l'a inspiré ?

Je crois que c'est une logique qui est assez simple. "Il faut brûler maman" car c'est ce qu'elle a demandé. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais en fait, au deuxième degré, "il faut brûler maman" philosophiquement, métaphysiquement, parce que ça libère complètement de se rendre compte qu'une fois maman disparue, ces frères et sœur ont des choses à se dire qu'ils ne se disaient pas quand maman était là. Adieu les cons, c'est pareil. C'est un geste infantile de quelqu'un qui s'est fait virer de son boulot, et à la fin, c'est quasiment un manifeste philosophique contre un monde anxiogène dans lequel il est difficile de s'aimer. C'est des raccourcis que je prends et qui, pour moi, ont une cohérence.

Qu'est-ce qui a nourri l'écriture de ce film dans votre propre histoire familiale et personnelle ?

Ma mère jouait du piano et moi, je jouais comme une truffe. Après, je fais du sous-Bergman, du sous-Tchékov : j'enfonce des portes ouvertes avec beaucoup d'enthousiasme. Ce sont des rapports entre frères et sœurs, évidemment, quand il y a ces moments-là, les gens peuvent se révéler eux-mêmes. Je n'ai pas vraiment de rapport biographique particulier par rapport à ça, je m'entends très bien avec mes frangines.

Quand on écrit, consciemment ou inconsciemment, on met un peu de soi dans chacun de ses personnages. Est-ce que c'est votre cas ?

C'est évident, c'est à la fois inconscient et conscient. J'essaie de lutter contre ça, mais bien évidemment, on met un peu de soi dans tous les personnages. Et là, coup de bol, j'ai des acteurs qui arrivent, qui ont leur personnalité, qui ont leurs émotions, qui ont leur logique, etc. Et souvent, ils pervertissent mon subconscient et se l'approprient. C'est le cas d'Artus, de Louise et Julia, qui en ont vraiment fait des personnalités très particulières et qui ont vraiment leurs émotions. Même quand on leur donne le texte, souvent, ils interprètent dans les mots, dans la phrase, ils mettent l'accent tonique quelque part, ce qui est déjà le signe que c'est comme ça qu'ils voient les choses et il faut les laisser faire.

"Evidemment, on met un peu de soi dans tous les personnages."

Vous avez choisi un huis clos en faux plan-séquence. Pourquoi ce dispositif ?

Je voulais que personne n'échappe à personne. Personne ne se sauve, donc je les bloque dans un endroit, il n'y a pas d'enjeu narratif extérieur qu'on aurait pu inventer, je voulais vraiment que les gens se confrontent à eux. On a stabilobossé cette intention avec un plan-séquence, qui n'est pas très dur techniquement à faire, mais je dois beaucoup ce plan-séquence aux acteurs. Il y avait toute une agitation autour d'eux qu'on peut voir dans les making-of, et ils étaient imperturbables de concentration et d'émotion, alors que ça s'agitait tout autour. Je leur dois beaucoup. Mais c'est une façon à ce que personne n'échappe à personne, surtout pas à eux-mêmes. C'était ça, l'idée intellectuelle, d'ailleurs, derrière ce procédé technique.

© © 2026 STADENN PROD.-MANCHESTER FILMS-PATHE FILMS-FRANCE 2 CINEMA

Vous jouez et vous réalisez le film, ce qui est déjà difficile, et en plus vous choisissez de tourner un faux plan-séquence. Comment avez-vous abordé cette difficulté ? Ce n'était pas vous mettre des bâtons dans les roues ?

Forcément, c'est un peu schizophrénique, c'est un peu fatigant. Celui qui savait moins son texte et qui se plantait le plus souvent, c'était moi ! J'avais souvent des regards caméra pour voir comment tout se passait… Heureusement, les VFX ont remis tout ça dans le bon droit chemin. Mais le fait de jouer avec mes acteurs me donne une position de complicité, beaucoup plus que "d'autorité" ou du mec qui sait tout et qui donne des indications. Je suis avec eux, je transpire, je bafoue, je rate mon texte et j'ai le droit à leur compassion plutôt qu'à leur crainte.

Vous êtes tous dans la même galère.

Exactement. Et j'obtiens beaucoup plus des acteurs, ils sont plus généreux avec moi.

"Tous mes films sont des exorcismes, des névroses, des agacements, des colères, des indignations, des souffrances"

Vous avez toujours aimé traiter de sujets plus ou moins tabous, ou du moins faire des films sur des sujets qui ne se prêtent pas au départ à rire. L'humour est-il une manière pour vous d'aborder la mort et les choses graves différemment ?

Je n'ai pas cette analyse psychanalytique, mais je fais souvent des drames rigolos, instinctivement. Chaplin, par exemple, était une icône pour moi, et il raconte toujours des histoires tristes et souvent très drôles. Je ne me compare pas, cela va de soi, mais c'est une façon d'exorciser. Tous mes films sont des exorcismes, des névroses, des agacements, des colères, des indignations, des souffrances. J'exorcise, voilà. C'est juste ça qui fait que tout d'un coup, faire rigoler des gens - si on y arrive, ça ne marche pas tous les coups - c'est une façon de les distraire et une façon assez élégante de s'exprimer.

Est-ce qu'il y a des limites que vous vous imposez ?

Non. D'ailleurs, j'ai un passé qui parle pour moi, il y a 30 ans, je n'avais aucune limite (rires). En vieillissant, vieillir, c'est apprendre le sens de la nuance, c'est une phrase de Nietzsche. Je nuance davantage mon propos. On me parle encore de Bernie aujourd'hui, il y a même des enfants qui me disent : "Est-ce que je peux avoir une dédicace de Bernie ? - Mais comment ça se fait que tu as vu ce film à ton âge ? - C'est mon papa qui me l'a montré !" Et il est là à côté, mort de honte, et il dit : "Oui, mais voilà, je ne savais pas qu'il était dans la pièce, etc." Ce côté primitif et rustique de Bernie fait encore rigoler des gens 30 ans après. Pourquoi pas ? Aujourd'hui, c'est un film que je ferais très différemment, c'est évident.

© © Jérôme Prébois

Quel est votre rapport à la mort ? C'est une angoisse, un non-sujet, quelque chose qui vous travaille... ?

Ce n'est pas du tout un sujet paralysant. C'est un sujet qui pousse à aller à l'essentiel, l'essentiel étant l'amour de ses proches, l'amour de la nature, l'amour de la culture. Plus on vieillit, plus on se rapproche de ça, plus on se rend compte qu'il y a des choses… La victoire du PSG n'est pas forcément fondamentale dans une existence, par contre, que la canicule soit là, c'est embêtant, et le printemps qui va revenir, c'est chouette. Ça ramène à l'essentiel, ce n'est pas paralysant du tout. La souffrance fait peur, mais la mort ne fait pas peur.

"Cet été, il faisait 40 degrés et la grande préoccupation mondiale c'était de savoir s'il y avait hors-jeu ou pénalty."

Vous avez souvent exprimé une certaine inquiétude ou une forme de pessimisme sur l'évolution du monde. Mais votre film est porteur d'espoir et célèbre la vie. Est-ce que vous arrivez malgré tout à trouver des raisons d'être optimiste aujourd'hui ?

J'ai fait des enfants, donc dans le fond, je suis optimiste (rires). Mais c'est vrai que cet été, il faisait 40 degrés et la grande préoccupation mondiale, c'était de savoir s'il y avait hors-jeu ou pénalty. Là, pour le coup, j'étais un peu inquiet, je me disais "ils ne sont pas un peu fous, tous, là ? Ils ne se rendent pas compte que…" Et à commencer par ce qu'on appelle nos élites qui, manifestement, sont très très loin d'une forme de réalité philosophico-écologique. Donc ça, ça m'inquiète. J'ai fait mon temps, presque, mais les gamins, est-ce qu'ils auront encore des étés corrects ? Ça, ça me fait peur. J'en profite d'ailleurs pour parler de ce que fait Jancovici, le commun accord, c'est vachement bien : c'est une assemblée citoyenne qui réfléchit aux problèmes à venir et c'est hyper intelligent ce qu'il fait. Je supporte cette association.

Est-ce que le fait de raconter des histoires, de faire des films, est aussi une manière pour vous de comprendre votre époque ?

Comprendre, non, mais d'essayer, oui (rires). Mes films sont des tentatives de vulgariser des émotions qui sont assez complexes, confuses. On dit toujours qu'il faut réussir sa vie, mais je trouve que c'est réussir à vivre qui est difficile. Quand j'étais jeune, je trouvais, dans le cinéma, une façon de suivre la réalité qui était tout à fait bénie et autorisée, légale. Je ne bois pas, je me drogue pas, par contre, qu'est-ce que j'allais au ciné ! Je comprends plus la vie au cinéma que dans la vraie vie. Dans la vraie vie, je trouve ça très bordélique, alors qu'au cinéma, il y a une cause, il y a un effet. Je vois ce que c'est que la guerre, ce que c'est que l'amour… Alors que dans la vie, je suis… Dans la guerre, je pense que je m'en rendrais compte, mais les histoires d'amour, des fois, dans la vie, on les comprend pas vraiment, alors qu'au cinéma, on les comprend. Oui, ça simplifie, ça vulgarise, ça exhibe des choses. Et j'ai toujours adoré cette façon de voir la vie, ce qu'est le cinéma.

Et réaliser, ça vous aide à mieux comprendre ?

Mieux comprendre, non, mais ça me fait du bien. Ça donne un sens, même pas à mon existence, ça donne un sens à ma vie.