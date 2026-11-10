Artus : "il faut que les hommes assument de pleurer, de se lâcher", l'acteur nous parle de son rôle dans le dernier film d'Albert Dupontel

Nous nous sommes entretenus avec le comédien Artus, à l'affiche de "Il faut brûler maman", le dernier film d'Albert Dupontel au cinéma ce mercredi 11 novembre 2026.

Ce mercredi 11 novembre, Artus est à l'affiche du film Il faut brûler maman, nouvelle comédie d'Albert Dupontel. L'acteur et réalisateur de Un p'tit truc en plus se voit offrir une partition riche : il incarne un employé des pompes funèbres présent pour rendre ses hommages lorsque son patron a perdu sa mère.

Amoureux, ivre, en grève, il s'inscrit parfaitement dans la galerie des personnages hauts en couleur de Dupontel. A quelques jours de la sortie cinéma, Linternaute s'est entretenu avec Artus pour évoquer son travail sur ce film, le défi d'incarner l'ivresse et son rapport au cinéma d'Albert Dupontel.

Linternaute : C'est la première fois que vous jouez dans un film d'Albert Dupontel. Quel était votre rapport à son oeuvre et comment s'est déroulé votre rencontre ?

Artus : J'ai toujours été fan. J'aime beaucoup les cinéastes qui ont un vrai univers et qui ont quelque chose de reconnaissable tout de suite, je suis un grand fan de Tim Burton, etc. Albert a vraiment ce truc, assez rapidement, quand on démarre l'un de ses films, on sait que c'est un film d'Albert, encore plus sur les affiches. Et notre rencontre s'est faite assez simplement… Je n'y ai même pas cru, un peu, quand il m'a dit et quand les gens qui travaillaient avec lui m'ont dit qu'il était assez fan et qu'il regardait mes sketchs. Je me suis dit "putain, Albert Dupontel, il regarde mes sketchs ?" Notre rencontre, c'était juste deux personnes, j'espère, qui apprécient le travail de l'autre.

Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet en particulier ?

Artus : Albert, le sujet, le rôle. Parce que jouer un homme en état d'ivresse, c'est un peu un challenge d'acteur. C'est assez excitant de jouer ce genre de rôle.

Et qu'est-ce qui fait que vous vous intégrez bien à son univers ?

Artus : C'est juste qu'on a le même amour du travail, la même passion et la même exigence.

© © 2026 STADENN PROD.-MANCHESTER FILMS-PATHE FILMS-FRANCE 2 CINEMA

Vous avez un gros passage du film où votre personnage est ivre. Comment est-ce qu'on joue l'ivresse, sans en faire trop ?

Artus : Déjà, je ne sais pas si je n'en ai pas trop fait.. On essaye de se souvenir des moments où on a été ivre, des gens, et en même temps, l'ivresse du personnage de Klimek est très différente de mon ivresse. Moi, j'ai une ivresse plutôt festive et je suis plus du genre à danser en caleçon sur une table qu'à déclarer ma flamme. Donc on s'imagine comment cette ivresse lui permet, mine de rien, de dire des choses qu'il n'aurait pas osé dire, qu'il n'ose pas dire depuis des années. Passer par cette mélancolie, en même temps ce courage, cette tristesse, en même temps ce vrai abandon...

Je pense que l'alcool et l'ivresse, c'est un peu le sel pour un plat, c'est un exhausteur. Quand on boit, dans un moment où on est triste, on lâche toute la tristesse, quand on boit énervé, je pense que ça fait sortir des choses pas bien, quand on boit amoureux, on est encore plus amoureux, et quand on boit festif, on est encore plus joyeux. Donc, pour le jouer, il faut aller sortir le maximum de chaque émotion... sans la pudeur, car [l'alcool] enlève toute pudeur.

Vous disiez dans le dossier de presse qu'Albert Dupontel est un "fou mais dans le bon sens". Est-ce qu'il y avait une idée dans ce projet qui vous avait semblé invraisemblable en lisant le scénario et qui ont quand même vu le jour ?

Artus : Jouer l'ivresse peut être hyper excitant pour un acteur, mais aussi tellement casse-gueule et tellement ridicule… C'est une prise de risque qui fait un peu peur.

Vous aviez peur de ça ?

Artus : Oui, bien sûr, parce qu'en plus, c'est un film d'Albert, donc ça veut dire que les gens du métier vont aller le voir, que le public va aller le voir... donc on va être jugé, quoi.

Il faut brûler maman est un film qui a la particularité d'être un huis clos et un faux plan séquence. Comment avez-vous vécu ces contraintes en tant qu'acteur ?

Artus : Le huis clos, en studio, ça offre un vrai confort. Du point de vue technique, on peut enlever un mur quand on le souhaite, remettre un mur, etc. Le studio était un peu primordial pour ce genre de projet. Et le plan séquence apprend une rigueur, une précision vraiment chorégraphiée : si je ne suis pas sur ma marque de 3 cm, le cadreur ne va pas pouvoir passer ; au moment où je me déplace, il y a trois accessoiristes qui déplacent le décor pour que je puisse bouger en même temps, etc. C'est un vrai ballet et c'est assez beau de voir que toute l'équipe continue à faire quelque chose pendant qu'on joue, je trouve ça assez jouissif et ça a vraiment ce côté artisanal et on travaille vraiment ensemble.

© Jérôme Prébois

Le cinéma d'Albert Dupontel se caractérise en partie par l'écriture de ses dialogues, il a une vraie musique du langage. Est-ce que c'est un défi pour un comédien ? Est-ce que vous avez pu improviser ?

Artus : On a beaucoup travaillé en amont et Albert m'a laissé beaucoup de liberté. J'ai fait des impros qu'il a validé ou qu'il n'a pas validées. Le tout, après, c'est de la fixer : cette vanne-là, elle est bien, mais maintenant, tu la fais tout le temps, comme c'est un plan-séquence.

Vous avez un très long monologue à la fin, comment avez-vous appréhendé et vécu cette scène ?

Artus : J'aime beaucoup cette scène parce que, oui, il y a vraiment un truc de profond. Profond de mélancolie, profond d'amour, profond de lâcher prise. Je trouve ça toujours beau de voir un homme avec cette corpulence qui est la mienne s'effondrer un peu, parce que ça va avec l'époque aussi où il faut que les hommes assument de pleurer, de se lâcher... J'étais très content de jouer cette scène.

C'est une scène où ce personnage a une position de force aussi, il s'assume...

Artus : Oui, il lui donne une petite leçon. Après, à jouer, quand on a une partenaire comme Louise Coldefy en face, c'est plutôt très agréable.

Est-ce que vous pensez que vous ressemblez à ce personnage ?

Artus : Il est beaucoup sur des non-dits et moi j'ai plutôt tendance au contraire à avoir besoin de crever l'abcès et dire les choses. J'aurais pas pu garder pendant des années le fait qu'il s'appelle pas Klimek (rires) il est beaucoup plus consensuel que moi.

Vous êtes aussi réalisateur de comédies : est-ce que jouer dans les comédies des autres vous inspire

Artus : Non... Enfin m'inspire, oui : tout est inspirant, de toute façon, dans notre métier, mais j'arrive vraiment à faire la part des choses Là, je suis Artus comédien. Là, je suis Artus auteur, là, je suis Artus réalisateur. Eb tout cas, je ne me dis jamais : "je n'aurais pas fait comme ça", non, je suis à fond dans le jeu. Et je ne vais pas me dire que je vais piocher des choses : c'est tellement personnel de réaliser un film que pour piquer des idées [ou des méthodes], il faudrait que ça colle avec notre projet à nous. Après, inconsciemment, on s'inspire toujours.